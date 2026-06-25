Japón busca sellar su clasificación y Suecia se juega la supervivencia

 Japón busca clasificar y Suecia lucha por su supervivencia
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25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Japón busca sellar su clasificación y Suecia se juega la supervivencia

por Amilcar Avila
Junya Ito en el partido de Japón contra Túnez, EFE
Junya Ito en el partido de Japón contra Túnez / FOTO: EFE

Los nipones dependen de sí mismos para avanzar a los dieciseisavos del Mundial 2026, mientras que Suecia está obligada a ganar tras la dura derrota sufrida ante Países Bajos.

Japón afronta este compromiso en Dallas con el objetivo de confirmar su clasificación a los dieciseisavos de final del Mundial 2026, en un Grupo F que ha quedado abierto tras dos jornadas intensas y resultados contrastantes para los equipos involucrados.

El conjunto dirigido por Hajime Moriyasu ha mostrado solidez en sus dos primeras presentaciones: empató 2-2 ante Países Bajos en un duelo de alto nivel competitivo y posteriormente goleó 4-0 a Túnez, resultado que lo coloca en una posición favorable para avanzar a la siguiente ronda. 

Con cuatro puntos, los japoneses están igualados con los neerlandeses, aunque la definición del grupo sigue sujeta a la diferencia de goles y al resultado del último partido de los europeos.

Japón depende de sí mismo: si evita la derrota, asegurará su presencia en la fase eliminatoria. Sin embargo, la lucha por el primer puesto del grupo sigue abierta y podría derivar en un cruce de mayor dificultad en octavos de final, ante selecciones como Brasil o Marruecos, dependiendo de la posición final en la tabla.

En contraste, Suecia llega al encuentro en una situación límite. Tras comenzar el torneo con una contundente victoria ante Túnez, el equipo escandinavo sufrió un duro revés al caer goleado 5-1 frente a Países Bajos, resultado que comprometió seriamente sus opciones de clasificación.

El conjunto dirigido por Graham Potter está obligado a ganar para asegurar su pase directo a la siguiente fase. Un empate lo dejaría dependiendo de otros resultados para avanzar como uno de los mejores terceros, escenario que complica aún más su situación.

Suecia se apoya ofensivamente en Viktor Gyökeres y Alexander Isak, dos de sus principales referencias en ataque, aunque ha mostrado debilidades defensivas evidentes en su último encuentro, algo que Japón podría aprovechar con su velocidad en transiciones.

En el plano táctico, Potter ha mantenido la base del equipo en los dos primeros partidos, con jugadores como Victor Lindelöf, Isak Hien y Gustaf Lagerbielke en defensa, buscando estabilidad en un momento decisivo del torneo.

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Suecia venció a Túnez en el Mundial 2026 - Selección de Suecia

Japón, por su parte, no contará con Takefusa Kubo, baja por lesión en la rodilla izquierda, aunque mantiene su potencial ofensivo con Daichi Kamada y Ayase Ueda, ambos decisivos en la goleada ante Túnez. En ese contexto, Junya Ito y Daizen Maeda aparecen como alternativas clave en el frente de ataque.

Con objetivos opuestos pero la misma urgencia competitiva, el duelo entre Japón y Suecia promete ser uno de los más determinantes del cierre del Grupo F en el Mundial 2026.

Con información de EFE

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