La pareja de Neymar alienta a la selección de Brasil con atrevida prenda hecha de botines de fútbol

La joven dejó sin aliento a sus miles de fanáticos, quienes no dudaron en comentar el video de la brasileña.

Bruna Biancardi, pareja del astro brasileño Neymar Jr., volvió a captar la atención de sus millones de seguidores. Lo anterior, tras compartir un video en sus redes sociales en el que presume un ajustado corset en colores blanco, amarillo y verde para apoyar a la selección de Brasil durante su participación en el Mundial 2026.

La influencer y modelo brasileña publicó el clip pocas horas antes del compromiso de la Verdeamarela, demostrando una vez más su apoyo incondicional tanto a la selección como a Neymar. El llamativo diseño de la prenda resaltó de inmediato entre sus seguidores, quienes no tardaron en reaccionar con miles de comentarios y mensajes de admiración.

Junto al video, Bruna acompañó la publicación con el mensaje: "El look del partido de hoy fue hecho con los botines de Puma", una frase que rápidamente llamó la atención de los aficionados al fútbol y de los amantes de la moda deportiva. Las imágenes muestran a la influencer luciendo el corset mientras posa frente a la cámara, combinando el estilo elegante de la prenda con los tradicionales colores que identifican a Brasil.

Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, el contenido se volvió viral en cuestión de minutos y generó una ola de comentarios en distintas plataformas. La aparición de Bruna llega en un momento de gran expectativa para los seguidores brasileños, quienes esperan que Neymar tenga participación en el encuentro de este día.

¿Finalmente se estrenará Neymar?

El delantero ha sido uno de los nombres más comentados durante la competencia debido a las dudas que han rodeado su estado físico y a la enorme importancia que tiene dentro del esquema de la selección. Cada vez que el futbolista Neymar está disponible, la atención mediática aumenta considerablemente.

El detalle que nadie vio de los botines de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026 Un detalle escondido en las botas de Cristiano Ronaldo durante el Mundial 2026 emocionó a sus seguidores y reveló el lado más personal.

Su experiencia, liderazgo y capacidad para marcar diferencias en los momentos decisivos lo convierten en una de las principales figuras del torneo y en una de las grandes esperanzas de Brasil para luchar por el título.

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