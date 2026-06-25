Festejos por la victoria del Tri dejan 22 detenidos en Ciudad de México

 22 Detenidos en Festejos por Victoria del Tri en México
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00 Tunisia Tunisia Netherlands Netherlands 02
13:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Ecuador Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
11
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
11
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Festejos por la victoria del Tri dejan 22 detenidos en Ciudad de México

por Amilcar Avila
Aficionados celebran la victoria de México sobre Chequia., EFE
Aficionados celebran la victoria de México sobre Chequia. / FOTO: EFE

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que el operativo desplegado tras el partido ante Chequia derivó en detenciones por reventa, robo, narcomenudeo y suplantación de personal en distintos puntos de la capital.

Las celebraciones por la victoria de la selección de México por 3-0 ante Chequia en el Mundial 2026 dejaron un saldo de 22 personas detenidas en distintos puntos de la Ciudad de México, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El operativo de seguridad se desplegó en el Estadio Ciudad de México, sede del partido, así como en el Zócalo, Paseo de la Reforma y otras zonas donde se instalaron pantallas para la transmisión del encuentro.

Entre los detenidos figuran 12 hombres y dos mujeres por presunta reventa de boletos, quienes fueron puestos a disposición de un juez cívico para la determinación de sanciones.

En otro hecho, un hombre de 35 años fue detenido tras ser captado por cámaras de videovigilancia con cinco teléfonos celulares cuya propiedad no acreditó.

Asimismo, cinco hombres y tres mujeres fueron detenidos al intentar ingresar al estadio haciéndose pasar por personal de control de accesos sin contar con las acreditaciones correspondientes. 

Sobre Paseo de la Reforma, un hombre de 46 años fue detenido en posesión de 98 dosis de un presunto narcótico y un teléfono celular.

Durante los festejos en las inmediaciones del Ángel de la Independencia, un hombre y una mujer fueron detenidos por su probable participación en el robo de teléfonos celulares.

La SSC indicó que más de 800 mil personas siguieron el encuentro en el Fan Fest del Zócalo, zonas habilitadas y pantallas instaladas en la capital, donde se mantuvo un amplio despliegue de seguridad.

La Policía Turística realizó 99 servicios de traducción a visitantes nacionales y extranjeros, principalmente en inglés, además de japonés, francés y ruso, junto con labores de orientación y acompañamiento.

La Brigada de Vigilancia Animal instaló dos puntos de hidratación para mascotas, donde se atendió a 20 perros y se brindó información a más de mil personas sobre bienestar animal y tenencia responsable.

El operativo de seguridad se mantuvo tras el encuentro en el corredor de Paseo de la Reforma, donde continuaron los festejos bajo vigilancia policial. Con información de EFE

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Celebraciones en cuidad de México durante el Mundial 2026 - EFE
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