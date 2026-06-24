EN VIVO: Minuto a minuto Bosnia y Herzegovina vs. Catar

Estadística en tiempo real del duelo entre bosnios y cataríes por la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 14 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Worldcup | World Cup - World Championship
Bosnia & Herzegovina
Sistema: 4-4-2
Minuto: 52'
2 - 1
24/06/2026 - 13:00
Qatar
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Jesús Valenzuela, Venezuela
Incidencias del partido
29'
Gol de K. Alajbegovic. Bosnia & Herzegovina deja el marcador 1 - 0
34'
Gol de S. Al Brake (o.g.). Bosnia & Herzegovina deja el marcador 2 - 0
42'
Gol de H. Al Haydos. Qatar deja el marcador 2 - 1
46'
Cambio en Bosnia & Herzegovina: I. Sunjic por B. Tahirovic
46'
Cambio en Bosnia & Herzegovina: A. Malic por A. Memic
46'
Cambio en Qatar: J. Gaber por A. Hatem
Goles
-
29'K. Alajbegovic (1 - 0)
-
34'S. Al Brake (o.g.) (2 - 0)
-
42'H. Al Haydos (2 - 1)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Bosnia & Herzegovina
-
18/06Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
-
12/06Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
World Cup | Finalizado
-
06/06Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
Friendlies | Finalizado
-
29/05Bosnia & Herzegovina 0 - 0 North Macedonia
Friendlies | Finalizado
-
18/11Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado
Últimos de Qatar
-
19/06Canada 6 - 0 Qatar
World Cup | Finalizado
-
13/06Qatar 1 - 1 Switzerland
World Cup | Finalizado
-
06/06Qatar 0 - 0 El Salvador
Friendlies | Finalizado
-
28/05Ireland 1 - 0 Qatar
Friendlies | Finalizado
-
07/12Qatar 0 - 3 Tunisia
Arab Cup | Finalizado
Estadísticas generales
Bosnia & Herzegovina
Qatar
4
Tiros de esquina
1
10
Saques de banda
6
8
Tiros libres
6
3
Saques de meta
8
0
Penal
0
2
Cambio
1
64
Ataques
32
32
Ataques peligrosos
13
3
Remates al arco
1
6
Remates desviados
3
9
Remates totales
4
3
Remates a puerta
1
3
Remates fuera
3
3
Remates bloqueados
0
2
Remates dentro del área
3
7
Remates fuera del área
1
7
Faltas
6
0
Fuera de juego
2
60%
Posesión
40%
0
Atajadas
2
317
Pases totales
219
282
Pases precisos
188
Alineaciones
Bosnia & Herzegovina
- Nikola Vasilj
- Arjan Malić
- Nikola Katić
- Stjepan Radeljić
- Sead Kolašinac
- Esmir Bajraktarević
- Ivan Bašić
- Ivan Šunjić
- Kerim Alajbegović
- Ermedin Demirović
- Edin Džeko
Qatar
- Mahmud Abunada
- Pedro Miguel
- Boualem Khoukhi
- Issa Laye
- Sultan Al-Brake
- Jassem Gaber Abdulsallam
- Ahmed Fathi
- Karim Boudiaf
- Edmilson Junior
- Akram Afif
- Hassan Al Haydos