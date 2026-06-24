México busca paso perfecto ante Chequia y cerrar líder del Grupo A en el Mundial

 México busca liderar grupo A ante Chequia en el Mundial
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
56:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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México busca paso perfecto ante Chequia y cerrar líder del Grupo A en el Mundial

por Amilcar Avila
La selección de México busca cerrar como líder del grupo A ante Chequia, EFE
La selección de México busca cerrar como líder del grupo A ante Chequia / FOTO: EFE

El Tri, ya clasificado como primero de su grupo, recibe a una Chequia obligada a ganar para seguir con vida en el torneo; Javier Aguirre prepara rotaciones en el Azteca.

La selección de México afronta este miércoles su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con el objetivo de firmar un pleno de victorias cuando reciba a Chequia en el estadio Ciudad de México, conocido como el Azteca.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega con paso perfecto tras vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, resultados que le aseguraron el primer lugar del Grupo A y la clasificación a los dieciseisavos de final, instancia en la que además jugará en casa.

Con el boleto en el bolsillo, el técnico mexicano podría realizar ajustes en su once inicial. Entre las principales novedades se encuentra el regreso del defensa central César Montes, quien cumplió suspensión tras su expulsión en el encuentro ante Sudáfrica.

Asimismo, Aguirre analiza posibles rotaciones en el mediocampo, donde el centrocampista Brian Gutiérrez aparece como una de las opciones que podría descansar debido a su situación disciplinaria, con el objetivo de evitar riesgos de suspensión de cara a la fase eliminatoria.

En contraste, República Checa se juega su continuidad en el torneo. El equipo europeo necesita sumar de a tres para aspirar a la clasificación, después de caer ante Corea del Sur y empatar frente a Sudáfrica.

Una victoria le permitiría acceder a la ronda de los 32 mejores o, en el peor de los escenarios, mantenerse con opciones de avanzar como tercero de grupo. Sin embargo, el reto no es menor: deberá intentar propinarle a México su primera derrota mundialista en el estadio Azteca.

El conjunto checo apuesta por su fortaleza en el juego aéreo y las acciones a balón parado como principales armas para competir ante el líder del grupo.

El delantero Patrik Schick, atacante del Bayer Leverkusen, encabeza el ataque europeo, mientras que Tomáš Souček, del West Ham, será el eje del mediocampo.

Foto embed
Celebración de República Checa vs. Sudáfrica - Agencia EFE

Por su parte, México confía en la potencia ofensiva de Raúl Jiménez y Julián Quiñones para mantener su buena racha en el torneo y cerrar la fase de grupos con pleno de triunfos. 

En el otro partido del Grupo A, Corea del Sur enfrentará a Sudáfrica en Monterrey en un duelo clave por la segunda plaza de la zona. Con información de EFE

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