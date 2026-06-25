Guatemalteco sorprende con su increíble parecido al Ronaldo de 2002 en plena fiesta mundialista

 Guatemalteco asombra por su parecido con Ronaldo
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-- Curacao Curacao Ivory Coast Ivory Coast --
25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Guatemalteco sorprende con su increíble parecido al Ronaldo de 2002 en plena fiesta mundialista

por Emisoras Unidas
Ronaldo, Ronaldo
Ronaldo / FOTO: Ronaldo

Un aficionado chapín se robó las miradas durante el torneo mundialista al recrear uno de los looks más icónicos en la historia del fútbol.

La pasión de los aficionados sigue regalando momentos inolvidables en el torneo mundialista, y esta vez un guatemalteco fue quien acaparó la atención de miles de personas. Y es que el joven apareció con un look prácticamente idéntico al que lució Ronaldo Nazário durante la la justa mundialista de Corea y Japón 2002.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El joven fue entrevistado por un medio de comunicación mientras disfrutaba del ambiente mundialista y de inmediato llamó la atención por su característico corte de cabello, el mismo que convirtió al brasileño en uno de los personajes más recordados de aquella histórica edición. Su apariencia despertó sonrisas, fotografías y comentarios entre aficionados de distintas nacionalidades que no dudaron en acercarse para pedirle una selfie.

@winsportstv

🇧🇷🤩 ¡Muchachos, no me lo van a creer! ¡Ronaldo Nazario se acercó a saludarnos en SaqueLargoWIN!

♬ sonido original - Win Sports - Win Sports

Durante la entrevista, el guatemalteco aseguró que estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida al poder asistir a la justa mundialista. Con evidente emoción, comentó que ya llevaba diez días disfrutando de la fiesta futbolística, recorriendo diferentes sedes y compartiendo con seguidores de todo el mundo.

El aficionado explicó que decidió rendir homenaje a Ronaldo por todo lo que representa para él.  El legendario delantero brasileño conquistó la fiesta futbolera en 2002, siendo el máximo goleador del torneo con ocho anotaciones y llevando a Brasil a levantar su quinto título mundial.

Ronaldo sigue marcando tendencias

Además de sus goles, aquel peculiar corte de cabello quedó inmortalizado como uno de los símbolos más recordados de esa justa mundialista. Las imágenes del guatemalteco rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron su creatividad y el cariño con el que representó uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol.

La pareja de Neymar alienta a la selección de Brasil con atrevida prenda hecha de botines de fútbol

La joven dejó sin aliento a sus miles de fanáticos, quienes no dudaron en comentar el video de la brasileña.

Incluso varios aficionados señalaron que, a primera vista, parecía el propio "Fenómeno" caminando entre las calles repletas de seguidores. Mientras tanto, el campeonato mundial continúa ofreciendo emociones en cada jornada. Hasta la fecha, selecciones como Brasil, Argentina, Portugal, Marruecos, Suiza y México han sido protagonistas con destacadas actuaciones durante la fase de grupos.

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