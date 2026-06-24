 EN VIVO: Minuto a minuto Bosnia y Herzegovina vs. Catar
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
56:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO: Minuto a minuto Bosnia y Herzegovina vs. Catar

por Oscar Coronado
EN VIVO: Minuto a minuto del Bosnia y Herzegovina vs. Catar por el Mundial 2026
EN VIVO: Minuto a minuto del Bosnia y Herzegovina vs. Catar por el Mundial 2026 / FOTO: EU Digital

Estadística en tiempo real del duelo entre bosnios y cataríes por la Copa del Mundo de la FIFA 2026.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 14 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Bosnia & Herzegovina
Sistema: 4-4-2
Minuto: 52'
2 - 1
24/06/2026 - 13:00
Actualizar marcador
Qatar
Sistema: 4-3-3
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Jesús Valenzuela, Venezuela

Incidencias del partido

29'
goal
Gol de K. Alajbegovic. Bosnia & Herzegovina deja el marcador 1 - 0
34'
goal
Gol de S. Al Brake (o.g.). Bosnia & Herzegovina deja el marcador 2 - 0
42'
goal
Gol de H. Al Haydos. Qatar deja el marcador 2 - 1
46'
cambio
Cambio en Bosnia & Herzegovina: I. Sunjic por B. Tahirovic
46'
cambio
Cambio en Bosnia & Herzegovina: A. Malic por A. Memic
46'
cambio
Cambio en Qatar: J. Gaber por A. Hatem

Goles

  • 29'
    Gol
    K. Alajbegovic (1 - 0)
  • 34'
    Gol
    S. Al Brake (o.g.) (2 - 0)
  • 42'
    Gol
    H. Al Haydos (2 - 1)

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Bosnia & Herzegovina

  • 18/06
    Switzerland
    Switzerland 4 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 12/06
    Canada
    Canada 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Panama
    Panama 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    Friendlies | Finalizado
  • 29/05
    Bosnia & Herzegovina
    Bosnia & Herzegovina 0 - 0 North Macedonia
    Friendlies | Finalizado
  • 18/11
    Austria
    Austria 1 - 1 Bosnia & Herzegovina
    UEFA World Cup Qualifiers | Finalizado

Últimos de Qatar

  • 19/06
    Canada
    Canada 6 - 0 Qatar
    World Cup | Finalizado
  • 13/06
    Qatar
    Qatar 1 - 1 Switzerland
    World Cup | Finalizado
  • 06/06
    Qatar
    Qatar 0 - 0 El Salvador
    Friendlies | Finalizado
  • 28/05
    Ireland
    Ireland 1 - 0 Qatar
    Friendlies | Finalizado
  • 07/12
    Qatar
    Qatar 0 - 3 Tunisia
    Arab Cup | Finalizado

Estadísticas generales

Bosnia & Herzegovina
Qatar
4
Tiros de esquina
1
10
Saques de banda
6
8
Tiros libres
6
3
Saques de meta
8
0
Penal
0
2
Cambio
1
64
Ataques
32
32
Ataques peligrosos
13
3
Remates al arco
1
6
Remates desviados
3
9
Remates totales
4
3
Remates a puerta
1
3
Remates fuera
3
3
Remates bloqueados
0
2
Remates dentro del área
3
7
Remates fuera del área
1
7
Faltas
6
0
Fuera de juego
2
60%
Posesión
40%
0
Atajadas
2
317
Pases totales
219
282
Pases precisos
188

Alineaciones

Bosnia & Herzegovina
  • Nikola Vasilj
  • Arjan Malić
  • Nikola Katić
  • Stjepan Radeljić
  • Sead Kolašinac
  • Esmir Bajraktarević
  • Ivan Bašić
  • Ivan Šunjić
  • Kerim Alajbegović
  • Ermedin Demirović
  • Edin Džeko
Qatar
  • Mahmud Abunada
  • Pedro Miguel
  • Boualem Khoukhi
  • Issa Laye
  • Sultan Al-Brake
  • Jassem Gaber Abdulsallam
  • Ahmed Fathi
  • Karim Boudiaf
  • Edmilson Junior
  • Akram Afif
  • Hassan Al Haydos
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CatarMinuto a Minutoen vivoCopa del Mundo 2026Bosnia y HerzegovinaDestacadasUniverso Futbol

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