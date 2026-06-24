Sudáfrica busca la clasificación ante Corea del Sur en un duelo decisivo

 Sudáfrica y Corea del Sur: Duelo Decisivo por Clasificación
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01 Switzerland Switzerland Canada Canada 00
57:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
Grupo B
Canada Switzerland Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Scotland Croatia Algeria
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
57
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
54
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Sudáfrica busca la clasificación ante Corea del Sur en un duelo decisivo

por Amilcar Avila
Jugadores de la selección de Sudáfrica participan en un entrenamiento en el Mundial 2026, EFE
Jugadores de la selección de Sudáfrica participan en un entrenamiento en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

Los africanos necesitan ganar para seguir con vida en el Mundial 2026, mientras Corea busca un triunfo que le asegure el segundo lugar del grupo.

La selección de Sudáfrica afronta este miércoles uno de los partidos más importantes de su historia reciente cuando se mida a Corea del Sur en el cierre del Grupo A del Mundial 2026, en un duelo en el que está obligada a ganar para mantener opciones de clasificación a los dieciseisavos de final.

El conjunto africano llega a la última jornada con vida tras caer 0-2 ante México en su debut y empatar frente a República Checa, resultados que lo mantienen con posibilidades matemáticas de avanzar, aunque sin margen de error.

El equipo dirigido por el belga Hugo Broos recupera a dos piezas clave en el centro del campo: Sphephelo Sithoele y Temba Zwane, quienes regresan tras cumplir suspensión por su expulsión en el partido ante México. Su reincorporación abre nuevas variantes en la zona media para un encuentro de alta exigencia.

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Partido entre República Checa vs. Sudáfrica en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Sudáfrica, sin embargo, deberá elevar su nivel para contener el poder ofensivo de Corea del Sur, que llega con figuras de peso internacional como Lee Kang In, del Paris Saint Germain, y Son Heung Min, delantero del Los Angeles FC.

En el aspecto defensivo, los africanos confían en su línea de ataque liderada por Lyle Foster, del Burnley, para intentar sorprender a una zaga coreana comandada por Kim Min Jae, jugador del Bayern de Múnich.

Corea del Sur debutó con triunfo 2-1 sobre la República Checa, pero posteriormente cayó por la mínima ante México en un partido cerrado que se definió por un error del portero Kim Seung Gyu.

De cara a este encuentro, los asiáticos llegan con un escenario más favorable: una victoria o incluso un empate les permitiría asegurar el segundo lugar del grupo y avanzar a la siguiente fase del torneo, detrás de México, ya clasificado como líder.

El duelo se perfila como un choque de alta intensidad, con Sudáfrica obligada a buscar el triunfo y Corea del Sur intentando cerrar su clasificación sin sobresaltos en una última jornada que definirá el Grupo A.

En paralelo, México y República Checa se enfrentarán en el otro partido de la jornada final del grupo en el estadio Ciudad de México. Con información de EFE

Etiquetas
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