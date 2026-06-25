Irán presiona para vetar símbolos LGBTQ+ en su duelo ante Egipto

 Irán presiona para vetar símbolos LGBTQ+ ante Egipto
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25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Argentina Austria Algeria Jordan
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Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Irán presiona para vetar símbolos LGBTQ+ en su duelo ante Egipto

por Christoper Chang
Irán empató en su debut mundialista ante Nueva Zelanda - EFE
Irán empató en su debut mundialista ante Nueva Zelanda / FOTO: Agencia EFE

Las federaciones de Irán y Egipto elevaron una queja para evitar que el encuentro sea presentado como el “partido del orgullo” y rechazar cualquier vínculo con celebraciones LGBTQ+.

En el marco del torneo de fútbol más importante del mundo, la ciudad de Seattle, en el noroeste de Estados Unidos, ha planificado un "partido del orgullo" como parte de las celebraciones del PrideFest, coincidiendo con la fecha del 26 de junio en el estadio Lumen Field. Sin embargo, el sorteo de la fase de grupos ubicó en ese día un enfrentamiento entre las selecciones de Irán y Egipto, dos países donde las relaciones entre personas del mismo sexo están penalizadas, lo que ha generado una fuerte controversia en torno a las actividades previstas fuera del partido.

Desde Teherán, la Federación de Fútbol de Irán ha elevado su protesta a la FIFA, cuestionando la realización de cualquier tipo de evento o simbología relacionada con la comunidad LGBTQ+ durante la jornada del encuentro. El presidente de la federación iraní, Mahdi Taj, ha señalado públicamente que considera inapropiada la celebración de actividades asociadas al "orgullo" en el contexto del partido, llegando a afirmar que su federación buscará impedir la exhibición de este tipo de símbolos dentro del estadio y sus alrededores.

Irán y Egipto mantienen una postura firme

Por su parte, la federación egipcia también ha expresado su desacuerdo, aunque de manera más diplomática. En una comunicación formal enviada a la FIFA, ha argumentado que las actividades programadas en Seattle podrían entrar en conflicto con los valores culturales, religiosos y sociales predominantes en sus sociedades. Aun así, Egipto ha optado por una vía institucional menos confrontativa, limitándose a trasladar su preocupación por los canales oficiales.

La FIFA, propietaria de la organización del torneo, ha recordado que su jurisdicción se limita principalmente a los estadios y a las fan zones oficiales, mientras que las actividades comunitarias en las ciudades anfitrionas dependen de las autoridades locales. El organismo ha reiterado además que, en sus competiciones, están permitidas las banderas arcoíris y otros símbolos relacionados con la diversidad sexual y de género dentro de los recintos deportivos, manteniendo su normativa vigente sin cambios.

En este contexto, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha intentado restar tensión al debate, señalando que los eventos externos organizados por la ciudad no forman parte del partido en sí. Sin embargo, la coincidencia entre el encuentro en el Seattle y las celebraciones del orgullo en el estadio Lumen Field mantiene abierta la discusión sobre la convivencia entre la neutralidad deportiva, la libertad de expresión y las sensibilidades culturales de las selecciones participantes.

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Lumen Field, será sede del Mundial 2026 - Lumen Field
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