EN VIVO: Minuto a minuto del Paraguay vs. Australia

Conoce en tiempo real, el mundo estadístico del duelo entre paraguayos y australianos.

Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 15 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.

Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Paraguay Sistema: No disponible Estado: - Australia Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro C. Turpin Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Paraguay 20/06 Turkey 0 - 1 Paraguay

World Cup | Finalizado

13/06 USA 4 - 1 Paraguay

World Cup | Finalizado

06/06 Paraguay 4 - 0 Nicaragua

Friendlies | Finalizado

31/03 Morocco 2 - 1 Paraguay

Friendlies | Finalizado

27/03 Greece 0 - 1 Paraguay

Friendlies | Finalizado Últimos de Australia 19/06 USA 2 - 0 Australia

World Cup | Finalizado

14/06 Australia 2 - 0 Turkey

World Cup | Finalizado

06/06 Switzerland 1 - 1 Australia

Friendlies | Finalizado

31/05 Mexico 1 - 0 Australia

Friendlies | Finalizado

31/03 Australia 5 - 1 Curacao

Fifa Series - Group Stage | Finalizado Estadísticas generales Paraguay Australia 0 Sin datos 0 Alineaciones Paraguay Paraguay Sin alineación disponible. Australia Australia Sin alineación disponible.

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