Ecuador tiñe de amarillo Times Square antes de su duelo decisivo contra Alemania

Cientos de aficionados ecuatorianos se congregaron en el corazón de Nueva York para respaldar a la Tri, que necesita una victoria ante Alemania para mantener vivo su sueño en el Mundial 2026.

Nueva York volvió a convertirse en una extensión de Ecuador. A un día del trascendental partido frente a Alemania, cientos de aficionados ecuatorianos tomaron Times Square para demostrar que la fe en la clasificación sigue intacta, pese a que la selección llega obligada a ganar para avanzar a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

La emblemática plaza de Manhattan se vistió de amarillo, azul y rojo en una multitudinaria concentración en la que los seguidores de la Tri desplegaron banderas, entonaron cánticos y convirtieron uno de los lugares más reconocidos del planeta en una auténtica fiesta ecuatoriana.

El ambiente reflejó la importancia del compromiso que disputará el equipo dirigido por Sebastián Beccacece en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Tras la derrota sufrida ante Costa de Marfil en los minutos finales y el empate sin goles frente a Curazao, Ecuador afronta el encuentro ante la selección alemana sin margen de error.

La movilización de aficionados fue tan numerosa que incluso las autoridades tuvieron que intervenir para evitar que la concentración bloqueara completamente el tránsito en la concurrida intersección de Times Square. Algunos hinchas, llevados por la euforia, llegaron a subirse a la estatua de George M. Cohan, figura histórica del teatro musical estadounidense.

La expectativa también se traslada a las gradas del MetLife Stadium. Se estima que alrededor de 55 mil aficionados ecuatorianos acompañarán a la selección en uno de los partidos más importantes de su campaña mundialista.

Entre ellos estará Luis Rivas, de 64 años, quien viajó junto a su hijo para seguir de cerca el recorrido de la Tri durante el torneo. La aventura comenzó en Filadelfia, continuó en Kansas City y ahora tiene su última parada en Nueva York.

Ecuatorianos, previo al juego contra Alemania, en la icónica Times Square, en Nueva York. - EFE

El esfuerzo económico ha sido considerable. Rivas explicó que pagó alrededor de US$1,200 por cada entrada para el partido contra Alemania, aunque otros aficionados aseguran que los boletos han alcanzado precios cercanos a los US$2,500 en la reventa.

En total, calcula que el viaje representará un desembolso aproximado de US$8,000. Sin embargo, considera que la experiencia vale la pena por la posibilidad de acompañar a su selección en una cita histórica.

A pesar de reconocer el favoritismo alemán, el optimismo sigue predominando entre los aficionados ecuatorianos. La concentración en Times Square fue una muestra de ello: una demostración de apoyo incondicional y de la esperanza de que la Tri pueda protagonizar una de las grandes sorpresas de la fase de grupos.

Con miles de seguidores preparados para alentar desde las tribunas y una comunidad volcada en las calles de Nueva York, Ecuador afrontará su desafío más exigente del Mundial respaldado por una afición que se niega a dejar de creer. Con información de EFE

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