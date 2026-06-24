Koné recibe visita del futbolista de Catar que le fracturó la pierna

El futbolista catarí Asim Madibo y el ministro de Deportes y Juventud de Catar acudieron al hospital en Vancouver para expresar su apoyo al mediocampista canadiense, lesionado durante el Mundial 2026.

La lesión sufrida por Ismaël Koné en el Mundial 2026 generó preocupación dentro y fuera del terreno de juego. Días después del incidente que terminó con el centrocampista canadiense hospitalizado por una fractura en la pierna izquierda, una delegación de Catar encabezada por el ministro de Deportes y Juventud del país y el futbolista Asim Madibo visitó al jugador en Vancouver para transmitirle su apoyo durante el proceso de recuperación.

La información fue confirmada por la Federación de Fútbol de Catar a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, en el que destacó el gesto como una muestra de deportividad y respeto entre ambas selecciones.

"Esta visita encarna el espíritu deportivo y las buenas relaciones dentro y fuera del campo, acompañada de los mejores deseos para que el jugador se recupere pronto y vuelva rápidamente a los terrenos de juego", señaló el organismo catarí.

El incidente ocurrió durante el partido inaugural del grupo B del Mundial, disputado entre Canadá y Catar. En una acción de juego, Asim Madibo impactó a Koné, quien sufrió una fractura en la pierna izquierda que obligó a la inmediata intervención de los servicios médicos.

Las imágenes del encuentro mostraron a Koné siendo retirado en camilla y con la extremidad inmovilizada antes de ser trasladado a un centro hospitalario. La gravedad de la lesión encendió las alarmas en el entorno de Canadá, que además perdió a uno de sus futbolistas más importantes en plena competición.

Koné, de 24 años, es una de las figuras emergentes del fútbol canadiense y actualmente milita en el Sassuolo de Italia. Su ausencia supone un golpe sensible para una selección que ha tenido un destacado desempeño en la fase de grupos.

La delegación catarí fue recibida en Vancouver por el presidente de la Federación Canadiense de Fútbol, en una visita que buscó dejar atrás la polémica derivada de la desafortunada jugada y poner el foco en la recuperación del jugador.

Mientras tanto, el grupo B sigue abierto de cara a la última jornada. Canadá y Suiza lideran la clasificación con cuatro puntos cada uno, mientras que Bosnia-Herzegovina y Catar suman una unidad y mantienen opciones matemáticas de avanzar a la siguiente ronda.

Etiquetas