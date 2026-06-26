Alireza Beiranvand, el guardián iraní que convirtió sus sueños en historia mundialista

 Alireza Beiranvand: El Guardián de Irán
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SIMAN
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Argentina Austria Algeria Jordan
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Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
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England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Universo Futbol

Alireza Beiranvand, el guardián iraní que convirtió sus sueños en historia mundialista

por Amilcar Avila
Alireza Beiranvand, portero de la selección de Irán, EFE
Alireza Beiranvand, portero de la selección de Irán / FOTO: EFE

El portero de Irán en el Mundial 2026 ha pasado de una infancia marcada por la pobreza y los trabajos informales a ser figura en tres Copas del Mundo, con actuaciones decisivas, récords Guinness y una vida que ya es leyenda del futbol asiático.

Alireza Beiranvand no solo es el arquero titular de la selección de Irán en el Mundial 2026. Es también el protagonista de una de las historias más singulares del futbol moderno: la de un niño que soñaba con volar en avión, conocer Teherán y convertirse en futbolista profesional, y que hoy acumula tres Copas del Mundo, actuaciones decisivas y un lugar destacado en la historia del deporte iraní.

Nacido el 21 de septiembre de 1992 en el seno de una familia de pastores nómadas de la etnia luri, Beiranvand creció en condiciones de extrema precariedad. Antes de alcanzar la élite del fútbol, trabajó como cuidador de ovejas, pizzero, lavador de autos e incluso barrendero en Teherán, ciudad a la que llegó siendo adolescente con el sueño de abrirse paso en el fútbol profesional.

Foto embed
Alireza Beiranvand - Instagram/teammellifootball

Su carrera lo llevó desde el Persepolis FC en Irán hasta el Royal Amberes en Bélgica, el Boavista de Portugal y posteriormente el Tractor S.C., en un recorrido que consolidó su evolución como uno de los porteros más destacados de Asia. Sin embargo, su historia no se entiende solo desde el club, sino también desde la selección nacional.

Beiranvand ha disputado tres Mundiales, dejando imágenes que han marcado cada edición. En Rusia 2018 protagonizó uno de los momentos más recordados al detener un penalti a Cristiano Ronaldo en el empate 1-1 entre Irán y Portugal. Aquella actuación lo proyectó internacionalmente y reveló al mundo su historia de superación. 

En Catar 2022 vivió otro episodio determinante, cuando sufrió un fuerte choque de cabeza ante su compañero Hosseini en el debut frente a Inglaterra, lo que provocó una fractura nasal y su sustitución inmediata. Aquel hecho se convirtió en el primer cambio por protocolo de conmoción cerebral en la historia de la Copa del Mundo.

Ya en el Mundial 2026, Beiranvand volvió a ser figura al ser elegido mejor jugador del partido ante Bélgica, tras una actuación con siete atajadas decisivas en un empate sin goles. En ese encuentro firmó una de sus imágenes más destacadas, una intervención a quemarropa ante Maxim De Cuyper que mantuvo a Irán con vida.

El seleccionador Amir Ghalenoei no dudó en elogiarlo: "Beiranvand es uno de los mejores porteros iraníes de la historia. Es inteligente, experimentado y está en gran forma. Le debemos un punto".

Su trayectoria también incluye un récord Guinness por un saque de portería de 61.26 metros, logrado en 2016, reflejo de su potencia y técnica, desarrolladas desde la infancia a través de juegos tradicionales como el Dal Paran.

A sus 33 años, Beiranvand representa mucho más que un arquero titular. Es el símbolo de una generación que transformó la adversidad en impulso competitivo y que ahora busca un nuevo objetivo: clasificar por primera vez a Irán a la fase eliminatoria de un Mundial, en un contexto deportivo y geopolítico complejo.

Etiquetas
Iránrécord GuinnessMundial 2026#LeyendasMundial2026Alireza Beiranvand

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