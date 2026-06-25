Países Bajos busca el liderato del Grupo F ante una Túnez, que ya está fuera del Mundial

El equipo de Ronald Koeman llega igualado en puntos con Japón y quiere asegurar la primera posición, mientras los africanos se despiden del torneo tras dos derrotas consecutivas.

Países Bajos afronta este jueves un duelo decisivo en la fase de grupos del Mundial 2026 con el objetivo de asegurar el primer lugar del Grupo F, en un partido que también marcará la despedida de Túnez, ya sin opciones de clasificación tras dos jornadas disputadas.

El conjunto dirigido por Ronald Koeman suma cuatro puntos, los mismos que Japón, en una pelea directa por la cima del grupo. Más atrás aparece Suecia con tres unidades, mientras que Túnez cierra la clasificación sin puntos y con un balance negativo tras encajar nueve goles en dos partidos.

Los neerlandeses llegan impulsados por su contundente victoria 5-1 sobre Suecia, resultado que reforzó su condición de favoritos para quedarse con el liderato del grupo. Sin embargo, el empate previo entre los equipos en la fase inicial mantiene abierta la pelea por la primera posición, lo que obliga a Países Bajos a buscar un nuevo triunfo con autoridad.

Koeman cuenta con varias opciones ofensivas en un equipo que ha mostrado variantes en ataque. En el último encuentro, la entrada de Brian Brobbey resultó determinante al marcar dos goles, lo que podría consolidarlo en el once inicial por delante de Crysencio Summerville. Asimismo, Donyell Malen ha alternado posiciones en el frente de ataque, adaptándose tanto como extremo como en el centro ofensivo.

En el entorno del equipo europeo, la confianza también se apoya en el sólido rendimiento histórico reciente en Copas del Mundo, donde Países Bajos acumula una larga racha sin derrotas en tiempo reglamentario desde la final de Sudáfrica 2010 ante España. Desde entonces, ha protagonizado eliminaciones por penales en Brasil 2014 y Catar 2022, además de su ausencia en Rusia 2018.

Por su parte, Túnez afronta su último compromiso mundialista en medio de un proceso de transición. Tras la derrota ante Suecia, la federación decidió la salida del técnico Sabri Lamouchi, siendo reemplazado por el francés Hervé Renard, quien asumió el cargo con la misión de cerrar el torneo con una mejor imagen competitiva.

Herve Renard es el nuevo entrenador de Túnez para el Mundial 2026 - EFE

El entrenador aseguró que su equipo intentará competir con dignidad pese a la eliminación, en un contexto donde los africanos han tenido dificultades defensivas y de consistencia durante el torneo.

El partido también tendrá un hecho histórico, ya que será arbitrado por la mexicana Katia García, quien se convertirá en la tercera mujer en dirigir un encuentro en la historia del Mundial, un hito dentro del arbitraje internacional.

Con el liderato en juego para Países Bajos y el orgullo como único objetivo para Túnez, el encuentro promete cerrar el Grupo F con intensidad, pese a las diferencias en la tabla. Con información de EFE

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