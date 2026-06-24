Lionel Messi celebra sus 39 años haciendo historia en los Mundiales

Hoy, Lionel Messi celebra su cumpleaños número 39 en pleno Mundial 2026, donde continúa haciendo historia con nuevos récords y mantiene intacta su ambición de seguir ampliando su legado.

Lionel Messi celebra este miércoles su cumpleaños número 39 en un escenario que parece hecho a la medida de su legendaria carrera: la Copa Mundial de 2026. El capitán de la selección argentina llega a esta nueva vuelta al sol como uno de los grandes protagonistas del torneo, acumulando récords históricos y demostrando que su talento continúa vigente al más alto nivel del fútbol internacional.

En apenas dos encuentros disputados en la presente edición mundialista, Messi ha conseguido romper varias marcas que parecían inalcanzables. Su triplete en la victoria ante Argelia le permitió igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, mientras que también superó registros relacionados con participaciones directas en goles. Además, se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, una muestra extraordinaria de longevidad y competitividad en la élite deportiva.

Messi hizo historia ante Austria

La actuación del astro argentino continuó creciendo en el duelo frente a Austria, donde firmó un doblete que lo llevó a establecerse como el máximo goleador absoluto en la historia de los Mundiales con 18 anotaciones. Ese mismo triunfo también le permitió convertirse en el jugador con más victorias en la competición, reafirmando su condición de referente histórico del torneo más importante del fútbol. Como si fuera poco, igualó una marca que permanecía vigente desde hace décadas al anotar en seis partidos mundialistas consecutivos.

A pesar de todos estos logros, Messi todavía mantiene objetivos pendientes. Uno de ellos es alcanzar el récord de asistencias en Copas del Mundo, una estadística encabezada por Pelé. El otro desafío es aún más exigente: acercarse a la histórica cifra de 13 goles en una sola edición mundialista, establecida por Just Fontaine en Suecia 1958. Con Argentina ya clasificada a la siguiente fase y con la posibilidad de disputar más encuentros, el rosarino aún tiene margen para seguir ampliando su legado.

No todo ha sido perfecto en este recorrido. Frente a Austria, Messi también protagonizó una curiosa marca negativa al convertirse en el jugador con más penaltis fallados en la historia de los Mundiales. Sin embargo, el error no opacó su brillante actuación, ya que posteriormente abrió el marcador y lideró a su equipo hacia una nueva victoria. De esta manera, el campeón del mundo festeja sus 39 años como líder goleador histórico de la competición y con la ilusión intacta de seguir escribiendo capítulos inolvidables en una carrera que ya forma parte de la historia del deporte.

Messi, con 17 goles, es el máximo goleador en los Mundiales. - Selección de Argentina

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