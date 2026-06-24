Saibari lidera a Marruecos en busca del primer puesto del grupo ante Haití

 Saibari guía a Marruecos hacia el liderazgo ante Haití
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
56:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
54
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
51
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Saibari lidera a Marruecos en busca del primer puesto del grupo ante Haití

por Amilcar Avila
Partido entre Escocia y Marruecos por el Mundial 2026 - FIFA
Partido entre Escocia y Marruecos por el Mundial 2026 / FOTO: FIFA

El delantero, máximo goleador marroquí en el torneo, quiere asegurar la clasificación como líder mientras su equipo depende también del resultado de Brasil ante Escocia.

Marruecos afronta este miércoles su último partido de la fase de grupos del Mundial 2026 con el objetivo de asegurar no solo la clasificación a los dieciseisavos de final, sino también el primer puesto del Grupo C, con Ismael Saibari como gran referencia ofensiva del equipo.

El conjunto dirigido por Walid Regragui llega a la jornada decisiva igualado a cuatro puntos con Brasil, aunque con peor diferencia de goles, lo que obliga a los africanos a ganar a Haití y esperar el resultado del duelo entre brasileños y escoceses.

El atacante Ismael Saibari, nacido en Terrassa y en pleno crecimiento como figura internacional, ha sido determinante en el torneo: ha marcado los dos goles de Marruecos en la fase de grupos, ambos en partidos clave ante rivales directos.

El primero llegó ante Brasil, en el empate 1-1, mientras que el segundo fue suficiente para derrotar a Escocia por la mínima diferencia. Su eficacia ha convertido al jugador del PSV Eindhoven en el principal argumento ofensivo de un equipo que aspira a repetir o mejorar su histórica actuación en Catar 2022, cuando alcanzó las semifinales.

Marruecos, sin embargo, no depende únicamente de sí mismo para terminar como líder. Una victoria ante Haití es obligatoria, pero el primer puesto también está condicionado por lo que ocurra en el encuentro entre Brasil y Escocia, que se disputa en paralelo a más de mil kilómetros de distancia.

El valor del liderato no es menor, ya que definirá el cruce en los dieciseisavos de final, donde esperan selecciones como Países Bajos, Suecia o Japón, procedentes del Grupo F.

El empate, en cambio, garantizaría la clasificación de Marruecos sin depender de otros resultados, confirmando un rendimiento sólido en la fase de grupos.

Saibari, de 25 años, atraviesa un momento de crecimiento tanto en su selección como en su carrera de clubes, con un rendimiento destacado en la Eredivisie y proyección hacia el futbol de élite europeo, con el Bayern de Múnich entre los clubes interesados.

El atacante ha firmado una temporada de alto nivel con el PSV Eindhoven, consolidándose como una de las piezas más productivas del equipo neerlandés y como una de las promesas ofensivas del futbol europeo.

Enfrente estará Haití, ya eliminada del torneo y sin opciones de clasificación. El conjunto caribeño regresa a un Mundial tras su histórica participación de 1974, y llega al cierre del grupo sin puntos, con dos derrotas ante Brasil y Escocia.

Con el panorama definido en la parte baja de la clasificación, Marruecos buscará cerrar la fase de grupos con autoridad y prolongar su condición de uno de los equipos más competitivos del torneo. Con información de EFE

Etiquetas
MarruecosHaitíMundial 2026DestacadasIsmael Saibari

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