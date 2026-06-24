Lionel Messi celebra sus 39 años haciendo historia en los Mundiales

 Lionel Messi celebra 39 años haciendo historia en Mundiales
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-- Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina Qatar Qatar --
24 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Lionel Messi celebra sus 39 años haciendo historia en los Mundiales

por Christoper Chang
Messi tras el triunfo de Argentina ante Austria - AFA
Messi tras el triunfo de Argentina ante Austria / FOTO: AFA

Hoy, Lionel Messi celebra su cumpleaños número 39 en pleno Mundial 2026, donde continúa haciendo historia con nuevos récords y mantiene intacta su ambición de seguir ampliando su legado.

Lionel Messi celebra este miércoles su cumpleaños número 39 en un escenario que parece hecho a la medida de su legendaria carrera: la Copa Mundial de 2026. El capitán de la selección argentina llega a esta nueva vuelta al sol como uno de los grandes protagonistas del torneo, acumulando récords históricos y demostrando que su talento continúa vigente al más alto nivel del fútbol internacional.

En apenas dos encuentros disputados en la presente edición mundialista, Messi ha conseguido romper varias marcas que parecían inalcanzables. Su triplete en la victoria ante Argelia le permitió igualar al alemán Miroslav Klose como máximo goleador histórico de los Mundiales, mientras que también superó registros relacionados con participaciones directas en goles. Además, se convirtió en el primer futbolista en disputar seis Copas del Mundo, una muestra extraordinaria de longevidad y competitividad en la élite deportiva.

Messi hizo historia ante Austria

La actuación del astro argentino continuó creciendo en el duelo frente a Austria, donde firmó un doblete que lo llevó a establecerse como el máximo goleador absoluto en la historia de los Mundiales con 18 anotaciones. Ese mismo triunfo también le permitió convertirse en el jugador con más victorias en la competición, reafirmando su condición de referente histórico del torneo más importante del fútbol. Como si fuera poco, igualó una marca que permanecía vigente desde hace décadas al anotar en seis partidos mundialistas consecutivos.

A pesar de todos estos logros, Messi todavía mantiene objetivos pendientes. Uno de ellos es alcanzar el récord de asistencias en Copas del Mundo, una estadística encabezada por Pelé. El otro desafío es aún más exigente: acercarse a la histórica cifra de 13 goles en una sola edición mundialista, establecida por Just Fontaine en Suecia 1958. Con Argentina ya clasificada a la siguiente fase y con la posibilidad de disputar más encuentros, el rosarino aún tiene margen para seguir ampliando su legado.

No todo ha sido perfecto en este recorrido. Frente a Austria, Messi también protagonizó una curiosa marca negativa al convertirse en el jugador con más penaltis fallados en la historia de los Mundiales. Sin embargo, el error no opacó su brillante actuación, ya que posteriormente abrió el marcador y lideró a su equipo hacia una nueva victoria. De esta manera, el campeón del mundo festeja sus 39 años como líder goleador histórico de la competición y con la ilusión intacta de seguir escribiendo capítulos inolvidables en una carrera que ya forma parte de la historia del deporte.

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Messi, con 17 goles, es el máximo goleador en los Mundiales. - Selección de Argentina
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