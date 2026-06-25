Georgina Rodríguez ya llegó para apoyar a CR7 en el Mundial y lo presume en íntima foto

Georgina Rodríguez apareció en el momento justo y una íntima foto junto a Cristiano Ronaldo encendió la ilusión de Portugal.

La cuenta regresiva para el cierre de la fase de grupos del Mundial 2026 tiene a Cristiano Ronaldo más motivado que nunca, y gran parte de esa energía parece venir de su círculo más cercano. Georgina Rodríguez ya se encuentra acompañando al capitán de Portugal y no tardó en compartir con sus millones de seguidores una tierna fotografía junto al delantero.

En esta ocasión, la modelo ha dejado claro que está lista para vivir de cerca uno de los momentos más importantes del torneo. En la imagen, la empresaria e influencer aparece junto a Cristiano Ronaldo disfrutando de un momento de tranquilidad lejos de los reflectores.

Ambos lucen relajados y sonrientes, en una postal muy diferente a las habituales imágenes de tensión que deja la competencia mundialista. Lo que terminó por conquistar a los aficionados fue el mensaje que acompañó la publicación: "El talismán de papá", una frase que rápidamente se volvió viral y que muchos interpretaron como una referencia al apoyo incondicional de su familia hacia el histórico goleador portugués.

La publicación llega apenas unos días después de que Georgina también celebrara el contundente triunfo de Portugal sobre Uzbekistán con una fotografía dedicada al equipo, demostrando que ha seguido muy de cerca cada paso de la selección durante el torneo. Mientras tanto, el futbolista Cristiano Ronaldo vive un momento especial en el Mundial 2026.

Cristiano Ronaldo se prepara para darlo todo en la cancha

Luego del empate en su debut frente a República Democrática del Congo, Portugal reaccionó con autoridad al golear 5-0 a Uzbekistán. Durante el encuentro volvió a hacer historia al firmar un doblete y convertirse en el primer futbolista en marcar en seis ediciones distintas de la Copa del Mundo.

Su actuación también ayudó a silenciar las críticas que surgieron tras el primer compromiso del conjunto luso.

Guatemalteco sorprende con su increíble parecido al Ronaldo de 2002 en plena fiesta mundialista Un aficionado chapín se robó las miradas durante el torneo mundialista al recrear uno de los looks más icónicos en la historia del fútbol.

Ahora, la selección dirigida por Roberto Martínez afronta su último compromiso de la fase de grupos. Portugal se medirá este 27 de junio a Colombia en el Hard Rock Stadium de Miami, en un partido que definirá el liderato del Grupo K.

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