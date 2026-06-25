EN VIVO. Minuto a minuto del Túnez vs. Países Bajos

Sigue todas las incidencias del Túnez vs. Países Bajos en actividad del Grupo F.

Kansas City será el escenario donde Túnez y Países Bajos cierren su participación en la fase de grupos del Mundial 2026, en un duelo correspondiente al Grupo F. Mientras los tunecinos llegan sin opciones matemáticas de avanzar tras sufrir contundentes derrotas por 5-1 frente a Suecia y 4-0 ante Japón, la selección neerlandesa buscará sellar el liderato del sector con una actuación convincente en su último compromiso de esta ronda.

Países Bajos afronta este encuentro con cuatro puntos, producto de su empate 2-2 ante Japón y su contundente victoria por 5-1 sobre Suecia, resultados que lo colocan en una posición favorable para terminar en la cima del grupo. Del otro lado, Túnez intentará despedirse de la Copa del Mundo con una mejor imagen y sumar sus primeros puntos del certamen, frente a un rival que parte como amplio favorito para quedarse con el triunfo.

Minuto a minuto del Túnez vs. Países Bajos

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Tunisia Sistema: No disponible Minuto: 13' 0 - 2 Actualizar marcador Netherlands Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Katia García, Mexico Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 3' Gol de E. Skhiri (o.g.). Netherlands deja el marcador 0 - 1 7' Gol de B. Brobbey. Netherlands deja el marcador 0 - 2 Goles 3' E. Skhiri (o.g.) (0 - 1)

7' B. Brobbey (0 - 2) Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Tunisia 21/06 Tunisia 0 - 4 Japan

World Cup | Finalizado

15/06 Sweden 5 - 1 Tunisia

World Cup | Finalizado

06/06 Belgium 5 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

01/06 Austria 1 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado

01/04 Canada 0 - 0 Tunisia

Friendlies | Finalizado Últimos de Netherlands 20/06 Netherlands 5 - 1 Sweden

World Cup | Finalizado

14/06 Netherlands 2 - 2 Japan

World Cup | Finalizado

08/06 Netherlands 2 - 1 Uzbekistan

Friendlies | Finalizado

03/06 Netherlands 0 - 1 Algeria

Friendlies | Finalizado

31/03 Netherlands 1 - 1 Ecuador

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Tunisia Netherlands 0 Sin datos 0 Alineaciones Tunisia Tunisia Sin alineación disponible. Netherlands Netherlands Sin alineación disponible.

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