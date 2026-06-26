¿Cuánto gana una selección eliminada del Mundial 2026? La cifra sorprende

 ¿Cuánto gana una selección eliminada del Mundial 2026?
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01 Norway Norway France France 02
29:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

¿Cuánto gana una selección eliminada del Mundial 2026? La cifra sorprende

por Christoper Chang
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - FIFA
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA / FOTO: FIFA

Con la fase de grupos entrando en su recta final, varias selecciones ya quedaron eliminadas del Mundial 2026, aunque se marcharán con un premio económico que pocos imaginan.

El Mundial de 2026 marcará un antes y un después no solo por la expansión del torneo a 48 selecciones, sino también por el histórico incremento en los premios económicos otorgados por la FIFA. Incluso los equipos que no logren avanzar más allá de la fase de grupos recibirán una importante compensación financiera. Cada selección participante tendrá garantizado un ingreso mínimo de USD 10,5 millones, una cifra que incluye tanto el premio por participación como un aporte destinado a cubrir los gastos de preparación previos al certamen.

El esquema de distribución fue aprobado por el Consejo de la FIFA el 17 de diciembre de 2025 y contempla una contribución total de USD 727 millones relacionada con el torneo. De ese monto, USD 655 millones estarán destinados a premios por rendimiento deportivo, mientras que cada una de las 48 selecciones recibirá USD 1,5 millones adicionales para financiar aspectos como concentraciones, logística y planificación antes del inicio de la competencia. Gracias a este sistema, incluso los equipos eliminados en la primera fase obtendrán un respaldo económico sin precedentes.

Foto embed
Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - EFE

El Mundial con más reparto económico

La distribución de los premios se realizará de manera escalonada según la ubicación final de cada selección. Los equipos que concluyan entre los puestos 33 y 48 percibirán USD 9 millones por rendimiento, cifra que, sumada al aporte para preparación, eleva el ingreso total a USD 10,5 millones. Por su parte, las selecciones ubicadas entre los puestos 17 y 32 recibirán USD 11 millones, mientras que aquellas que finalicen entre el noveno y el decimosexto lugar obtendrán USD 15 millones. Los equipos que alcancen los cuartos de final, pero no avancen a semifinales, serán premiados con USD 19 millones.

En las instancias decisivas, las recompensas aumentan considerablemente. La FIFA estableció un premio de USD 27 millones para el cuarto lugar, USD 29 millones para el tercer puesto, USD 33 millones para el subcampeón y USD 50 millones para la selección que conquiste el título mundial. Este nuevo modelo representa un incremento cercano al 50 % en el fondo de premios respecto a la edición anterior, consolidando al Mundial de 2026 como el torneo más lucrativo en la historia del fútbol.

Los recursos son transferidos directamente por la FIFA a las federaciones nacionales, que posteriormente determinan cómo distribuir una parte de ese dinero entre los integrantes del plantel. Habitualmente, los jugadores reciben entre el 20 % y el 30 % del premio, aunque ese porcentaje depende de los acuerdos internos establecidos por cada asociación. De esta manera, el nuevo esquema combina un incentivo deportivo con un importante respaldo financiero para todas las selecciones participantes, independientemente de los resultados obtenidos en la cancha.

Foto embed
Oficinas de la FIFA, en Suiza - Agencia EFE
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