Países Bajos busca el liderato del Grupo F ante una Túnez, que ya está fuera del Mundial

 Países Bajos Aspira al Liderato del Grupo F Contra Túnez
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25 junio / 14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia South Korea
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Países Bajos busca el liderato del Grupo F ante una Túnez, que ya está fuera del Mundial

por Amilcar Avila
Celebración de Países Bajos ante Suecia - EFE
Celebración de Países Bajos ante Suecia / FOTO: Agencia EFE

El equipo de Ronald Koeman llega igualado en puntos con Japón y quiere asegurar la primera posición, mientras los africanos se despiden del torneo tras dos derrotas consecutivas.

Países Bajos afronta este jueves un duelo decisivo en la fase de grupos del Mundial 2026 con el objetivo de asegurar el primer lugar del Grupo F, en un partido que también marcará la despedida de Túnez, ya sin opciones de clasificación tras dos jornadas disputadas.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman suma cuatro puntos, los mismos que Japón, en una pelea directa por la cima del grupo. Más atrás aparece Suecia con tres unidades, mientras que Túnez cierra la clasificación sin puntos y con un balance negativo tras encajar nueve goles en dos partidos.

Los neerlandeses llegan impulsados por su contundente victoria 5-1 sobre Suecia, resultado que reforzó su condición de favoritos para quedarse con el liderato del grupo. Sin embargo, el empate previo entre los equipos en la fase inicial mantiene abierta la pelea por la primera posición, lo que obliga a Países Bajos a buscar un nuevo triunfo con autoridad.

Koeman cuenta con varias opciones ofensivas en un equipo que ha mostrado variantes en ataque. En el último encuentro, la entrada de Brian Brobbey resultó determinante al marcar dos goles, lo que podría consolidarlo en el once inicial por delante de Crysencio Summerville. Asimismo, Donyell Malen ha alternado posiciones en el frente de ataque, adaptándose tanto como extremo como en el centro ofensivo.

En el entorno del equipo europeo, la confianza también se apoya en el sólido rendimiento histórico reciente en Copas del Mundo, donde Países Bajos acumula una larga racha sin derrotas en tiempo reglamentario desde la final de Sudáfrica 2010 ante España. Desde entonces, ha protagonizado eliminaciones por penales en Brasil 2014 y Catar 2022, además de su ausencia en Rusia 2018.

Por su parte, Túnez afronta su último compromiso mundialista en medio de un proceso de transición. Tras la derrota ante Suecia, la federación decidió la salida del técnico Sabri Lamouchi, siendo reemplazado por el francés Hervé Renard, quien asumió el cargo con la misión de cerrar el torneo con una mejor imagen competitiva.

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Herve Renard es el nuevo entrenador de Túnez para el Mundial 2026 - EFE

El entrenador aseguró que su equipo intentará competir con dignidad pese a la eliminación, en un contexto donde los africanos han tenido dificultades defensivas y de consistencia durante el torneo.

El partido también tendrá un hecho histórico, ya que será arbitrado por la mexicana Katia García, quien se convertirá en la tercera mujer en dirigir un encuentro en la historia del Mundial, un hito dentro del arbitraje internacional.

Con el liderato en juego para Países Bajos y el orgullo como único objetivo para Túnez, el encuentro promete cerrar el Grupo F con intensidad, pese a las diferencias en la tabla. Con información de EFE

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FútbolPaíses BajosTúnezMundial 2026Ronald KoemanGrupo FHervé RenardDestacadas

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