La pareja de Neymar alienta a la selección de Brasil con atrevida prenda hecha de botines de fútbol

 Pareja de Neymar apoya a Brasil con atrevida prenda
Emisoras Unidas 89.7
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04 Morocco Morocco Haiti Haiti 02
90:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Scotland Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
90+
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
88
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

La pareja de Neymar alienta a la selección de Brasil con atrevida prenda hecha de botines de fútbol

por Emisoras Unidas
Neymar, Neymar
Neymar / FOTO: Neymar

La joven dejó sin aliento a sus miles de fanáticos, quienes no dudaron en comentar el video de la brasileña.

Bruna Biancardi, pareja del astro brasileño Neymar Jr., volvió a captar la atención de sus millones de seguidores. Lo anterior, tras compartir un video en sus redes sociales en el que presume un ajustado corset en colores blanco, amarillo y verde para apoyar a la selección de Brasil durante su participación en el Mundial 2026.

La influencer y modelo brasileña publicó el clip pocas horas antes del compromiso de la Verdeamarela, demostrando una vez más su apoyo incondicional tanto a la selección como a Neymar.  El llamativo diseño de la prenda resaltó de inmediato entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con miles de comentarios y mensajes de admiración.

Junto al video, Bruna acompañó la publicación con el mensaje: "El look del partido de hoy fue hecho con los botines de Puma", una frase que rápidamente llamó la atención de los aficionados al fútbol y de los amantes de la moda deportiva. Las imágenes muestran a la influencer luciendo el corset mientras posa frente a la cámara, combinando el estilo elegante de la prenda con los tradicionales colores que identifican a Brasil.

Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, el contenido se volvió viral en cuestión de minutos y generó una ola de comentarios en distintas plataformas. La aparición de Bruna llega en un momento de gran expectativa para los seguidores brasileños, quienes esperan que Neymar tenga participación en el encuentro de este día.

¿Finalmente se estrenará Neymar?

El delantero ha sido uno de los nombres más comentados durante la competencia debido a las dudas que han rodeado su estado físico y a la enorme importancia que tiene dentro del esquema de la selección. Cada vez que el futbolista Neymar está disponible, la atención mediática aumenta considerablemente.

El detalle que nadie vio de los botines de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Un detalle escondido en las botas de Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026 emocionó a sus seguidores y reveló el lado más personal.

Su experiencia, liderazgo y capacidad para marcar diferencias en los momentos decisivos lo convierten en una de las principales figuras del torneo y en una de las grandes esperanzas de Brasil para luchar por el título.

Etiquetas
BrasilNeymarMundial 2026Bruna Biancardimoda deportiva#ViralesMundial2026universofutbolbotines Puma

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