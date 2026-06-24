EN VIVO. Minuto a minuto República Checa vs. México

 Resultado República Checa vs. México - Grupo A Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
04 Morocco Morocco Haiti Haiti 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Scotland Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
90+
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
88
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto República Checa vs. México

por Christoper Chang
República Checa vs. México - Grupo A Mundial 2026 - Emisoras Unidas
República Checa vs. México - Grupo A Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del República Checa vs. México por el Grupo A

México afronta su último compromiso de la fase de grupos del Mundial 2026 con la tranquilidad de haber cumplido el primer objetivo. El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega al Estadio Azteca con paso perfecto tras imponerse 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, resultados que le permitieron asegurar de manera anticipada su boleto a los dieciseisavos de final y consolidarse como líder del Grupo A. Ahora, el Tri buscará cerrar la primera ronda con una actuación convincente ante su afición y mantener el impulso de cara a la fase de eliminación directa.

Del otro lado estará una República Checa obligada a jugarse la vida en los 90 minutos más importantes de su torneo. Los europeos iniciaron su participación con una derrota 2-1 frente a Corea del Sur y posteriormente rescataron un empate 1-1 contra Sudáfrica, por lo que llegan a la tercera jornada con la necesidad de vencer sí o sí a México para mantener vivas sus aspiraciones de avanzar. Con escenarios opuestos, pero con mucho en juego, el choque promete intensidad, ya que mientras los aztecas quieren confirmar su dominio en el grupo, los checos buscarán dar la sorpresa y aferrarse a la clasificación.

Minuto a minuto del República Checa vs. México

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Czech Republic
Sistema: No disponible
Estado:
-
24/06/2026 - 19:00
Mexico
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Y. Perez

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Czech Republic

  • 18/06
    Czech Republic
    Czech Republic 1 - 1 South Africa
    World Cup | Finalizado
  • 12/06
    South Korea
    South Korea 2 - 1 Czech Republic
    World Cup | Finalizado
  • 05/06
    Czech Republic
    Czech Republic 3 - 1 Guatemala
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Czech Republic
    Czech Republic 2 - 1 Kosovo
    Friendlies | Finalizado
  • 17/11
    Czech Republic
    Czech Republic 6 - 0 Gibraltar
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Últimos de Mexico

  • 19/06
    Mexico
    Mexico 1 - 0 South Korea
    World Cup | Finalizado
  • 11/06
    Mexico
    Mexico 2 - 0 South Africa
    World Cup | Finalizado
  • 05/06
    Mexico
    Mexico 5 - 1 Serbia
    Friendlies | Finalizado
  • 31/05
    Mexico
    Mexico 1 - 0 Australia
    Friendlies | Finalizado
  • 23/05
    Mexico
    Mexico 2 - 0 Ghana
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Czech Republic
Mexico
0
Sin datos
0

Alineaciones

Czech Republic
  • Sin alineación disponible.
Mexico
  • Sin alineación disponible.
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