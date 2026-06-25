¡Gol legal! El pato Merlín queda registrado

 Gol Legal: Registro del Pato Merlín en la Historia
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-- Curacao Curacao Ivory Coast Ivory Coast --
25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¡Gol legal! El pato Merlín queda registrado

por Amilcar Avila
Karla Gómez y su hijo Cristian posando con su pato Merlín., EFE
Karla Gómez y su hijo Cristian posando con su pato Merlín. / FOTO: EFE

Tras denunciar el uso no autorizado de la imagen del ave que se volvió viral durante el Mundial 2026, los dueños de Merlín obtuvieron el respaldo del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

El fenómeno viral de Merlín, el ave que conquistó a miles de aficionados durante el Mundial 2026, dio este miércoles un paso decisivo fuera de las canchas. El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) reconoció que la marca asociada al popular "pato mundialista" pertenece a la familia Gómez, poniendo fin a la disputa surgida tras el uso comercial de su imagen por parte de diversas empresas. 

La confirmación llegó por medio de Vidal Llerenas, director general del IMPI, quien aseguró que es un "hecho público y notorio" que Merlín es una mascota de la familia Gómez y que la marca les corresponde legítimamente.

El anuncio representa una victoria para Carla Ivette Gómez y sus familiares, quienes en los últimos días denunciaron que distintas compañías aprovecharon la popularidad del ave para promocionar productos y servicios sin autorización.

"Necesito registrarlo ya porque es mucho abuso", declaró Gómez en una entrevista reciente, en la que cuestionó que varias empresas obtuvieran beneficios económicos utilizando la imagen del animal sin consultar a sus propietarios.

La familia acudió esta semana al IMPI para formalizar el registro de la marca. La decisión llegó después de que se conociera la existencia de varias solicitudes presentadas por terceros con nombres como "El pato Merlín" y "El pato de la suerte", ninguna de ellas vinculada con los dueños del ave.

El caso llamó la atención porque algunas de esas solicitudes fueron registradas por particulares de distintos estados mexicanos, mientras que una de ellas incluso incorporó una imagen generada mediante inteligencia artificial.

De vendedor ambulante a símbolo mundialista

La historia de Merlín comenzó el 11 de junio, durante el partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica en el Centro Histórico de Ciudad de México.

Aquel día, la familia Gómez salió a vender refrescos y aguas acompañada del ave, que vestía una camiseta de la selección mexicana. La escena fue captada por aficionados y rápidamente se viralizó en redes sociales, convirtiendo al animal en una de las imágenes más comentadas del torneo. 

La popularidad del llamado "pato mundialista" creció de forma exponencial a medida que avanzaba la Copa del Mundo. Videos, fotografías y publicaciones relacionadas con Merlín acumularon millones de visualizaciones, mientras marcas comerciales comenzaron a utilizar su imagen en campañas promocionales.

El impacto del fenómeno trascendió las redes sociales. La FIFA llegó a nombrar a Merlín como embajador del Mundial en Ciudad de México, y el ave incluso fue recibido en Palacio Nacional por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Ahora, con el reconocimiento oficial de la marca, la familia Gómez obtiene respaldo legal sobre uno de los fenómenos virales más inesperados y populares que ha dejado el Mundial 2026.

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Pato Merlín - Pato Merlín
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MéxicoMundial 2026fenómeno viralDestacadasmarca registradapato Merlín

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