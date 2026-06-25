Costa de Marfil y Curazao se juegan la clasificación en Filadelfia bajo la presión de Ecuador y Alemania

Los africanos parten como favoritos en el cierre del Grupo E del Mundial 2026, mientras el combinado caribeño busca seguir haciendo historia; Ecuador y Alemania completan un desenlace simultáneo con múltiples escenarios abiertos.

Costa de Marfil y Curazao disputarán este jueves en Filadelfia un partido decisivo por la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un Grupo E que se define en paralelo con el duelo entre Ecuador y Alemania, seguido de cerca por el desenlace del sector.

El conjunto africano, dirigido por Emerse Faé, llega en una posición relativamente favorable tras sumar tres puntos ante Ecuador en su debut y competir de forma exigente frente a Alemania, que se impuso en el tramo final de su segundo encuentro.

Con ese rendimiento, los "Elefantes" dependen de sí mismos para la clasificación y parten como favoritos ante un rival que ya ha dejado huella en el torneo.

Costa de Marfil le ganó a Ecuador en su debut en el Mundial 2026 - @equipenatciv

Curazao, por su parte, afronta el duelo con la intención de prolongar una campaña histórica en su primer Mundial. El equipo dirigido por el veterano técnico neerlandés Dirk Advocaat viene de sumar su primer punto tras empatar con Ecuador, resultado que representó un hito para la selección caribeña y su estreno en la competición.

El conjunto isleño, el país menos poblado en disputar una Copa del Mundo, ha mostrado capacidad de resistencia pese a la dura goleada sufrida ante Alemania en su debut. En su plantel destacan jugadores como Tahith Chong y el portero Eloy Room, piezas clave en un equipo que ha demostrado organización defensiva y espíritu competitivo.

En el lado marfileño, el protagonismo ofensivo recae en nombres como Franck Kessié, líder del mediocampo, y los atacantes Ange Bonny y Amad Diallo, mientras todas las miradas también apuntan al joven Yan Diomandé. El extremo de 19 años, que milita en el RB Leipzig, ha sido una de las revelaciones del torneo y ha despertado el interés de clubes como Liverpool y PSG tras una notable revalorización en el mercado.

Para Costa de Marfil, no avanzar a la siguiente ronda sería considerado un fracaso deportivo, mientras que Curazao busca consolidar su crecimiento internacional con una nueva sorpresa que lo acerque a los octavos.

El partido tendrá además implicaciones directas para Ecuador, que enfrentará a Alemania en paralelo en Nueva York/Nueva Jersey. El equipo sudamericano, aún sin goles en el torneo, necesita un triunfo para mantener opciones de clasificación en un cierre de grupo completamente abierto.

Con múltiples escenarios en juego, el Grupo E promete una definición intensa en la que cada gol puede cambiar el destino de tres selecciones en simultáneo. Con información de EFE

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