Estados Unidos busca cerrar la fase de grupos con pleno de victorias

 Estados Unidos Aspira a Cerrar Fase de Grupos con Victoria
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Curacao Curacao Ivory Coast Ivory Coast --
25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Estados Unidos busca cerrar la fase de grupos con pleno de victorias

por Amilcar Avila
Estados Unidos busca su tercera victoria en el Mundial 2026 , Redes
Estados Unidos busca su tercera victoria en el Mundial 2026 / FOTO: Redes

La selección anfitriona quiere prolongar su buen momento en el Mundial 2026 y consolidar el liderato del Grupo D, mientras Turquía intenta despedirse con dignidad tras quedar fuera de la competencia.

Las selecciones de Estados Unidos y Turquía se enfrentarán este jueves en el Estadio de Los Ángeles, en Inglewood (California), en un partido correspondiente al cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 que llega sin presión clasificatoria, pero con objetivos distintos para ambas selecciones.

El conjunto  de Estados Unidos, dirigido por el argentino Mauricio Pochettino, ya aseguró el liderato del Grupo D tras su victoria en la jornada anterior y buscará prolongar su buen momento en el torneo con una tercera victoria consecutiva. En contraste, Turquía llega matemáticamente eliminada tras su derrota ante Paraguay, resultado que selló su salida prematura del campeonato.

Para Pochettino, el encuentro representa además una oportunidad para gestionar esfuerzos de cara a la siguiente fase, con la posibilidad de rotar a jugadores habituales y dar minutos a futbolistas con menor participación. Entre las decisiones a considerar está el rol del delantero Folarin Balogun, quien acumula una tarjeta amarilla y podría quedar condicionado de cara a los octavos de final si recibe una segunda amonestación.

Otra de las incógnitas en el conjunto de Estados Unidos es la situación de Christian Pulisic, principal referente ofensivo del equipo, quien no ha vuelto a jugar desde que abandonó el debut ante Paraguay por molestias musculares. Su evolución será seguida de cerca de cara a la fase eliminatoria. 

Del lado turco, el equipo dirigido por Vincenzo Montella afronta el compromiso con el único objetivo de mejorar su imagen tras un torneo marcado por las derrotas ante Paraguay y Australia, que dejaron a la selección sin opciones de clasificación. A pesar de ello, el combinado de la Medialuna y la Estrella buscará competir de forma más sólida en su despedida mundialista.

Foto embed
Decepción de la selección de Turquía - Agencia EFE

En términos deportivos, Estados Unidos parte como claro favorito y, de conseguir la victoria, sumaría tres triunfos consecutivos que reforzarían su condición de candidato competitivo en la fase eliminatoria. Su próximo rival en los dieciseisavos de final saldrá de los grupos B, E, F, I o J, con un partido programado para el 1 de julio en el Estadio de la Bahía de San Francisco.

Sin obligaciones clasificatorias en juego, el duelo apunta a ser abierto y con espacios, lo que podría favorecer un ritmo alto y transiciones rápidas, en un cierre de grupo donde ambos equipos buscan objetivos distintos, pero comparten la intención de cerrar su participación con una buena imagen. Con información de EFE

Foto embed
Celebración de Estados Unidos ante ante Australia en el Mundial 2026 - Agencia EFE
Etiquetas
Estados UnidosTurquíaMundial 2026PochettinoDestacadas

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver