Egipto e Irán buscan una clasificación histórica en un duelo decisivo del Mundial

Ambas selecciones tienen opciones de avanzar por primera vez a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo y llegan con posibilidades reales de terminar como líderes del Grupo G.

Egipto e Irán disputarán este viernes en Seattle uno de los partidos más importantes de sus respectivas historias recientes, cuando se enfrenten en la última jornada del Grupo G del Mundial 2026 con la posibilidad de clasificar por primera vez a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

La selección egipcia llega en una posición privilegiada. Con cuatro puntos en dos partidos, lidera el grupo y depende de sí misma para asegurar el boleto a los dieciseisavos de final. Una victoria le garantizará el primer lugar de la zona, mientras que un empate también podría ser suficiente dependiendo del resultado entre Bélgica y Nueva Zelanda.

Los llamados "Faraones" buscan dejar atrás las eliminaciones sufridas en sus anteriores participaciones mundialistas, en 1934, 1990 y 2018. Buena parte de sus aspiraciones descansan en el rendimiento de Mohammed Salah, figura y capitán del equipo, quien atraviesa un destacado momento tras marcar y asistir en la victoria sobre Nueva Zelanda.

"Sé que sobre mí recae la mayor esperanza de la clasificación y sé que podemos conseguirla con la ayuda del equipo", afirmó el delantero egipcio.

Sin embargo, el seleccionador mantiene algunas dudas de cara al encuentro debido a los problemas físicos que han afectado en los últimos días al mediocampista Hamdi Fathi y al atacante Hamza Abdelmaguid.

Por el lado iraní, el panorama también invita al optimismo. Los empates obtenidos frente a Nueva Zelanda y Bélgica mantienen con vida al combinado asiático, que afrontará la última fecha con posibilidades tanto de clasificar como de finalizar en el primer puesto del grupo.

Irán intentará alcanzar una hazaña que se le ha escapado en sus anteriores participaciones mundialistas y confía en una generación encabezada por Mehdi Taremi, Saman Ghoddos y Alireza Jahanbakhsh para dar el paso definitivo.

A diferencia de Egipto, el conjunto iraní cuenta con toda su plantilla disponible para el compromiso decisivo.

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Más allá de lo deportivo, el encuentro también ha generado atención por la controversia surgida en torno a la designación del partido como parte de las actividades vinculadas al orgullo LGBTI impulsadas por autoridades locales de Seattle.

Representantes de ambas delegaciones han expresado su desacuerdo con la iniciativa. El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, calificó la medida como incompatible con los valores y tradiciones de su país y solicitó a la FIFA que en el estadio únicamente se permitan banderas nacionales oficialmente reconocidas.

No obstante, una vez que ruede el balón, el foco estará puesto en la lucha por un objetivo que ninguna de las dos selecciones ha conseguido alcanzar: superar la fase de grupos y escribir una nueva página en la historia de sus respectivos países en la Copa del Mundo.

Con información de EFE

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