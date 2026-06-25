El Mundial 2026 empieza a definir su mapa: 12 selecciones avanzan y siete quedan eliminadas

 Mundial 2026: 12 selecciones avanzan, 7 eliminadas
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-- Curacao Curacao Ivory Coast Ivory Coast --
25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El Mundial 2026 empieza a definir su mapa: 12 selecciones avanzan y siete quedan eliminadas

por Amilcar Avila
Jugadores de la selección de Brasil celebran la clasificación los dieciseisavos de final del Mundial 2026, EFE
Jugadores de la selección de Brasil celebran la clasificación los dieciseisavos de final del Mundial 2026 / FOTO: EFE

México, Brasil, Alemania, Argentina y Francia figuran entre los clasificados a dieciseisavos de final, mientras que Panamá, Catar y República Checa ya se despiden del torneo.

La fase de grupos del Mundial 2026 comenzó a despejar incógnitas este miércoles. Con los primeros tres grupos ya resueltos, doce selecciones aseguraron matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final, mientras que otras siete quedaron eliminadas sin posibilidad de continuar en la competencia.

La jornada confirmó la clasificación de Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos, que se sumaron a los equipos que ya habían sellado su boleto a la ronda de eliminación directa: México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia.

El avance de Canadá permitió que los tres países anfitriones del Mundial 2026 continúen con vida en la Copa del Mundo. Estados Unidos, México y Canadá superaron la fase de grupos y mantienen intactas sus aspiraciones de pelear por el título.

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Sudáfrica enfrentará a Canadá en la fase final del Mundial 2026 - EFE

Además de los clasificados directos, la atención también se centra en la lucha por los boletos reservados para los mejores terceros lugares. Corea del Sur, Bosnia y Herzegovina y Escocia finalizaron en esa posición dentro de sus respectivos grupos y deberán esperar el desenlace de las demás zonas para conocer su destino.

La FIFA contempla un sistema que otorga ocho plazas adicionales a los mejores terceros de los doce grupos del Mundial 2026. Para determinar quiénes avanzan se toman en cuenta, en orden, los puntos obtenidos, la diferencia de goles, los tantos anotados, el criterio disciplinario y, finalmente, la clasificación mundial de la FIFA.

Del otro lado de la moneda quedaron las primeras selecciones eliminadas del campeonato. Haití, Catar, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá y República Checa cerraron sus respectivas participaciones en el último puesto de sus grupos y ya no tienen opciones de avanzar.

México completa una fase perfecta

La selección mexicana confirmó su excelente momento al cerrar el Grupo A con puntaje ideal. El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 3-0 a República Checa y terminó con nueve puntos, un registro inédito para el Tri en sus participaciones mundialistas.

Además del pleno de victorias, México concluyó la fase sin recibir goles, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo en estas primeras jornadas.

La segunda plaza del grupo fue para Sudáfrica, que venció 1-0 a Corea del Sur y logró superar una fase de grupos mundialista por primera vez en su historia. Los africanos se enfrentarán a Canadá en los dieciseisavos de final.

Suiza lidera y Canadá cumple ante su afición

En el Grupo B, Suiza se quedó con el liderato tras derrotar 2-1 a Canadá y alcanzar siete puntos. Los norteamericanos avanzaron como segundos, beneficiados por una mejor diferencia de goles respecto a Bosnia y Herzegovina, que terminó tercera con la misma cantidad de unidades.

La clasificación canadiense adquiere especial relevancia al tratarse de uno de los países anfitriones del Mundial 2026, que ahora afrontará una eliminatoria directa frente a Sudáfrica.

Brasil responde con autoridad

La Canarinha también cumplió con los pronósticos. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti goleó 3-0 a Escocia y cerró el Grupo C en la primera posición con siete puntos.

Marruecos acompañará a los sudamericanos en la siguiente ronda después de imponerse por 4-2 a Haití. Los africanos igualaron en puntos a los sudamericanos, aunque terminaron segundos por diferencia de goles.

Mientras tanto, Escocia quedó a la espera de conocer si sus números son suficientes para ubicarse entre los ocho mejores terceros del campeonato.

Con nueve grupos aún pendientes de resolución, el Mundial 2026 comienza a perfilar el cuadro de eliminación directa. Las próximas jornadas terminarán de definir quiénes acompañarán a los ya clasificados y cuáles serán los cruces que marcarán el inicio de la fase más exigente del torneo.

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Celebración de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026 - Agencia EFE
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