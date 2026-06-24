FIFA estudia un cambio histórico en los penales en pleno desarrollo del Mundial 2026

 FIFA estudia cambio en los penales en pleno del Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
56:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

FIFA estudia un cambio histórico en los penales en pleno desarrollo del Mundial 2026

por Oliver Paniagua
La FIFA busca hacer más justos los penales con un cambio histórico en el Mundial 2026., Redes sociales.
La FIFA busca hacer más justos los penales con un cambio histórico en el Mundial 2026. / FOTO: Redes sociales.

¿Se terminó la suerte en los penales? La FIFA analiza una modificación histórica.

La posibilidad de una modificación sin precedentes en las tandas de penales podría convertirse en una de las novedades reglamentarias más importantes del futbol moderno. La FIFA analiza introducir un nuevo procedimiento para las definiciones desde los doce pasos en pleno desarrollo de la Copa Mundial de 2026 con el objetivo de reducir la influencia de la suerte y garantizar una mayor equidad deportiva.

La propuesta se encuentra actualmente bajo evaluación de la International Football Association Board, entidad responsable de aprobar cualquier modificación al reglamento.

En la actualidad, antes de una tanda de penales se realizan dos sorteos entre los capitanes de ambos equipos. El primero determina el arco donde se ejecutarán los disparos, mientras que el segundo define qué selección comenzará pateando. Sin embargo, la FIFA considera que un mismo equipo puede obtener una ventaja excesiva al ganar ambos sorteos.

Diversos estudios estadísticos utilizados por el organismo sostienen que el equipo que ejecuta el primer penal suele contar con una ventaja psicológica importante, ya que obliga constantemente a su rival a responder bajo presión. A ello se suma la posibilidad de escoger el arco que considere más favorable, especialmente cuando se encuentra cerca de la tribuna ocupada por sus aficionados.

Unico lanzamiento de moneda

Para evitar esta acumulación de beneficios, la propuesta plantea realizar un único lanzamiento de moneda. El capitán ganador deberá decidir entre dos opciones: elegir el arco o ejecutar el primer disparo. El equipo perdedor obtendrá automáticamente la alternativa restante.

La eventual modificación implicaría un ajuste en la Regla 10 de las Reglas de Juego, relacionada con la determinación del resultado de un partido cuando es necesario definir a un vencedor.

El debate tomó fuerza tras una reciente definición europea en la que una misma escuadra ganó ambos sorteos previos a los penales, reabriendo una discusión que desde hace años involucra a estadísticos, psicólogos deportivos y expertos arbitrales.

Si la IFAB aprueba la iniciativa, los penales mantendrán su esencia, pero las ventajas previas dejarían de depender en gran medida del azar, en una nueva apuesta de la FIFA por hacer el futbol más justo.

Etiquetas
FIFAMundial 2026PenalesIFABDestacadasjusticia deportivacambio reglamentario

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver