Sin Raphinha , Brasil se juega el liderato ante Escocia

 Brasil Sin Raphinha: Busca Liderato Contra Escocia
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
57:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
57
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
54
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Sin Raphinha , Brasil se juega el liderato ante Escocia

por Amilcar Avila
Raphinha salió lesionado durante el juego contra Haití en el Mundial 2026, EFE
Raphinha salió lesionado durante el juego contra Haití en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

La Canarinha, que llega como líder del Grupo C, pero con los mismos puntos que Marruecos, está obligada a cerrar con victoria ante una Escocia que aún sueña con avanzar.

La selección de Brasil afronta este miércoles un duelo decisivo ante Escocia con el objetivo de asegurar el liderato del Grupo C del Mundial, en una última jornada marcada por la incertidumbre en la parte alta de la clasificación y por la ausencia de Raphinha.

El equipo dirigido por Carlo Ancelotti llega a la fecha final como líder del grupo con cuatro puntos y una diferencia de goles de +3, apenas por encima de Marruecos, que suma los mismos puntos, pero con +1 y enfrentará a Haití, ya eliminada, en paralelo.

Aunque el escenario favorece a los sudamericanos, Brasil no puede permitirse tropiezos ante una Escocia que aún mantiene opciones matemáticas de terminar primera de grupo. 

El partido se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, un escenario donde Brasil no jugaba desde 2019, mientras que para Escocia será un terreno completamente desconocido.

La Canarinha llega con sensaciones mixtas tras su victoria 3-0 ante Haití, encuentro que dejó como principal preocupación la lesión de Raphinha, quien estará fuera del torneo al menos hasta una hipotética fase de octavos.

Ante esta baja, Ancelotti maneja alternativas en ataque como Gabriel Martinelli o incluso la posible participación de Neymar, ya recuperado de su lesión y disponible para el encuentro, lo que podría suponer su debut en el torneo.

Brasil ha mostrado irregularidad en su rendimiento durante la fase de grupos, alternando tramos de dominio con bajones en intensidad, como ocurrió tras el empate ante Marruecos y la segunda mitad del triunfo ante Haití.

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resultado-brasil-vs-haiti-mundial-2026(3) -

En el otro lado, Escocia llega con necesidades y dudas. El conjunto europeo apenas ha mostrado capacidad ofensiva en el torneo, tras la derrota ante Marruecos y la victoria ajustada frente a Haití.

Los escoceses necesitan sumar para aspirar, al menos, a la clasificación como uno de los mejores terceros, aunque una derrota podría complicar seriamente sus opciones dependiendo de otros resultados y la diferencia de goles.

El equipo dirigido por su cuerpo técnico también arrastra problemas físicos, con jugadores como Aaron Hickey, Scott McKenna y Lewis Ferguson en duda.

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Celebración de Escocia tras el regreso a la Copa del Mundo de la FIFA - EFE

El historial tampoco juega a favor de los europeos: Escocia nunca ha vencido a Brasil en diez enfrentamientos, y el antecedente más recordado en Mundial data de Francia 1998, cuando los brasileños se impusieron por 2-1. Con información de EFE

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