Cabo Verde busca una clasificación histórica

La selección africana enfrenta a Arabia Saudita en Houston con opciones de avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo, mientras sigue de cerca lo que ocurra en Guadalajara entre España y Uruguay.

Cabo Verde afrontará este viernes uno de los partidos más importantes de su historia futbolística cuando se enfrente a Arabia Saudita en Houston, en la última jornada del Grupo H del Mundial 2026, con la posibilidad de avanzar por primera vez a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

La selección africana llega a la fecha decisiva con dos puntos, los mismos que Uruguay, y mantiene intactas sus opciones de clasificación gracias a los empates obtenidos en sus dos primeros compromisos, incluido el valioso resultado conseguido frente a España.

El panorama del grupo mantiene abiertas todas las posibilidades. España lidera la clasificación con cuatro puntos, seguida por Uruguay y Cabo Verde con dos unidades cada uno, mientras que Arabia Saudita ocupa la última posición con un punto.

En ese contexto, el encuentro del NRG Stadium adquiere una relevancia especial. Una victoria permitiría a Cabo Verde alcanzar cinco puntos y mantenerse en la pelea por uno de los boletos a los dieciseisavos de final, dependiendo también del resultado entre España y Uruguay en Guadalajara.

La selección dirigida por Pedro Leitão Brito, conocido como Bubista, no solo estará pendiente de su desempeño en Houston, sino también de lo que ocurra en el otro partido del grupo, ya que la combinación de resultados podría modificar por completo el orden de las posiciones.

Para Arabia Saudita, el margen de error es inexistente. El conjunto asiático necesita ganar para conservar opciones de clasificación tras la dura derrota sufrida ante España, resultado que afectó considerablemente su diferencia de goles.

Uno de los principales protagonistas del partido volverá a ser el guardameta Josimar Dias, Vozinha, convertido en una de las figuras inesperadas del torneo. Sus actuaciones, especialmente ante España, han sido determinantes para mantener con vida a Cabo Verde en la lucha por avanzar de ronda.

Vozinha, figura de Cabo Verde - EFE

El arquero fue clave en el empate conseguido frente a los españoles, con intervenciones que le permitieron a su selección sumar un punto histórico y llegar a la última jornada con posibilidades reales de clasificación.

Ahora, Cabo Verde buscará completar la tarea pendiente. Noventa minutos lo separan de una clasificación inédita y de escribir uno de los capítulos más importantes en la historia del fútbol del archipiélago africano. Con información de EFE

El lateral Saud Abdulhamid es el único integrante de Arabia Saudita que juega fuera de su país - EFE

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