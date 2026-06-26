Alireza Beiranvand, el guardián iraní que convirtió sus sueños en historia mundialista

El portero de Irán en el Mundial 2026 ha pasado de una infancia marcada por la pobreza y los trabajos informales a ser figura en tres Copas del Mundo, con actuaciones decisivas, récords Guinness y una vida que ya es leyenda del futbol asiático.

Alireza Beiranvand no solo es el arquero titular de la selección de Irán en el Mundial 2026. Es también el protagonista de una de las historias más singulares del futbol moderno: la de un niño que soñaba con volar en avión, conocer Teherán y convertirse en futbolista profesional, y que hoy acumula tres Copas del Mundo, actuaciones decisivas y un lugar destacado en la historia del deporte iraní.

Nacido el 21 de septiembre de 1992 en el seno de una familia de pastores nómadas de la etnia luri, Beiranvand creció en condiciones de extrema precariedad. Antes de alcanzar la élite del fútbol, trabajó como cuidador de ovejas, pizzero, lavador de autos e incluso barrendero en Teherán, ciudad a la que llegó siendo adolescente con el sueño de abrirse paso en el fútbol profesional.

Alireza Beiranvand - Instagram/teammellifootball

Su carrera lo llevó desde el Persepolis FC en Irán hasta el Royal Amberes en Bélgica, el Boavista de Portugal y posteriormente el Tractor S.C., en un recorrido que consolidó su evolución como uno de los porteros más destacados de Asia. Sin embargo, su historia no se entiende solo desde el club, sino también desde la selección nacional.

Beiranvand ha disputado tres Mundiales, dejando imágenes que han marcado cada edición. En Rusia 2018 protagonizó uno de los momentos más recordados al detener un penalti a Cristiano Ronaldo en el empate 1-1 entre Irán y Portugal. Aquella actuación lo proyectó internacionalmente y reveló al mundo su historia de superación.

En Catar 2022 vivió otro episodio determinante, cuando sufrió un fuerte choque de cabeza ante su compañero Hosseini en el debut frente a Inglaterra, lo que provocó una fractura nasal y su sustitución inmediata. Aquel hecho se convirtió en el primer cambio por protocolo de conmoción cerebral en la historia de la Copa del Mundo.

Ya en el Mundial 2026, Beiranvand volvió a ser figura al ser elegido mejor jugador del partido ante Bélgica, tras una actuación con siete atajadas decisivas en un empate sin goles. En ese encuentro firmó una de sus imágenes más destacadas, una intervención a quemarropa ante Maxim De Cuyper que mantuvo a Irán con vida.

El seleccionador Amir Ghalenoei no dudó en elogiarlo: "Beiranvand es uno de los mejores porteros iraníes de la historia. Es inteligente, experimentado y está en gran forma. Le debemos un punto".

Su trayectoria también incluye un récord Guinness por un saque de portería de 61.26 metros, logrado en 2016, reflejo de su potencia y técnica, desarrolladas desde la infancia a través de juegos tradicionales como el Dal Paran.

A sus 33 años, Beiranvand representa mucho más que un arquero titular. Es el símbolo de una generación que transformó la adversidad en impulso competitivo y que ahora busca un nuevo objetivo: clasificar por primera vez a Irán a la fase eliminatoria de un Mundial, en un contexto deportivo y geopolítico complejo.

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