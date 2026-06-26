Cabo Verde busca una clasificación histórica

 Cabo Verde Aspira a Su Primera Clasificación Histórica
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01 Norway Norway France France 02
29:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Cabo Verde busca una clasificación histórica

por Amilcar Avila
Selección de Cabo Verde en el Mundial 2026, EFE
Selección de Cabo Verde en el Mundial 2026 / FOTO: EFE

La selección africana enfrenta a Arabia Saudita en Houston con opciones de avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo, mientras sigue de cerca lo que ocurra en Guadalajara entre España y Uruguay.

Cabo Verde afrontará este viernes uno de los partidos más importantes de su historia futbolística cuando se enfrente a Arabia Saudita en Houston, en la última jornada del Grupo H del Mundial 2026, con la posibilidad de avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

La selección africana llega a la fecha decisiva con dos puntos, los mismos que Uruguay, y mantiene intactas sus opciones de clasificación gracias a los empates obtenidos en sus dos primeros compromisos, incluido el valioso resultado conseguido frente a España.

El panorama del grupo mantiene abiertas todas las posibilidades. España lidera la clasificación con cuatro puntos, seguida por Uruguay y Cabo Verde con dos unidades cada uno, mientras que Arabia Saudita ocupa la última posición con un punto.

En ese contexto, el encuentro del NRG Stadium adquiere una relevancia especial. Una victoria permitiría a Cabo Verde alcanzar cinco puntos y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a los dieciseisavos de final, dependiendo también del resultado entre España y Uruguay en Guadalajara. 

La selección dirigida por Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, no solo estará pendiente de su desempeño en Houston, sino también de lo que ocurra en el otro partido del grupo, ya que la combinación de resultados podría modificar por completo el orden de las posiciones.

Para Arabia Saudita, el margen de error es inexistente. El conjunto asiático necesita ganar para conservar opciones de clasificación tras la dura derrota sufrida ante España, resultado que afectó considerablemente su diferencia de goles.

Uno de los principales protagonistas del partido volverá a ser el guardameta Josimar Dias, Vozinha, convertido en una de las figuras inesperadas del torneo. Sus actuaciones, especialmente ante España, han sido determinantes para mantener con vida a Cabo Verde en la lucha por avanzar de ronda.

Foto embed
Vozinha, figura de Cabo Verde - EFE

El arquero fue clave en el empate conseguido frente a los españoles, con intervenciones que le permitieron a su selección sumar un punto histórico y llegar a la última jornada con posibilidades reales de clasificación.

Ahora, Cabo Verde buscará completar la tarea pendiente. Noventa minutos lo separan de una clasificación inédita y de escribir uno de los capítulos más importantes en la historia del fútbol del archipiélago africano. Con información de EFE

Foto embed
El lateral Saud Abdulhamid es el único integrante de Arabia Saudita que juega fuera de su país - EFE
Etiquetas
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