El Mundial 2026 empieza a definir su mapa: 12 selecciones avanzan y siete quedan eliminadas

México, Brasil, Alemania, Argentina y Francia figuran entre los clasificados a dieciseisavos de final, mientras que Panamá, Catar y República Checa ya se despiden del torneo.

La fase de grupos del Mundial 2026 comenzó a despejar incógnitas este miércoles. Con los primeros tres grupos ya resueltos, doce selecciones aseguraron matemáticamente su presencia en los dieciseisavos de final, mientras que otras siete quedaron eliminadas sin posibilidad de continuar en la competencia.

La jornada confirmó la clasificación de Sudáfrica, Suiza, Canadá, Brasil y Marruecos, que se sumaron a los equipos que ya habían sellado su boleto a la ronda de eliminación directa: México, Estados Unidos, Alemania, Argentina, Francia, Noruega y Colombia.

El avance de Canadá permitió que los tres países anfitriones del Mundial 2026 continúen con vida en la Copa del Mundo. Estados Unidos, México y Canadá superaron la fase de grupos y mantienen intactas sus aspiraciones de pelear por el título.

Sudáfrica enfrentará a Canadá en la fase final del Mundial 2026 - EFE

Además de los clasificados directos, la atención también se centra en la lucha por los boletos reservados para los mejores terceros lugares. Corea del Sur, Bosnia y Herzegovina y Escocia finalizaron en esa posición dentro de sus respectivos grupos y deberán esperar el desenlace de las demás zonas para conocer su destino.

La FIFA contempla un sistema que otorga ocho plazas adicionales a los mejores terceros de los doce grupos del Mundial 2026. Para determinar quiénes avanzan se toman en cuenta, en orden, los puntos obtenidos, la diferencia de goles, los tantos anotados, el criterio disciplinario y, finalmente, la clasificación mundial de la FIFA.

Del otro lado de la moneda quedaron las primeras selecciones eliminadas del campeonato. Haití, Catar, Turquía, Túnez, Jordania, Panamá y República Checa cerraron sus respectivas participaciones en el último puesto de sus grupos y ya no tienen opciones de avanzar.

México completa una fase perfecta

La selección mexicana confirmó su excelente momento al cerrar el Grupo A con puntaje ideal. El equipo dirigido por Javier Aguirre derrotó 3-0 a República Checa y terminó con nueve puntos, un registro inédito para el Tri en sus participaciones mundialistas.

Además del pleno de victorias, México concluyó la fase sin recibir goles, consolidándose como uno de los equipos más sólidos del torneo en estas primeras jornadas.

La segunda plaza del grupo fue para Sudáfrica, que venció 1-0 a Corea del Sur y logró superar una fase de grupos mundialista por primera vez en su historia. Los africanos se enfrentarán a Canadá en los dieciseisavos de final.

Suiza lidera y Canadá cumple ante su afición

En el Grupo B, Suiza se quedó con el liderato tras derrotar 2-1 a Canadá y alcanzar siete puntos. Los norteamericanos avanzaron como segundos, beneficiados por una mejor diferencia de goles respecto a Bosnia y Herzegovina, que terminó tercera con la misma cantidad de unidades.

La clasificación canadiense adquiere especial relevancia al tratarse de uno de los países anfitriones del Mundial 2026, que ahora afrontará una eliminatoria directa frente a Sudáfrica.

Brasil responde con autoridad

La Canarinha también cumplió con los pronósticos. El equipo dirigido por Carlo Ancelotti goleó 3-0 a Escocia y cerró el Grupo C en la primera posición con siete puntos.

Marruecos acompañará a los sudamericanos en la siguiente ronda después de imponerse por 4-2 a Haití. Los africanos igualaron en puntos a los sudamericanos, aunque terminaron segundos por diferencia de goles.

Mientras tanto, Escocia quedó a la espera de conocer si sus números son suficientes para ubicarse entre los ocho mejores terceros del campeonato.

Con nueve grupos aún pendientes de resolución, el Mundial 2026 comienza a perfilar el cuadro de eliminación directa. Las próximas jornadas terminarán de definir quiénes acompañarán a los ya clasificados y cuáles serán los cruces que marcarán el inicio de la fase más exigente del torneo.

Celebración de Brasil ante Escocia en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Etiquetas