Irán denuncia nueva retención de integrantes de su selección en EE. UU

Federación iraní denuncia nueva interferencia de EE. UU. antes de duelo decisivo en el Mundial 2026.

La selección de Irán volvió a denunciar inconvenientes con las autoridades estadounidenses en pleno Mundial 2026, luego de que el delantero Mehdi Taremi y el entrenador asistente Saeed Alhoei fueran retenidos temporalmente, provocando un retraso en el traslado de la delegación hacia Seattle, donde enfrentará a Egipto por la tercera jornada de la fase de grupos.

La información fue divulgada por la agencia iraní ISNA, que citó un comunicado de la federación de futbol del país asiático. Según el reporte, el resto del plantel permaneció varias horas en el aeropuerto a la espera de que ambos integrantes pudieran reincorporarse al grupo.

Los miembros de la selección nacional de futbol de Irán llegaron al aeropuerto temprano hoy para su viaje para enfrentar a Egipto, pero, como en ocasiones anteriores, la interferencia por parte de la nación anfitriona, involucrando a Saeed Alhoei y Mehdi Taremi, ha provocado que el equipo sea retrasado en el aeropuerto", señaló la federación iraní.

EE. UU. supuestamente flexibilizó algunas restricciones

El incidente se produce apenas unos días después de que las autoridades estadounidenses flexibilizaran algunas restricciones de viaje impuestas a la delegación iraní, luego de las quejas formuladas por Teherán y por miembros del equipo, quienes aseguraban que las medidas afectaban la preparación deportiva durante el torneo.

Inicialmente, Estados Unidos exigía que la selección iraní, instalada durante la Copa del Mundo en Tijuana, México, ingresara a territorio estadounidense únicamente un día antes de cada partido y abandonara el país poco tiempo después de finalizado el encuentro.

El seleccionador iraní, Amir Ghalenoei, había cuestionado esas disposiciones al considerar que los constantes viajes transfronterizos generaban desgaste físico y mental en los futbolistas.

Irán se prepara ahora para disputar un partido decisivo frente a Egipto el próximo 26 de junio. La selección asiática buscará avanzar por primera vez a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo, un objetivo que aún permanece pendiente en su historia mundialista.

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