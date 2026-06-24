EN VIVO. Minuto a minuto República Checa vs. México

Sigue todas las incidencias del República Checa vs. México por el Grupo A

México afronta su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega al Estadio Azteca con paso perfecto tras imponerse 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, resultados que le permitieron asegurar de manera anticipada su boleto a los dieciseisavos de final y consolidarse como líder del Grupo A. Ahora, el Tri buscará cerrar la primera ronda con una actuación convincente ante su afición y mantener el impulso de cara a la fase de eliminación directa.

Del otro lado estará una República Checa obligada a jugarse la vida en los 90 minutos más importantes de su torneo. Los europeos iniciaron su participación con una derrota 2-1 frente a Corea del Sur y posteriormente rescataron un empate 1-1 contra Sudáfrica, por lo que llegan a la tercera jornada con la necesidad de vencer sí o sí a México para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar. Con escenarios opuestos, pero con mucho en juego, el choque promete intensidad, ya que mientras los aztecas quieren confirmar su dominio en el grupo, los checos buscarán dar la sorpresa y aferrarse a la clasificación.

Minuto a minuto del República Checa vs. México

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Czech Republic Sistema: No disponible Estado: - Mexico Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Y. Perez Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Czech Republic 18/06 Czech Republic 1 - 1 South Africa

World Cup | Finalizado

12/06 South Korea 2 - 1 Czech Republic

World Cup | Finalizado

05/06 Czech Republic 3 - 1 Guatemala

Friendlies | Finalizado

31/05 Czech Republic 2 - 1 Kosovo

Friendlies | Finalizado

17/11 Czech Republic 6 - 0 Gibraltar

UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado Últimos de Mexico 19/06 Mexico 1 - 0 South Korea

World Cup | Finalizado

11/06 Mexico 2 - 0 South Africa

World Cup | Finalizado

05/06 Mexico 5 - 1 Serbia

Friendlies | Finalizado

31/05 Mexico 1 - 0 Australia

Friendlies | Finalizado

23/05 Mexico 2 - 0 Ghana

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Czech Republic Mexico 0 Sin datos 0 Alineaciones Czech Republic Czech Republic Sin alineación disponible. Mexico Mexico Sin alineación disponible.

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