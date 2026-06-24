Decretan Ley Seca en el centro de la Ciudad de México por partido contra Chequia

 México: Ley Seca por Partido contra Chequia
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-- Bosnia & Herzegovina Bosnia & Herzegovina Qatar Qatar --
24 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Decretan Ley Seca en el centro de la Ciudad de México por partido contra Chequia

por Amilcar Avila
Celebraciones en cuidad de México durante el Mundial 2026, EFE
Celebraciones en cuidad de México durante el Mundial 2026 / FOTO: EFE

La restricción regirá en sectores del centro de la capital mexicana durante el duelo entre México y Chequia, luego de que las celebraciones por el triunfo ante Corea del Sur congregaran a unas 400 mil personas y dejaran 40 toneladas de basura.

El gobierno de Ciudad de México, capital del país, decretó la Ley Seca o prohibición para vender bebidas alcohólicas en establecimientos del centro urbano durante el miércoles, por el partido de la fase de grupos del Mundial de fútbol que enfrentará a la selección nacional contra Chequia.

En la Gaceta Oficial de la ciudad, la Secretaría de Gobierno informó que la prohibición afecta a cualquier bebida alcohólica, comenzará a partir de este miércoles a las 15 horas (locales) hasta las 7 horas del día siguiente y se circunscribe a todos los establecimientos del perímetro A del Centro Histórico, así como las colonias de Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Esta medida se produce para el día del último partido de la fase de grupos que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Azteca.

La Ley Seca se aplica para tratar de evitar el descontrol que se produjo la semana pasada tras la victoria del combinado nacional contra Corea del Sur, cuyos festejos congregaron a unas 400 mil personas y dejaron unas 40 toneladas de basura, según informaron las autoridades.

El Tri ya está clasificado para la siguiente fase eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026, por lo que se prevén celebraciones similares tras la finalización del partido.

"No hay exceso de confianza"

Javier Aguirre, seleccionador de México, afirmó que en el Tri no hay exceso de confianza ni soberbia para el partido ante República Checa de este miércoles, en la tercera y última jornada del Grupo A del Mundial 2026.

"No nos creemos superiores a Chequia ni a nadie, pero sí tenemos mucha seguridad. Estoy contento con mis jugadores. Los veo cada entrenamiento con gran confianza, conscientes de que pueden hacer mejor las cosas. Estamos en casa y eso es un factor a favor que nos llena de energía. Así que estamos tranquilos en seguridad, pero sin soberbia ni excesos de confianza", dijo el técnico.

México jugará con República Checa en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, en un partido en el que el Tri buscará una victoria para consumar una fase de grupos perfecta, algo nunca logrado en sus participaciones en los Mundiales. Con información de EFE

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México venció a Corea del Sur en segunda fecha del Mundial 2026 - EFE
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