Decretan Ley Seca en el centro de la Ciudad de México por partido contra Chequia

La restricción regirá en sectores del centro de la capital mexicana durante el duelo entre México y Chequia, luego de que las celebraciones por el triunfo ante Corea del Sur congregaran a unas 400 mil personas y dejaran 40 toneladas de basura.

El gobierno de Ciudad de México, capital del país, decretó la Ley Seca o prohibición para vender bebidas alcohólicas en establecimientos del centro urbano durante el miércoles, por el partido de la fase de grupos del Mundial de fútbol que enfrentará a la selección nacional contra Chequia.

En la Gaceta Oficial de la ciudad, la Secretaría de Gobierno informó que la prohibición afecta a cualquier bebida alcohólica, comenzará a partir de este miércoles a las 15 horas (locales) hasta las 7 horas del día siguiente y se circunscribe a todos los establecimientos del perímetro A del Centro Histórico, así como las colonias de Juárez, San Rafael y Cuauhtémoc.

Esta medida se produce para el día del último partido de la fase de grupos que tendrá lugar en el Estadio Ciudad de México, antes conocido como Azteca.

La Ley Seca se aplica para tratar de evitar el descontrol que se produjo la semana pasada tras la victoria del combinado nacional contra Corea del Sur, cuyos festejos congregaron a unas 400 mil personas y dejaron unas 40 toneladas de basura, según informaron las autoridades.

El Tri ya está clasificado para la siguiente fase eliminatoria de dieciseisavos de final del Mundial 2026, por lo que se prevén celebraciones similares tras la finalización del partido.

"No hay exceso de confianza"

Javier Aguirre, seleccionador de México, afirmó que en el Tri no hay exceso de confianza ni soberbia para el partido ante República Checa de este miércoles, en la tercera y última jornada del Grupo A del Mundial 2026.

"No nos creemos superiores a Chequia ni a nadie, pero sí tenemos mucha seguridad. Estoy contento con mis jugadores. Los veo cada entrenamiento con gran confianza, conscientes de que pueden hacer mejor las cosas. Estamos en casa y eso es un factor a favor que nos llena de energía. Así que estamos tranquilos en seguridad, pero sin soberbia ni excesos de confianza", dijo el técnico.

México jugará con República Checa en el estadio Ciudad de México, mejor conocido como Estadio Azteca, en un partido en el que el Tri buscará una victoria para consumar una fase de grupos perfecta, algo nunca logrado en sus participaciones en los Mundiales. Con información de EFE

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México venció a Corea del Sur en segunda fecha del Mundial 2026 - EFE

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