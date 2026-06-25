La histórica sanción que recibió el jugador de Qatar que le fracturó la pierna a un jugador de Canadá

La dura entrada conmocionó al Mundial 2026 y ahora la organización tomó una decisión que ya genera un intenso debate.

Los organizadores dieron a conocer una de las sanciones disciplinarias más severas de lo que va del Mundial 2026. Lo anterior, tras confirmar el castigo para el mediocampista qatarí Assim Madibo, responsable de la violenta acción que terminó con la grave lesión del canadiense Ismaël Koné durante la fase de grupos del torneo.

El incidente ocurrió en el compromiso entre Canadá y Qatar, disputado en Vancouver, cuando Madibo llegó tarde a disputar un balón y terminó impactando con fuerza la pierna izquierda de Koné. Aunque inicialmente el árbitro mostró tarjeta amarilla, la revisión del VAR modificó la decisión y el futbolista catarí fue expulsado con tarjeta roja directa por juego brusco grave.

Las consecuencias fueron devastadoras para Canadá. Tras abandonar el terreno de juego en camilla, Ismaël Koné fue trasladado de inmediato a un hospital, donde los médicos confirmaron fracturas de tibia y peroné en la pierna izquierda. El mediocampista fue sometido a una cirugía exitosa, pero quedó descartado para el resto del Mundial 2026, un duro golpe para una selección que había mostrado un gran nivel durante la fase de grupos.

Después de analizar el caso, el Comité Disciplinario de los organizadores determinaron imponer a Assim Madibo una suspensión de cinco partidos por infringir el artículo 14.1. del Código Disciplinario, correspondiente a juego sucio grave.

Sanción para la historia

La sanción, considerada histórica por la gravedad de la lesión ocasionada, todavía puede ser apelada por la Federación de Qatar. Pese al lamentable episodio, el futbolista qatarí protagonizó un gesto que fue bien recibido por el entorno del jugador canadiense.

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Madibo visitó personalmente a Koné en el hospital acompañado por integrantes de la delegación catarí y del ministro de Deportes de Qatar. Durante el encuentro ambos jugadores se abrazaron, en una imagen que rápidamente se hizo viral en redes sociales y fue destacada como un acto de deportividad y respeto.

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