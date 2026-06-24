EN VIVO. Minuto a minuto República Checa vs. México

Sigue todas las incidencias del República Checa vs. México por el Grupo A
México afronta su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega al Estadio Azteca con paso perfecto tras imponerse 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, resultados que le permitieron asegurar de manera anticipada su boleto a los dieciseisavos de final y consolidarse como líder del Grupo A. Ahora, el Tri buscará cerrar la primera ronda con una actuación convincente ante su afición y mantener el impulso de cara a la fase de eliminación directa.
Del otro lado estará una República Checa obligada a jugarse la vida en los 90 minutos más importantes de su torneo. Los europeos iniciaron su participación con una derrota 2-1 frente a Corea del Sur y posteriormente rescataron un empate 1-1 contra Sudáfrica, por lo que llegan a la tercera jornada con la necesidad de vencer sí o sí a México para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar. Con escenarios opuestos, pero con mucho en juego, el choque promete intensidad, ya que mientras los aztecas quieren confirmar su dominio en el grupo, los checos buscarán dar la sorpresa y aferrarse a la clasificación.
Minuto a minuto del República Checa vs. México
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Czech Republic
-
18/06Czech Republic 1 - 1 South Africa
World Cup | Finalizado
-
12/06South Korea 2 - 1 Czech Republic
World Cup | Finalizado
-
05/06Czech Republic 3 - 1 Guatemala
Friendlies | Finalizado
-
31/05Czech Republic 2 - 1 Kosovo
Friendlies | Finalizado
-
17/11Czech Republic 6 - 0 Gibraltar
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de Mexico
-
19/06Mexico 1 - 0 South Korea
World Cup | Finalizado
-
11/06Mexico 2 - 0 South Africa
World Cup | Finalizado
-
05/06Mexico 5 - 1 Serbia
Friendlies | Finalizado
-
31/05Mexico 1 - 0 Australia
Friendlies | Finalizado
-
23/05Mexico 2 - 0 Ghana
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
- Sin alineación disponible.