EN VIVO: Minuto a minuto del Paraguay vs. Australia

Conoce en tiempo real, el mundo estadístico del duelo entre paraguayos y australianos.
Las voces de El Mejor Equipo de Emisoras Unidas siguen de cerca las incidencias del día 15 del Universo Futbol, el cual tiene a continuación un partido importante de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual organizan en conjunto Estados Unidos, México y Canadá.
Acompaña a El Mejor Equipo en la programación especial donde te daremos más detalles de este importante compromiso futbolístico que mide las fuerzas de dos escuadras que buscan el triunfo en esta edición XXIII del máximo evento del futbol.
Worldcup | World Cup - World Championship
Paraguay
Sistema: No disponible
Estado:
-
25/06/2026 - 20:00
Australia
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
C. Turpin
Incidencias del partido
--
Sin relato disponible por el momento.
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Paraguay
-
20/06Turkey 0 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
-
13/06USA 4 - 1 Paraguay
World Cup | Finalizado
-
06/06Paraguay 4 - 0 Nicaragua
Friendlies | Finalizado
-
31/03Morocco 2 - 1 Paraguay
Friendlies | Finalizado
-
27/03Greece 0 - 1 Paraguay
Friendlies | Finalizado
Últimos de Australia
-
19/06USA 2 - 0 Australia
World Cup | Finalizado
-
14/06Australia 2 - 0 Turkey
World Cup | Finalizado
-
06/06Switzerland 1 - 1 Australia
Friendlies | Finalizado
-
31/05Mexico 1 - 0 Australia
Friendlies | Finalizado
-
31/03Australia 5 - 1 Curacao
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
Estadísticas generales
Paraguay
Australia
0
Sin datos
0
Alineaciones
Paraguay
- Sin alineación disponible.
Australia
- Sin alineación disponible.