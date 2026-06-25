Costa de Marfil y Curazao se juegan la clasificación en Filadelfia bajo la presión de Ecuador y Alemania

 Clasificación en Filadelfia: Costa de Marfil vs. Curazao
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-- Curacao Curacao Ivory Coast Ivory Coast --
25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Costa de Marfil y Curazao se juegan la clasificación en Filadelfia bajo la presión de Ecuador y Alemania

por Amilcar Avila
Eloy Room, portero y figura de Curazao, EFE
Eloy Room, portero y figura de Curazao / FOTO: EFE

Los africanos parten como favoritos en el cierre del Grupo E del Mundial 2026, mientras el combinado caribeño busca seguir haciendo historia; Ecuador y Alemania completan un desenlace simultáneo con múltiples escenarios abiertos.

Costa de Marfil y Curazao disputarán este jueves en Filadelfia un partido decisivo por la clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un Grupo E que se define en paralelo con el duelo entre Ecuador y Alemania, seguido de cerca por el desenlace del sector.

El conjunto africano, dirigido por Emerse Faé, llega en una posición relativamente favorable tras sumar tres puntos ante Ecuador en su debut y competir de forma exigente frente a Alemania, que se impuso en el tramo final de su segundo encuentro. 

Con ese rendimiento, los "Elefantes" dependen de sí mismos para la clasificación y parten como favoritos ante un rival que ya ha dejado huella en el torneo.

Foto embed
Costa de Marfil le ganó a Ecuador en su debut en el Mundial 2026 - @equipenatciv

Curazao, por su parte, afronta el duelo con la intención de prolongar una campaña histórica en su primer Mundial. El equipo dirigido por el veterano técnico neerlandés Dirk Advocaat viene de sumar su primer punto tras empatar con Ecuador, resultado que representó un hito para la selección caribeña y su estreno en la competición.

El conjunto isleño, el país menos poblado en disputar una Copa del Mundo, ha mostrado capacidad de resistencia pese a la dura goleada sufrida ante Alemania en su debut. En su plantel destacan jugadores como Tahith Chong y el portero Eloy Room, piezas clave en un equipo que ha demostrado organización defensiva y espíritu competitivo.

Foto embed
resultado-ecuador-vs-curazao-mundial-2026-1 -

En el lado marfileño, el protagonismo ofensivo recae en nombres como Franck Kessié, líder del mediocampo, y los atacantes Ange Bonny y Amad Diallo, mientras todas las miradas también apuntan al joven Yan Diomandé. El extremo de 19 años, que milita en el RB Leipzig, ha sido una de las revelaciones del torneo y ha despertado el interés de clubes como Liverpool y PSG tras una notable revalorización en el mercado.

Para Costa de Marfil, no avanzar a la siguiente ronda sería considerado un fracaso deportivo, mientras que Curazao busca consolidar su crecimiento internacional con una nueva sorpresa que lo acerque a los octavos.

El partido tendrá además implicaciones directas para Ecuador, que enfrentará a Alemania en paralelo en Nueva York/Nueva Jersey. El equipo sudamericano, aún sin goles en el torneo, necesita un triunfo para mantener opciones de clasificación en un cierre de grupo completamente abierto.

Con múltiples escenarios en juego, el Grupo E promete una definición intensa en la que cada gol puede cambiar el destino de tres selecciones en simultáneo. Con información de EFE

Etiquetas
EcuadorAlemaniaCosta de MarfilMundial 2026CurazaoDestacadas

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