Festejos por la victoria del Tri dejan 22 detenidos en Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el operativo desplegado tras el partido ante Chequia derivó en detenciones por reventa, robo, narcomenudeo y suplantación de personal en distintos puntos de la capital.

Las celebraciones por la victoria de la selección de México por 3-0 ante Chequia en el Mundial 2026 dejaron un saldo de 22 personas detenidas en distintos puntos de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El operativo de seguridad se desplegó en el Estadio Ciudad de México, sede del partido, así como en el Zócalo, Paseo de la Reforma y otras zonas donde se instalaron pantallas para la transmisión del encuentro.

Entre los detenidos figuran 12 hombres y dos mujeres por presunta reventa de boletos, quienes fueron puestos a disposición de un juez cívico para la determinación de sanciones.

En otro hecho, un hombre de 35 años fue detenido tras ser captado por cámaras de videovigilancia con cinco teléfonos celulares cuya propiedad no acreditó.

Asimismo, cinco hombres y tres mujeres fueron detenidos al intentar ingresar al estadio haciéndose pasar por personal de control de accesos sin contar con las acreditaciones correspondientes.

Sobre Paseo de la Reforma, un hombre de 46 años fue detenido en posesión de 98 dosis de un presunto narcótico y un teléfono celular.

Durante los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, un hombre y una mujer fueron detenidos por su probable participación en el robo de teléfonos celulares.

La SSC indicó que más de 800 mil personas siguieron el encuentro en el Fan Fest del Zócalo, zonas habilitadas y pantallas instaladas en la capital, donde se mantuvo un amplio despliegue de seguridad.

La Policía Turística realizó 99 servicios de traducción a visitantes nacionales y extranjeros, principalmente en inglés, además de japonés, francés y ruso, junto con labores de orientación y acompañamiento.

La Brigada de Vigilancia Animal instaló dos puntos de hidratación para mascotas, donde se atendió a 20 perros y se brindó información a más de mil personas sobre bienestar animal y tenencia responsable.

El operativo de seguridad se mantuvo tras el encuentro en el corredor de Paseo de la Reforma, donde continuaron los festejos bajo vigilancia policial. Con información de EFE

Celebraciones en cuidad de México durante el Mundial 2026 - EFE

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