EN VIVO. Minuto a minuto del Túnez vs. Países Bajos

Sigue todas las incidencias del Túnez vs. Países Bajos en actividad del Grupo F.
Kansas City será el escenario donde Túnez y Países Bajos cierren su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, en un duelo correspondiente al Grupo F. Mientras los tunecinos llegan sin opciones matemáticas de avanzar tras sufrir contundentes derrotas por 5-1 frente a Suecia y 4-0 ante Japón, la selección neerlandesa buscará sellar el liderato del sector con una actuación convincente en su último compromiso de esta ronda.
Países Bajos afronta este encuentro con cuatro puntos, producto de su empate 2-2 ante Japón y su contundente victoria por 5-1 sobre Suecia, resultados que lo colocan en una posición favorable para terminar en la cima del grupo. Del otro lado, Túnez intentará despedirse de la Copa del Mundo con una mejor imagen y sumar sus primeros puntos del certamen, frente a un rival que parte como amplio favorito para quedarse con el triunfo.
Minuto a minuto del Túnez vs. Países Bajos
Incidencias del partido
Goles
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3'E. Skhiri (o.g.) (0 - 1)
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7'B. Brobbey (0 - 2)
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Tunisia
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21/06Tunisia 0 - 4 Japan
World Cup | Finalizado
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15/06Sweden 5 - 1 Tunisia
World Cup | Finalizado
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06/06Belgium 5 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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01/06Austria 1 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
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01/04Canada 0 - 0 Tunisia
Friendlies | Finalizado
Últimos de Netherlands
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20/06Netherlands 5 - 1 Sweden
World Cup | Finalizado
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14/06Netherlands 2 - 2 Japan
World Cup | Finalizado
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08/06Netherlands 2 - 1 Uzbekistan
Friendlies | Finalizado
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03/06Netherlands 0 - 1 Algeria
Friendlies | Finalizado
-
31/03Netherlands 1 - 1 Ecuador
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
- Sin alineación disponible.