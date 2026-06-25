Guatemalteco sorprende con su increíble parecido al Ronaldo de 2002 en plena fiesta mundialista

Un aficionado chapín se robó las miradas durante el torneo mundialista al recrear uno de los looks más icónicos en la historia del fútbol.

La pasión de los aficionados sigue regalando momentos inolvidables en el torneo mundialista, y esta vez un guatemalteco fue quien acaparó la atención de miles de personas. Y es que el joven apareció con un look prácticamente idéntico al que lució Ronaldo Nazário durante la la justa mundialista de Corea y Japón 2002.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El joven fue entrevistado por un medio de comunicación mientras disfrutaba del ambiente mundialista y de inmediato llamó la atención por su característico corte de cabello, el mismo que convirtió al brasileño en uno de los personajes más recordados de aquella histórica edición. Su apariencia despertó sonrisas, fotografías y comentarios entre aficionados de distintas nacionalidades que no dudaron en acercarse para pedirle una selfie.

Durante la entrevista, el guatemalteco aseguró que estaba viviendo uno de los mejores momentos de su vida al poder asistir a la justa mundialista. Con evidente emoción, comentó que ya llevaba diez días disfrutando de la fiesta futbolística, recorriendo diferentes sedes y compartiendo con seguidores de todo el mundo.

El aficionado explicó que decidió rendir homenaje a Ronaldo por todo lo que representa para él. El legendario delantero brasileño conquistó la fiesta futbolera en 2002, siendo el máximo goleador del torneo con ocho anotaciones y llevando a Brasil a levantar su quinto título mundial.

Ronaldo sigue marcando tendencias

Además de sus goles, aquel peculiar corte de cabello quedó inmortalizado como uno de los símbolos más recordados de esa justa mundialista. Las imágenes del guatemalteco rápidamente comenzaron a circular en redes sociales, donde numerosos usuarios destacaron su creatividad y el cariño con el que representó uno de los momentos más icónicos de la historia del fútbol.

La pareja de Neymar alienta a la selección de Brasil con atrevida prenda hecha de botines de fútbol La joven dejó sin aliento a sus miles de fanáticos, quienes no dudaron en comentar el video de la brasileña.

Incluso varios aficionados señalaron que, a primera vista, parecía el propio "Fenómeno" caminando entre las calles repletas de seguidores. Mientras tanto, el campeonato mundial continúa ofreciendo emociones en cada jornada. Hasta la fecha, selecciones como Brasil, Argentina, Portugal, Marruecos, Suiza y México han sido protagonistas con destacadas actuaciones durante la fase de grupos.

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