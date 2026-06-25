Nació en EE. UU., tiene raíces ghanesas y defiende a Japón: la singular historia de Zion Suzuki

 Zion Suzuki: Su Singular Historia Multicultural
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-- Curacao Curacao Ivory Coast Ivory Coast --
25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Nació en EE. UU., tiene raíces ghanesas y defiende a Japón: la singular historia de Zion Suzuki

por Amilcar Avila
Zion Suzuki es el portero y figura de la selección de Japón, EFE
Zion Suzuki es el portero y figura de la selección de Japón / FOTO: EFE

El portero de los Samuráis Azules representa tres culturas en una sola trayectoria y se ha convertido en una de las figuras más llamativas del Mundial 2026.

En un Mundial repleto de historias curiosas, pocas resultan tan llamativas como la de Zion Suzuki, el portero de Japón que reúne influencias de tres países distintos y que hoy es una de las piezas más importantes de la selección asiática.

Suzuki nació el 21 de agosto de 2002 en Newark, Nueva Jersey, Estados Unidos. Sin embargo, su historia va mucho más allá de su lugar de nacimiento. Su padre es de Ghana y su madre japonesa, una mezcla cultural que marcó su identidad desde temprana edad.

Pese a haber nacido en territorio estadounidense y contar con raíces africanas, Zion Suzuki optó por representar a Japón a nivel internacional, país donde creció y desarrolló gran parte de su formación futbolística.

Su ascenso comenzó en las categorías inferiores del futbol japonés, donde rápidamente llamó la atención por sus condiciones físicas. Con cerca de 1.90 metros de estatura, combina potencia, reflejos y buen juego con los pies, características cada vez más valoradas en el futbol moderno.

Su trayectoria lo llevó a Europa. Actualmente Zion Suzuki defiende la portería del Parma Calcio 1913, de la Serie A de Italia, una de las ligas más exigentes del continente. En ese entorno competitivo ha seguido consolidando su crecimiento, enfrentándose a delanteros de alto nivel y ganando experiencia en el máximo nivel del fútbol europeo.

En el Mundial 2026, Zion Suzuki ha sido una pieza fundamental para los Samuráis Azules. Sus actuaciones han contribuido a que Japón llegue con opciones de clasificación a la fase eliminatoria y han reforzado su reputación como uno de los guardametas más prometedores de su generación.

Su caso refleja además una tendencia cada vez más frecuente en el futbol internacional: jugadores con múltiples raíces culturales que terminan representando a una nación distinta a su lugar de nacimiento.

Mientras muchos aficionados descubren su historia durante la Copa del Mundo, Zion Suzuki continúa escribiendo su propio camino bajo los tres palos. Un camino que comenzó en Estados Unidos, tiene profundas raíces en Ghana y hoy defiende los colores de Japón en el escenario más importante del fútbol mundial.

Tres países forman parte de su historia. Pero es con Japón con quien busca dejar huella en el Mundial 2026.

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Etiquetas
JapónMundial 2026DestacadasZion Suzuki

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