¿Cuánto gana una selección eliminada del Mundial 2026? La cifra sorprende

Con la fase de grupos entrando en su recta final, varias selecciones ya quedaron eliminadas del Mundial 2026, aunque se marcharán con un premio económico que pocos imaginan.

El Mundial de 2026 marcará un antes y un después no solo por la expansión del torneo a 48 selecciones, sino también por el histórico incremento en los premios económicos otorgados por la FIFA. Incluso los equipos que no logren avanzar más allá de la fase de grupos recibirán una importante compensación financiera. Cada selección participante tendrá garantizado un ingreso mínimo de USD 10,5 millones, una cifra que incluye tanto el premio por participación como un aporte destinado a cubrir los gastos de preparación previos al certamen.

El esquema de distribución fue aprobado por el Consejo de la FIFA el 17 de diciembre de 2025 y contempla una contribución total de USD 727 millones relacionada con el torneo. De ese monto, USD 655 millones estarán destinados a premios por rendimiento deportivo, mientras que cada una de las 48 selecciones recibirá USD 1,5 millones adicionales para financiar aspectos como concentraciones, logística y planificación antes del inicio de la competencia. Gracias a este sistema, incluso los equipos eliminados en la primera fase obtendrán un respaldo económico sin precedentes.

Trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA - EFE

El Mundial con más reparto económico

La distribución de los premios se realizará de manera escalonada según la ubicación final de cada selección. Los equipos que concluyan entre los puestos 33 y 48 percibirán USD 9 millones por rendimiento, cifra que, sumada al aporte para preparación, eleva el ingreso total a USD 10,5 millones. Por su parte, las selecciones ubicadas entre los puestos 17 y 32 recibirán USD 11 millones, mientras que aquellas que finalicen entre el noveno y el decimosexto lugar obtendrán USD 15 millones. Los equipos que alcancen los cuartos de final, pero no avancen a semifinales, serán premiados con USD 19 millones.

En las instancias decisivas, las recompensas aumentan considerablemente. La FIFA estableció un premio de USD 27 millones para el cuarto lugar, USD 29 millones para el tercer puesto, USD 33 millones para el subcampeón y USD 50 millones para la selección que conquiste el título mundial. Este nuevo modelo representa un incremento cercano al 50 % en el fondo de premios respecto a la edición anterior, consolidando al Mundial de 2026 como el torneo más lucrativo en la historia del fútbol.

Los recursos son transferidos directamente por la FIFA a las federaciones nacionales, que posteriormente determinan cómo distribuir una parte de ese dinero entre los integrantes del plantel. Habitualmente, los jugadores reciben entre el 20 % y el 30 % del premio, aunque ese porcentaje depende de los acuerdos internos establecidos por cada asociación. De esta manera, el nuevo esquema combina un incentivo deportivo con un importante respaldo financiero para todas las selecciones participantes, independientemente de los resultados obtenidos en la cancha.

Oficinas de la FIFA, en Suiza - Agencia EFE

Etiquetas