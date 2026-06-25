El Mundial 2026 hace historia: récord absoluto de asistencia con más de 3.6 millones de aficionados

La FIFA confirmó que la Copa del Mundo 2026 superó la marca de Estados Unidos 1994 y estableció un nuevo récord histórico de público en estadios, aún antes de la fase de dieciseisavos de final.

El Mundial 2026 alcanzó un nuevo hito histórico al convertirse en la edición con mayor asistencia de público en estadios en la historia del torneo, de acuerdo con datos oficiales confirmados por la FIFA.

Hasta la fecha, un total de 3 millones 605 mil 357 aficionados han asistido a los partidos del Mundial 2026, una cifra que no solo establece un nuevo récord absoluto, sino que supera la mejor marca previa registrada en una Copa del Mundo.

El anterior registro correspondía al Mundial de Estados Unidos 1994, que había acumulado 3 millones 587 mil 538 espectadores, cifra que durante décadas se mantuvo como la referencia más alta en la historia del torneo. Ese límite ha sido finalmente superado por la edición de 2026.

El Mundial 2026 rompió la barrera de los 3.6 millones de espectadores - FIFA

El dato adquiere mayor relevancia al haberse alcanzado todavía en una fase temprana de la competición, ya que el Mundial 2026 continúa disputándose y aún no ha llegado a la etapa de dieciseisavos de final, lo que deja margen para que la cifra siga aumentando en las próximas jornadas.

El torneo, organizado de forma conjunta por Estados Unidos, México y Canadá, ha mostrado desde su inicio una altísima respuesta del público, con estadios de gran capacidad registrando niveles de ocupación elevados en prácticamente todas las sedes.

Uno de los factores determinantes en este crecimiento ha sido la ampliación del formato a 48 selecciones, lo que ha incrementado el número de partidos y, con ello, la presencia de aficionados en las gradas a lo largo de todo el continente.

Con este registro, el Mundial 2026 no solo consolida su condición de torneo más grande en la historia en términos de participantes y partidos, sino también como la edición con mayor impacto de asistencia en estadios, marcando un nuevo estándar en el futbol mundial.

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