Costa de Marfil hace historia y clasifica a dieciseisavos de final

Por vez primera, los “Elefantes” marfileños superan la fase de grupos de la Copa del Mundo de futbol de la FIFA.

Esta tarde se llevó a cabo el cierre del grupo E de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que organizan conjuntamente Estados Unidos, México y Canadá. En suelo norteamericano se realizaron dos duelos vibrantes, por un lado, la líder y aspirante al título, Alemania, jugó ante Ecuador, y en el otro frente, Curazao le tocó medirse a Costa de Marfil, seleccionado que buscaba el boleto directo a los dieciseisavos de final.

En el estadio Filadelfia, la fiesta estuvo concentrada en la grada, ya que muchos aficionados tanto de Curazao como Costa de Marfil llegaron a alentar a los suyos. En posición, los marfileños eran segundos y aventajaban a los curazoleños, pero el triunfo de cualquier combinada otorgaba el boleto a la fase final de este campeonato de futbol de la FIFA.

Curazao, representante de la Concacaf, y que disputa el primer Mundial de su historia, se paró bien en Filadelfia y empezó a hacerle un buen partido al representativo africano, pero con el pasar de los minutos, los marfileños se empezaron a adueñar de la peloto y controlaron el duelo.

Tempranamente cayó el gol para los llamados "Elefantes". Gracias a una jugada en la cual definió bien Nicolas Pépé. Era apenas el minuto 6 y con ello ganaba 0-1, resultado que se alargaría hasta la segunda parte.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Curacao Sistema: No disponible Estado: Finalizado 0 - 2 Ivory Coast Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Glenn Nyberg, Sweden Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 7' Gol de N. Pepe. Ivory Coast deja el marcador 0 - 1 35' N. Pepe ve tarjeta amarilla 46' Cambio en Ivory Coast: A. Diallo por C. Inao Oulai 61' Cambio en Curacao: L. Comenencia por J. Antonisse 64' Gol de N. Pepe. Ivory Coast deja el marcador 0 - 2 67' Cambio en Ivory Coast: N. Pepe por E. Wahi 67' Cambio en Ivory Coast: A. Bonny por O. Diakite 67' Cambio en Ivory Coast: Y. Diomande por B. Toure 75' J. Bacuna ve tarjeta amarilla 77' Cambio en Curacao: J. Gaari por G. Kastaneer 77' Cambio en Curacao: D. Fonville por T. Noslin 77' Cambio en Ivory Coast: F. Kessie por J. Seri 83' G. Kastaneer ve tarjeta amarilla 90' Cambio en Curacao: J. Brenet por S. Sambo 90' Cambio en Curacao: J. Locadia por B. Kuwas Goles 7' N. Pepe (0 - 1)

64' N. Pepe (0 - 2) Tarjetas 35' N. Pepe - tarjeta amarilla

75' J. Bacuna - tarjeta amarilla

83' G. Kastaneer - tarjeta amarilla Entre sí 25/06 Curacao 0 - 2 Ivory Coast

World Cup | Finalizado Últimos de Curacao 25/06 Curacao 0 - 2 Ivory Coast

World Cup | Finalizado

21/06 Ecuador 0 - 0 Curacao

World Cup | Finalizado

14/06 Germany 7 - 1 Curacao

World Cup | Finalizado

07/06 Curacao 4 - 0 Aruba

Friendlies | Finalizado

30/05 Scotland 4 - 1 Curacao

Friendlies | Finalizado Últimos de Ivory Coast 25/06 Curacao 0 - 2 Ivory Coast

World Cup | Finalizado

20/06 Germany 2 - 1 Ivory Coast

World Cup | Finalizado

15/06 Ivory Coast 1 - 0 Ecuador

World Cup | Finalizado

09/06 Philadelphia Union II 0 - 2 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado

04/06 France 1 - 2 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Curacao Ivory Coast 0 Sin datos 0 Alineaciones Curacao Curacao Sin alineación disponible. Ivory Coast Ivory Coast Sin alineación disponible.

Clasificación histórica

Ya en el complemento, los marfileños siguieron dominando el partido, ante destellos de buen futbol de su rival, pero que no terminaban de inquietar al portero africano Yahia Fofana.

Pasando la hora de juego, y cuando el duelo estaba en un punto trascendental, apareció Nicolas Pépé para anotar el 0-2 a los 63 minutos de partido. Era el doblete para el jugador marfileño y con ello aseguraba el triunfo para el conjunto africano.

Costa de Marfil terminó ganando el partido y de forma histórica el conjunto que dirige Emerse Faé superó por primera vez la fase de grupos.

Esta es la cuarta Copa del Mundo de la FIFA, y en las tres ediciones anteriores, así le había ido a Costa de Marfil:

Alemania 2006: Eliminados en el grupo C (derrotas ante Argentina y Holanda, victoria contra Serbia y Montenegro)

Sudáfrica 2010: Eliminados en el grupo G (empate contra Portugal, derrota frente a Brasil y triunfo ante Corea del Norte)

Brasil 2014: Eliminados en el grupo C (victoria ante Japón, caídas frente a Colombia y Grecia).

Acción de juego entre Costa de Marfil y Curazao - EFE

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