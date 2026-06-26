La única selección que sigue sin marcar en el Mundial 2026

De las 48 selecciones que disputan el Mundial 2026, 47 ya lograron marcar al menos un gol. Solo una llega a la última jornada con la misión de evitar un récord negativo.

A falta de que concluya la fase de grupos del Mundial 2026, el torneo ya ha dejado estadísticas y curiosidades que llaman la atención. Una de las más destacadas es que 47 de las 48 selecciones participantes lograron marcar al menos un gol en la competición. La única excepción hasta el momento es Panamá, que llega a la última jornada con la obligación de romper esa sequía ofensiva y evitar un registro poco deseado en la historia de la Copa del Mundo.

La selección canalera cayó por idéntico marcador de 1-0 en sus dos primeros compromisos del Grupo D, primero frente a Ghana y posteriormente ante Croacia. Esos resultados sentenciaron su eliminación antes de disputar el último encuentro, aunque todavía conserva la oportunidad de despedirse del torneo con un gol que le permita abandonar esa incómoda estadística.

Panamá quiere cerrar el Mundial sin un récord negativo

Sin embargo, la misión no será sencilla. En la tercera fecha, Panamá se enfrentará a una Inglaterra que buscará asegurar el liderato del grupo y llegará con la intención de cerrar la primera fase con una actuación convincente. El poderío del conjunto europeo convierte el desafío en una tarea de enorme dificultad para los dirigidos por el combinado centroamericano.

Antes de la última jornada, tres selecciones aún no habían logrado celebrar un tanto: Haití, Turquía y Panamá. No obstante, las dos primeras rompieron esa marca, ya que Haití anotó en la derrota 4-2 frente a Marruecos, mientras que Turquía sorprendió al imponerse 3-2 sobre Estados Unidos.

Ahora, toda la atención recae sobre Panamá, que intentará evitar terminar la fase de grupos como la única selección sin goles en el Mundial 2026, un contraste con su histórica participación en Rusia 2018, donde sí consiguió hacerse presente en el marcador.

Panamá - Panamá

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