Costa de Marfil hace historia y clasifica a dieciseisavos de final

Por vez primera, los “Elefantes” marfileños superan la fase de grupos de la Copa del Mundo de futbol de la FIFA.
Esta tarde se llevó a cabo el cierre del grupo E de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. En suelo norteamericano se realizaron dos duelos vibrantes, por un lado, la líder y aspirante al título, Alemania, jugó ante Ecuador, y en el otro frente, Curazao le tocó medirse a Costa de Marfil, seleccionado que buscaba el boleto directo a los dieciseisavos de final.
En el estadio Filadelfia, la fiesta estuvo concentrada en la grada, ya que muchos aficionados tanto de Curazao como Costa de Marfil llegaron a alentar a los suyos. En posición, los marfileños eran segundos y aventajaban a los curazoleños, pero el triunfo de cualquier combinada otorgaba el boleto a la fase final de este campeonato de futbol de la FIFA.
Curazao, representante de la Concacaf, y que disputa el primer Mundial de su historia, se paró bien en Filadelfia y empezó a hacerle un buen partido al representativo africano, pero con el pasar de los minutos, los marfileños se empezaron a adueñar de la peloto y controlaron el duelo.
Tempranamente cayó el gol para los llamados "Elefantes". Gracias a una jugada en la cual definió bien Nicolas Pépé. Era apenas el minuto 6 y con ello ganaba 0-1, resultado que se alargaría hasta la segunda parte.
Incidencias del partido
Goles
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7'N. Pepe (0 - 1)
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64'N. Pepe (0 - 2)
Tarjetas
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35'N. Pepe - tarjeta amarilla
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75'J. Bacuna - tarjeta amarilla
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83'G. Kastaneer - tarjeta amarilla
Entre sí
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25/06Curacao 0 - 2 Ivory Coast
World Cup | Finalizado
Últimos de Curacao
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25/06Curacao 0 - 2 Ivory Coast
World Cup | Finalizado
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21/06Ecuador 0 - 0 Curacao
World Cup | Finalizado
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14/06Germany 7 - 1 Curacao
World Cup | Finalizado
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07/06Curacao 4 - 0 Aruba
Friendlies | Finalizado
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30/05Scotland 4 - 1 Curacao
Friendlies | Finalizado
Últimos de Ivory Coast
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25/06Curacao 0 - 2 Ivory Coast
World Cup | Finalizado
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20/06Germany 2 - 1 Ivory Coast
World Cup | Finalizado
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15/06Ivory Coast 1 - 0 Ecuador
World Cup | Finalizado
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09/06Philadelphia Union II 0 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
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04/06France 1 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
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Clasificación histórica
Ya en el complemento, los marfileños siguieron dominando el partido, ante destellos de buen futbol de su rival, pero que no terminaban de inquietar al portero africano Yahia Fofana.
Pasando la hora de juego, y cuando el duelo estaba en un punto trascendental, apareció Nicolas Pépé para anotar el 0-2 a los 63 minutos de partido. Era el doblete para el jugador marfileño y con ello aseguraba el triunfo para el conjunto africano.
Costa de Marfil terminó ganando el partido y de forma histórica el conjunto que dirige Emerse Faé superó por primera vez la fase de grupos.
Esta es la cuarta Copa del Mundo de la FIFA, y en las tres ediciones anteriores, así le había ido a Costa de Marfil:
- Alemania 2006: Eliminados en el grupo C (derrotas ante Argentina y Holanda, victoria contra Serbia y Montenegro)
- Sudáfrica 2010: Eliminados en el grupo G (empate contra Portugal, derrota frente a Brasil y triunfo ante Corea del Norte)
- Brasil 2014: Eliminados en el grupo C (victoria ante Japón, caídas frente a Colombia y Grecia).