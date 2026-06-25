Ecuador tiñe de amarillo Times Square antes de su duelo decisivo contra Alemania

 Ecuador Ilumina Times Square Antes del Duelo con Alemania
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-- Curacao Curacao Ivory Coast Ivory Coast --
25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Ecuador tiñe de amarillo Times Square antes de su duelo decisivo contra Alemania

por Amilcar Avila
Aficionados de Ecuador se reúnen en Times Square en Nueva York, EFE
Aficionados de Ecuador se reúnen en Times Square en Nueva York / FOTO: EFE

Cientos de aficionados ecuatorianos se congregaron en el corazón de Nueva York para respaldar a la Tri, que necesita una victoria ante Alemania para mantener vivo su sueño en el Mundial 2026.

Nueva York volvió a convertirse en una extensión de Ecuador. A un día del trascendental partido frente a Alemania, cientos de aficionados ecuatorianos tomaron Times Square para demostrar que la fe en la clasificación sigue intacta, pese a que la selección llega obligada a ganar para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La emblemática plaza de Manhattan se vistió de amarillo, azul y rojo en una multitudinaria concentración en la que los seguidores de la Tri desplegaron banderas, entonaron cánticos y convirtieron uno de los lugares más reconocidos del planeta en una auténtica fiesta ecuatoriana.

El ambiente reflejó la importancia del compromiso que disputará el equipo dirigido por Sebastián Beccacece en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Tras la derrota sufrida ante Costa de Marfil en los minutos finales y el empate sin goles frente a Curazao, Ecuador afronta el encuentro ante la selección alemana sin margen de error.

La movilización de aficionados fue tan numerosa que incluso las autoridades tuvieron que intervenir para evitar que la concentración bloqueara completamente el tránsito en la concurrida intersección de Times Square. Algunos hinchas, llevados por la euforia, llegaron a subirse a la estatua de George M. Cohan, figura histórica del teatro musical estadounidense.

La expectativa también se traslada a las gradas del MetLife Stadium. Se estima que alrededor de 55 mil aficionados ecuatorianos acompañarán a la selección en uno de los partidos más importantes de su campaña mundialista.

Entre ellos estará Luis Rivas, de 64 años, quien viajó junto a su hijo para seguir de cerca el recorrido de la Tri durante el torneo. La aventura comenzó en Filadelfia, continuó en Kansas City y ahora tiene su última parada en Nueva York.

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Ecuatorianos, previo al juego contra Alemania, en la icónica Times Square, en Nueva York. - EFE

El esfuerzo económico ha sido considerable. Rivas explicó que pagó alrededor de US$1,200 por cada entrada para el partido contra Alemania, aunque otros aficionados aseguran que los boletos han alcanzado precios cercanos a los US$2,500 en la reventa.

En total, calcula que el viaje representará un desembolso aproximado de US$8,000. Sin embargo, considera que la experiencia vale la pena por la posibilidad de acompañar a su selección en una cita histórica.

A pesar de reconocer el favoritismo alemán, el optimismo sigue predominando entre los aficionados ecuatorianos. La concentración en Times Square fue una muestra de ello: una demostración de apoyo incondicional y de la esperanza de que la Tri pueda protagonizar una de las grandes sorpresas de la fase de grupos.

Con miles de seguidores preparados para alentar desde las tribunas y una comunidad volcada en las calles de Nueva York, Ecuador afrontará su desafío más exigente del Mundial respaldado por una afición que se niega a dejar de creer. Con información de EFE

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