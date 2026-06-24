México busca paso perfecto ante Chequia y cerrar líder del Grupo A en el Mundial

El Tri, ya clasificado como primero de su grupo, recibe a una Chequia obligada a ganar para seguir con vida en el torneo; Javier Aguirre prepara rotaciones en el Azteca.

La selección de México afronta este miércoles su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con el objetivo de firmar un pleno de victorias cuando reciba a Chequia en el estadio Ciudad de México, conocido como el Azteca.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega con paso perfecto tras vencer 2-0 a Sudáfrica y 1-0 a Corea del Sur, resultados que le aseguraron el primer lugar del Grupo A y la clasificación a los dieciseisavos de final, instancia en la que además jugará en casa.

Con el boleto en el bolsillo, el técnico mexicano podría realizar ajustes en su once inicial. Entre las principales novedades se encuentra el regreso del defensa central César Montes, quien cumplió suspensión tras su expulsión en el encuentro ante Sudáfrica.

Asimismo, Aguirre analiza posibles rotaciones en el mediocampo, donde el centrocampista Brian Gutiérrez aparece como una de las opciones que podría descansar debido a su situación disciplinaria, con el objetivo de evitar riesgos de suspensión de cara a la fase eliminatoria.

En contraste, República Checa se juega su continuidad en el torneo. El equipo europeo necesita sumar de a tres para aspirar a la clasificación, después de caer ante Corea del Sur y empatar frente a Sudáfrica.

Una victoria le permitiría acceder a la ronda de los 32 mejores o, en el peor de los escenarios, mantenerse con opciones de avanzar como tercero de grupo. Sin embargo, el reto no es menor: deberá intentar propinarle a México su primera derrota mundialista en el estadio Azteca.

El conjunto checo apuesta por su fortaleza en el juego aéreo y las acciones a balón parado como principales armas para competir ante el líder del grupo.

El delantero Patrik Schick, atacante del Bayer Leverkusen, encabeza el ataque europeo, mientras que Tomáš Souček, del West Ham, será el eje del mediocampo.

Celebración de República Checa vs. Sudáfrica - Agencia EFE

Por su parte, México confía en la potencia ofensiva de Raúl Jiménez y Julián Quiñones para mantener su buena racha en el torneo y cerrar la fase de grupos con pleno de triunfos.

En el otro partido del Grupo A, Corea del Sur enfrentará a Sudáfrica en Monterrey en un duelo clave por la segunda plaza de la zona. Con información de EFE

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