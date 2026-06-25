Costa de Marfil hace historia y clasifica a dieciseisavos de final

 Costa de Marfil clasifica a dieciseisavos de final
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00 Tunisia Tunisia Netherlands Netherlands 02
14:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Ecuador Bosnia & Herzegovina Sweden Croatia
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
14
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
13
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Costa de Marfil hace historia y clasifica a dieciseisavos de final

por Oscar Coronado
Costa de Marfil clasifica a dieciseisavos de final del Mundial 2026
Costa de Marfil clasifica a dieciseisavos de final del Mundial 2026 / FOTO: EFE

Por vez primera, los “Elefantes” marfileños superan la fase de grupos de la Copa del Mundo de futbol de la FIFA.

Esta tarde se llevó a cabo el cierre del grupo E de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. En suelo norteamericano se realizaron dos duelos vibrantes, por un lado, la líder y aspirante al título, Alemania, jugó ante Ecuador, y en el otro frente, Curazao le tocó medirse a Costa de Marfil, seleccionado que buscaba el boleto directo a los dieciseisavos de final.

En el estadio Filadelfia, la fiesta estuvo concentrada en la grada, ya que muchos aficionados tanto de Curazao como Costa de Marfil llegaron a alentar a los suyos. En posición, los marfileños eran segundos y aventajaban a los curazoleños, pero el triunfo de cualquier combinada otorgaba el boleto a la fase final de este campeonato de futbol de la FIFA.  

Curazao, representante de la Concacaf, y que disputa el primer Mundial de su historia, se paró bien en Filadelfia y empezó a hacerle un buen partido al representativo africano, pero con el pasar de los minutos, los marfileños se empezaron a adueñar de la peloto y controlaron el duelo.

Tempranamente cayó el gol para los llamados "Elefantes". Gracias a una jugada en la cual definió bien Nicolas Pépé. Era apenas el minuto 6 y con ello ganaba 0-1, resultado que se alargaría hasta la segunda parte.

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Curacao
Sistema: No disponible
Estado: Finalizado
0 - 2
25/06/2026 - 14:00
Ivory Coast
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Glenn Nyberg, Sweden

Incidencias del partido

7'
goal
Gol de N. Pepe. Ivory Coast deja el marcador 0 - 1
35'
card
N. Pepe ve tarjeta amarilla
46'
cambio
Cambio en Ivory Coast: A. Diallo por C. Inao Oulai
61'
cambio
Cambio en Curacao: L. Comenencia por J. Antonisse
64'
goal
Gol de N. Pepe. Ivory Coast deja el marcador 0 - 2
67'
cambio
Cambio en Ivory Coast: N. Pepe por E. Wahi
67'
cambio
Cambio en Ivory Coast: A. Bonny por O. Diakite
67'
cambio
Cambio en Ivory Coast: Y. Diomande por B. Toure
75'
card
J. Bacuna ve tarjeta amarilla
77'
cambio
Cambio en Curacao: J. Gaari por G. Kastaneer
77'
cambio
Cambio en Curacao: D. Fonville por T. Noslin
77'
cambio
Cambio en Ivory Coast: F. Kessie por J. Seri
83'
card
G. Kastaneer ve tarjeta amarilla
90'
cambio
Cambio en Curacao: J. Brenet por S. Sambo
90'
cambio
Cambio en Curacao: J. Locadia por B. Kuwas

Goles

  • 7'
    Gol
    N. Pepe (0 - 1)
  • 64'
    Gol
    N. Pepe (0 - 2)

Tarjetas

  • 35'
    Tarjeta
    N. Pepe - tarjeta amarilla
  • 75'
    Tarjeta
    J. Bacuna - tarjeta amarilla
  • 83'
    Tarjeta
    G. Kastaneer - tarjeta amarilla

Entre sí

  • 25/06
    Curacao
    Curacao 0 - 2 Ivory Coast
    World Cup | Finalizado

Últimos de Curacao

  • 25/06
    Curacao
    Curacao 0 - 2 Ivory Coast
    World Cup | Finalizado
  • 21/06
    Ecuador
    Ecuador 0 - 0 Curacao
    World Cup | Finalizado
  • 14/06
    Germany
    Germany 7 - 1 Curacao
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Curacao
    Curacao 4 - 0 Aruba
    Friendlies | Finalizado
  • 30/05
    Scotland
    Scotland 4 - 1 Curacao
    Friendlies | Finalizado

Últimos de Ivory Coast

  • 25/06
    Curacao
    Curacao 0 - 2 Ivory Coast
    World Cup | Finalizado
  • 20/06
    Germany
    Germany 2 - 1 Ivory Coast
    World Cup | Finalizado
  • 15/06
    Ivory Coast
    Ivory Coast 1 - 0 Ecuador
    World Cup | Finalizado
  • 09/06
    Philadelphia Union II
    Philadelphia Union II 0 - 2 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 04/06
    France
    France 1 - 2 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Curacao
Ivory Coast
0
Sin datos
0

Alineaciones

Curacao
  • Sin alineación disponible.
Ivory Coast
  • Sin alineación disponible.

Clasificación histórica

Ya en el complemento, los marfileños siguieron dominando el partido, ante destellos de buen futbol de su rival, pero que no terminaban de inquietar al portero africano Yahia Fofana.

Pasando la hora de juego, y cuando el duelo estaba en un punto trascendental, apareció Nicolas Pépé para anotar el 0-2 a los 63 minutos de partido. Era el doblete para el jugador marfileño y con ello aseguraba el triunfo para el conjunto africano.

Costa de Marfil terminó ganando el partido y de forma histórica el conjunto que dirige Emerse Faé superó por primera vez la fase de grupos.

Esta es la cuarta Copa del Mundo de la FIFA, y en las tres ediciones anteriores, así le había ido a Costa de Marfil:

  • Alemania 2006: Eliminados en el grupo C (derrotas ante Argentina y Holanda, victoria contra Serbia y Montenegro)
  • Sudáfrica 2010: Eliminados en el grupo G (empate contra Portugal, derrota frente a Brasil y triunfo ante Corea del Norte)
  • Brasil 2014: Eliminados en el grupo C (victoria ante Japón, caídas frente a Colombia y Grecia).
Foto embed
Acción de juego entre Costa de Marfil y Curazao - EFE
Etiquetas
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