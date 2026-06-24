Los memes sobre la vidente que predijo una invasión alienígena en el Brasil vs. Escocia

 Memes sobre la invasión alienígena en el Brasil-Escocia
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25 junio / 14:00
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Ranking of third-placed teams
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Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
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South Africa SAO
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South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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Canada CAN
12/06 13:00 HS
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13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
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Switzerland SWI
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Finalizado
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Canada CAN
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Los memes sobre la vidente que predijo una invasión alienígena en el Brasil vs. Escocia

por Oliver Paniagua
Una supuesta invasión alienígena en el Brasil-Escocia desata memes., Redes sociales.
Una supuesta invasión alienígena en el Brasil-Escocia desata memes. / FOTO: Redes sociales.

Una supuesta invasión alienígena en el Brasil-Escocia desata una ola de memes.

El partido entre Brasil y Escocia por el Mundial 2026 no solo dejó una goleada de la Canarinha y un doblete de Vinícius Júnior, sino también una inesperada protagonista fuera de la cancha: una vidente brasileña que aseguró haber visto una invasión extraterrestre durante el encuentro disputado en Miami.

La responsable de la predicción fue Vó Bahiana, nombre artístico de Elisângela de Souza, una influencer y clarividente que acumula millones de seguidores en Instagram. Semanas antes del compromiso, afirmó haber tenido una visión en la que una nave espacial descendía sobre el Hard Rock Stadium y abducía a futbolistas y aficionados que asistían al duelo del Grupo C.

Según su relato, entre las personas que serían llevadas por los extraterrestres se encontraban Neymar y Vinícius Júnior. "Vi muchos gritos, mucho llanto y sufrimiento", aseguró en un video que rápidamente volvió a circular en redes sociales conforme se acercaba la fecha del partido.

“Es una vergüenza”: Vinicius Jr explota contra el VAR tras su gol anulado en el Escocia vs. Brasil

A pesar del enojo, Vinicius Jr logró recomponerse antes del descanso y volvió a marcar.

Los mejores memes

Lejos de generar alarma, la predicción se convirtió en una fuente inagotable de bromas y memes. Miles de usuarios compartieron imágenes creadas con inteligencia artificial en las que aparecían ovnis sobre el estadio, jugadores siendo transportados por haces de luz y escenas inspiradas en películas de ciencia ficción.

Uno de los personajes más mencionados en las publicaciones fue Lionel Messi. Numerosos aficionados bromearon con que el capitán argentino era "el verdadero extraterrestre" del Mundial debido a su nivel futbolístico y a que el encuentro coincidió con su cumpleaños número 39. Algunos mensajes incluso ironizaron con que los alienígenas habrían llegado a Miami únicamente para conocer al astro argentino.

Otro de los blancos favoritos del humor fue Carlo Ancelotti. Los usuarios aprovecharon la escasa participación de Endrick en el torneo para crear memes en los que el técnico brasileño aparecía impidiendo que incluso los extraterrestres pudieran llevarse al joven delantero del banquillo.

Mientras tanto, la supuesta invasión nunca ocurrió. Lo que sí sucedió fue la victoria de Brasil por 3-0 sobre Escocia, el avance de la selección a la siguiente ronda y una nueva jornada en la que las redes sociales demostraron que, en el Mundial 2026, el espectáculo también se juega fuera de la cancha.

Etiquetas
BrasilEscociamemesVidenteMundial 2026Destacadasinvasión alienígena

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