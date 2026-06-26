Almeyda critica las pausas en el Mundial: “El futbol se convierte en otro deporte”.

 Almeyda critica pausas en mundial
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26 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Almeyda critica las pausas en el Mundial: “El futbol se convierte en otro deporte”.

por Amilcar Avila
El entrenador argentino Matías Almeyda criticó las pausas del Mundial, EFE
El entrenador argentino Matías Almeyda criticó las pausas del Mundial / FOTO: EFE

El entrenador argentino criticó las interrupciones implementadas por la FIFA durante la Copa del Mundo 2026, al considerar que responden a intereses comerciales y alteran la esencia del juego.

El entrenador argentino Matías Almeyda abrió el debate sobre uno de los temas que más comentarios ha generado durante el Mundial. El actual técnico del Monterrey aseguró que las pausas para hidratación implementadas por la FIFA modifican el desarrollo natural de los partidos y terminan cambiando la esencia del futbol.

Durante una conferencia de prensa en la pretemporada de los Rayados, el estratega expresó su desacuerdo con las interrupciones programadas en los encuentros disputados bajo altas temperaturas, una medida adoptada por la FIFA para proteger la salud de los futbolistas.

"Esto modifica el futbol, poco a poco lo van modificando y eso a mí no me gusta. El jugador no se va a deshidratar; si hay calor, el jugador debe aguantar lo que viene, si no convertimos a esto en otro deporte", afirmó el excentrocampista de la selección de Argentina.

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La pausa de hidratación es algo muy comentado en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Las pausas de hidratación han sido una constante durante esta edición del Mundial, especialmente en sedes donde las altas temperaturas y la humedad representan un reto para los protagonistas. Sin embargo, Almeyda considera que estas interrupciones no solo afectan el ritmo competitivo, sino que también obedecen a factores ajenos al aspecto deportivo.

El entrenador sostuvo que el futbol ha ido incorporando cambios que, a su juicio, alteran la naturaleza del espectáculo. En ese sentido, señaló que las pausas representan una oportunidad para la exposición comercial, algo con lo que dijo no estar de acuerdo.

"Yo no cambiaría tanto el futbol; este deporte, en su estado natural, no debería ser alterado. Sabemos que pasa más por un tema comercial. Los futbolistas toman agua y te pasan publicidad; el aficionado y yo queremos ver cómo los futbolistas toman agua y no los veo", comentó.

Almeyda también aseguró que estas interrupciones en el Mundial empiezan a modificar el comportamiento de los propios aficionados dentro de los estadios. Según explicó, durante las pausas observó cómo numerosos espectadores aprovechan para abandonar momentáneamente sus asientos.

"He visto en el estadio que durante la hidratación la gente sale, se va al baño; entonces, poco a poco, se va convirtiendo esto en otra cosa", señaló el técnico argentino.

Elogios para la afición mexicana

Más allá de sus críticas al formato del torneo, Almeyda aprovechó para destacar el ambiente que ha generado la afición mexicana durante el Mundial, al considerar que ha sido uno de los grandes motores del espectáculo.

El estratega afirmó que los seguidores mexicanos han respondido de forma masiva en las distintas sedes del torneo, independientemente de qué selección esté disputando los encuentros.

"La FIFA debe agradecer a todos los mexicanos porque la afición de este país llena todos los estadios; de pronto apoya a Corea, luego va a apoyar a Holanda. Todos los mexicanos viven el fútbol como una fiesta", aseguró.

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Aficionados de la selección de México durante el Mundial 2026 - EFE

Para Almeyda, la presencia de aficionados mexicanos ha tenido un impacto importante tanto en el ambiente de los partidos como en la actividad económica que rodea al Mundial.

"Llenan los estadios, consumen todo lo que se vende y están dejando un número importante en todo esto. Así que, ¡viva México! Hay mexicanos por todos lados: aquí, en Estados Unidos y en Canadá", agregó.

Finalmente, el entrenador también elogió la infraestructura de las sedes mexicanas elegidas para albergar encuentros del Mundial 2026, al destacar la calidad de los estadios de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

"Los escenarios que eligieron para jugar aquí son impresionantes. Felicitar a México por eso y, como parte de este fútbol, siempre me alegro mucho de formar parte de esto", concluyó.

Con información de EFE

Etiquetas
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