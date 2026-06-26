Almeyda critica las pausas en el Mundial: “El futbol se convierte en otro deporte”.

El entrenador argentino criticó las interrupciones implementadas por la FIFA durante la Copa del Mundo 2026, al considerar que responden a intereses comerciales y alteran la esencia del juego.

El entrenador argentino Matías Almeyda abrió el debate sobre uno de los temas que más comentarios ha generado durante el Mundial. El actual técnico del Monterrey aseguró que las pausas para hidratación implementadas por la FIFA modifican el desarrollo natural de los partidos y terminan cambiando la esencia del futbol.

Durante una conferencia de prensa en la pretemporada de los Rayados, el estratega expresó su desacuerdo con las interrupciones programadas en los encuentros disputados bajo altas temperaturas, una medida adoptada por la FIFA para proteger la salud de los futbolistas.

"Esto modifica el futbol, poco a poco lo van modificando y eso a mí no me gusta. El jugador no se va a deshidratar; si hay calor, el jugador debe aguantar lo que viene, si no convertimos a esto en otro deporte", afirmó el excentrocampista de la selección de Argentina.

La pausa de hidratación es algo muy comentado en el Mundial 2026 - Agencia EFE

Las pausas de hidratación han sido una constante durante esta edición del Mundial, especialmente en sedes donde las altas temperaturas y la humedad representan un reto para los protagonistas. Sin embargo, Almeyda considera que estas interrupciones no solo afectan el ritmo competitivo, sino que también obedecen a factores ajenos al aspecto deportivo.

El entrenador sostuvo que el futbol ha ido incorporando cambios que, a su juicio, alteran la naturaleza del espectáculo. En ese sentido, señaló que las pausas representan una oportunidad para la exposición comercial, algo con lo que dijo no estar de acuerdo.

"Yo no cambiaría tanto el futbol; este deporte, en su estado natural, no debería ser alterado. Sabemos que pasa más por un tema comercial. Los futbolistas toman agua y te pasan publicidad; el aficionado y yo queremos ver cómo los futbolistas toman agua y no los veo", comentó.

Almeyda también aseguró que estas interrupciones en el Mundial empiezan a modificar el comportamiento de los propios aficionados dentro de los estadios. Según explicó, durante las pausas observó cómo numerosos espectadores aprovechan para abandonar momentáneamente sus asientos.

"He visto en el estadio que durante la hidratación la gente sale, se va al baño; entonces, poco a poco, se va convirtiendo esto en otra cosa", señaló el técnico argentino.

Elogios para la afición mexicana

Más allá de sus críticas al formato del torneo, Almeyda aprovechó para destacar el ambiente que ha generado la afición mexicana durante el Mundial, al considerar que ha sido uno de los grandes motores del espectáculo.

El estratega afirmó que los seguidores mexicanos han respondido de forma masiva en las distintas sedes del torneo, independientemente de qué selección esté disputando los encuentros.

"La FIFA debe agradecer a todos los mexicanos porque la afición de este país llena todos los estadios; de pronto apoya a Corea, luego va a apoyar a Holanda. Todos los mexicanos viven el fútbol como una fiesta", aseguró.

Aficionados de la selección de México durante el Mundial 2026 - EFE

Para Almeyda, la presencia de aficionados mexicanos ha tenido un impacto importante tanto en el ambiente de los partidos como en la actividad económica que rodea al Mundial.

"Llenan los estadios, consumen todo lo que se vende y están dejando un número importante en todo esto. Así que, ¡viva México! Hay mexicanos por todos lados: aquí, en Estados Unidos y en Canadá", agregó.

Finalmente, el entrenador también elogió la infraestructura de las sedes mexicanas elegidas para albergar encuentros del Mundial 2026, al destacar la calidad de los estadios de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México.

"Los escenarios que eligieron para jugar aquí son impresionantes. Felicitar a México por eso y, como parte de este fútbol, siempre me alegro mucho de formar parte de esto", concluyó.

Con información de EFE

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