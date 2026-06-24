Los memes sobre la vidente que predijo una invasión alienígena en el Brasil vs. Escocia

Una supuesta invasión alienígena en el Brasil-Escocia desata una ola de memes.

El partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026 no solo dejó una goleada de la Canarinha y un doblete de Vinícius Júnior, sino también una inesperada protagonista fuera de la cancha: una vidente brasileña que aseguró haber visto una invasión extraterrestre durante el encuentro disputado en Miami.

La responsable de la predicción fue Vó Bahiana, nombre artístico de Elisângela de Souza, una influencer y clarividente que acumula millones de seguidores en Instagram. Semanas antes del compromiso, afirmó haber tenido una visión en la que una nave espacial descendía sobre el Hard Rock Stadium y abducía a futbolistas y aficionados que asistían al duelo del Grupo C.

Según su relato, entre las personas que serían llevadas por los extraterrestres se encontraban Neymar y Vinícius Júnior. "Vi muchos gritos, mucho llanto y sufrimiento", aseguró en un video que rápidamente volvió a circular en redes sociales conforme se acercaba la fecha del partido.

“Es una vergüenza”: Vinicius Jr explota contra el VAR tras su gol anulado en el Escocia vs. Brasil A pesar del enojo, Vinicius Jr logró recomponerse antes del descanso y volvió a marcar.

Los mejores memes

Lejos de generar alarma, la predicción se convirtió en una fuente inagotable de bromas y memes. Miles de usuarios compartieron imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparecían ovnis sobre el estadio, jugadores siendo transportados por haces de luz y escenas inspiradas en películas de ciencia ficción.

Uno de los personajes más mencionados en las publicaciones fue Lionel Messi. Numerosos aficionados bromearon con que el capitán argentino era "el verdadero extraterrestre" del Mundial debido a su nivel futbolístico y a que el encuentro coincidió con su cumpleaños número 39. Algunos mensajes incluso ironizaron con que los alienígenas habrían llegado a Miami únicamente para conocer al astro argentino.

Otro de los blancos favoritos del humor fue Carlo Ancelotti. Los usuarios aprovecharon la escasa participación de Endrick en el torneo para crear memes en los que el técnico brasileño aparecía impidiendo que incluso los extraterrestres pudieran llevarse al joven delantero del banquillo.

Mientras tanto, la supuesta invasión nunca ocurrió. Lo que sí sucedió fue la victoria de Brasil por 3-0 sobre Escocia, el avance de la selección a la siguiente ronda y una nueva jornada en la que las redes sociales demostraron que, en el Mundial 2026, el espectáculo también se juega fuera de la cancha.

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