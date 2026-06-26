Egipto e Irán buscan una clasificación histórica en un duelo decisivo del Mundial

 Egipto e Irán: Duelo Decisivo por Clasificación Histórica
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29:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
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Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Netherlands Japan Sweden Tunisia
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
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France Norway Senegal Iraq
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Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Egipto e Irán buscan una clasificación histórica en un duelo decisivo del Mundial

por Amilcar Avila
Mohamed Salah, figura de Egipto, EFE
Mohamed Salah, figura de Egipto / FOTO: EFE

Ambas selecciones tienen opciones de avanzar por primera vez a la fase eliminatoria de una Copa del Mundo y llegan con posibilidades reales de terminar como líderes del Grupo G.

Egipto e Irán disputarán este viernes en Seattle uno de los partidos más importantes de sus respectivas historias recientes, cuando se enfrenten en la última jornada del Grupo G del Mundial 2026 con la posibilidad de clasificar por primera vez a una fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

La selección egipcia llega en una posición privilegiada. Con cuatro puntos en dos partidos, lidera el grupo y depende de sí misma para asegurar el boleto a los dieciseisavos de final. Una victoria le garantizará el primer lugar de la zona, mientras que un empate también podría ser suficiente dependiendo del resultado entre Bélgica y Nueva Zelanda.

Los llamados "Faraones" buscan dejar atrás las eliminaciones sufridas en sus anteriores participaciones mundialistas, en 1934, 1990 y 2018. Buena parte de sus aspiraciones descansan en el rendimiento de Mohammed Salah, figura y capitán del equipo, quien atraviesa un destacado momento tras marcar y asistir en la victoria sobre Nueva Zelanda.

"Sé que sobre mí recae la mayor esperanza de la clasificación y sé que podemos conseguirla con la ayuda del equipo", afirmó el delantero egipcio.

Foto embed
belgica-egipto-5 -

Sin embargo, el seleccionador mantiene algunas dudas de cara al encuentro debido a los problemas físicos que han afectado en los últimos días al mediocampista Hamdi Fathi y al atacante Hamza Abdelmaguid.

Por el lado iraní, el panorama también invita al optimismo. Los empates obtenidos frente a Nueva Zelanda y Bélgica mantienen con vida al combinado asiático, que afrontará la última fecha con posibilidades tanto de clasificar como de finalizar en el primer puesto del grupo.

Irán intentará alcanzar una hazaña que se le ha escapado en sus anteriores participaciones mundialistas y confía en una generación encabezada por Mehdi Taremi, Saman Ghoddos y Alireza Jahanbakhsh para dar el paso definitivo.

A diferencia de Egipto, el conjunto iraní cuenta con toda su plantilla disponible para el compromiso decisivo.

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Selección de Irán - Redes sociales

Más allá de lo deportivo, el encuentro también ha generado atención por la controversia surgida en torno a la designación del partido como parte de las actividades vinculadas al orgullo LGBTI impulsadas por autoridades locales de Seattle.

Representantes de ambas delegaciones han expresado su desacuerdo con la iniciativa. El presidente de la federación iraní, Mehdi Taj, calificó la medida como incompatible con los valores y tradiciones de su país y solicitó a la FIFA que en el estadio únicamente se permitan banderas nacionales oficialmente reconocidas.

No obstante, una vez que ruede el balón, el foco estará puesto en la lucha por un objetivo que ninguna de las dos selecciones ha conseguido alcanzar: superar la fase de grupos y escribir una nueva página en la historia de sus respectivos países en la Copa del Mundo.

Con información de EFE

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