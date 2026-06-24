Sudáfrica busca la clasificación ante Corea del Sur en un duelo decisivo

Los africanos necesitan ganar para seguir con vida en el Mundial 2026, mientras Corea busca un triunfo que le asegure el segundo lugar del grupo.

La selección de Sudáfrica afronta este miércoles uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando se mida a Corea del Sur en el cierre del Grupo A del Mundial 2026, en un duelo en el que está obligada a ganar para mantener opciones de clasificación a los dieciseisavos de final.

El conjunto africano llega a la última jornada con vida tras caer 0-2 ante México en su debut y empatar frente a República Checa, resultados que lo mantienen con posibilidades matemáticas de avanzar, aunque sin margen de error.

El equipo dirigido por el belga Hugo Broos recupera a dos piezas clave en el centro del campo: Sphephelo Sithoele y Temba Zwane, quienes regresan tras cumplir suspensión por su expulsión en el partido ante México. Su reincorporación abre nuevas variantes en la zona media para un encuentro de alta exigencia.

Partido entre República Checa vs. Sudáfrica en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Sudáfrica, sin embargo, deberá elevar su nivel para contener el poder ofensivo de Corea del Sur, que llega con figuras de peso internacional como Lee Kang In, del Paris Saint Germain, y Son Heung Min, delantero del Los Angeles FC.

En el aspecto defensivo, los africanos confían en su línea de ataque liderada por Lyle Foster, del Burnley, para intentar sorprender a una zaga coreana comandada por Kim Min Jae, jugador del Bayern de Múnich.

Corea del Sur debutó con triunfo 2-1 sobre la República Checa, pero posteriormente cayó por la mínima ante México en un partido cerrado que se definió por un error del portero Kim Seung Gyu.

De cara a este encuentro, los asiáticos llegan con un escenario más favorable: una victoria o incluso un empate les permitiría asegurar el segundo lugar del grupo y avanzar a la siguiente fase del torneo, detrás de México, ya clasificado como líder.

El duelo se perfila como un choque de alta intensidad, con Sudáfrica obligada a buscar el triunfo y Corea del Sur intentando cerrar su clasificación sin sobresaltos en una última jornada que definirá el Grupo A.

En paralelo, México y República Checa se enfrentarán en el otro partido de la jornada final del grupo en el estadio Ciudad de México. Con información de EFE

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