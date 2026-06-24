FIFA estudia un cambio histórico en los penales en pleno desarrollo del Mundial 2026

¿Se terminó la suerte en los penales? La FIFA analiza una modificación histórica.

La posibilidad de una modificación sin precedentes en las tandas de penales podría convertirse en una de las novedades reglamentarias más importantes del futbol moderno. La FIFA analiza introducir un nuevo procedimiento para las definiciones desde los doce pasos en pleno desarrollo de la Copa Mundial de 2026 con el objetivo de reducir la influencia de la suerte y garantizar una mayor equidad deportiva.

La propuesta se encuentra actualmente bajo evaluación de la International Football Association Board, entidad responsable de aprobar cualquier modificación al reglamento.

En la actualidad, antes de una tanda de penales se realizan dos sorteos entre los capitanes de ambos equipos. El primero determina el arco donde se ejecutarán los disparos, mientras que el segundo define qué selección comenzará pateando. Sin embargo, la FIFA considera que un mismo equipo puede obtener una ventaja excesiva al ganar ambos sorteos.

Diversos estudios estadísticos utilizados por el organismo sostienen que el equipo que ejecuta el primer penal suele contar con una ventaja psicológica importante, ya que obliga constantemente a su rival a responder bajo presión. A ello se suma la posibilidad de escoger el arco que considere más favorable, especialmente cuando se encuentra cerca de la tribuna ocupada por sus aficionados.

Unico lanzamiento de moneda

Para evitar esta acumulación de beneficios, la propuesta plantea realizar un único lanzamiento de moneda. El capitán ganador deberá decidir entre dos opciones: elegir el arco o ejecutar el primer disparo. El equipo perdedor obtendrá automáticamente la alternativa restante.

La eventual modificación implicaría un ajuste en la Regla 10 de las Reglas de Juego, relacionada con la determinación del resultado de un partido cuando es necesario definir a un vencedor.

El debate tomó fuerza tras una reciente definición europea en la que una misma escuadra ganó ambos sorteos previos a los penales, reabriendo una discusión que desde hace años involucra a estadísticos, psicólogos deportivos y expertos arbitrales.

Si la IFAB aprueba la iniciativa, los penales mantendrán su esencia, pero las ventajas previas dejarían de depender en gran medida del azar, en una nueva apuesta de la FIFA por hacer el futbol más justo.

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