La conmovedora de historia detrás de 900 alfajores que recibió Messi por su cumpleaños

Más de 900 alfajores, una promesa de infancia y una historia que ha conmovido a millones de personas.

La nueva colaboración entre la marca argentina Havanna y Lionel Messi ha conquistado las redes sociales. Lo anterior, gracias a una campaña que apela directamente a la nostalgia y a los sueños de la infancia.

Hace apenas unos días fueron presentados los nuevos alfajores edición especial de Messi, acompañados por un emotivo anuncio que rápidamente se volvió viral. El comercial muestra a un hombre viajando con una enorme carga de más de 900 alfajores, una cifra que no fue elegida al azar.

@desnudandoelmarketing La campaña más emotiva de Messi 🥲 un alfajor por cada gol, y Havanna lo hizo realidad 😎 Qué opinas? 👇🏻 ♬ sonido original - Desnudando el marketing

Cada uno representa uno de los más de 900 goles que ha marcado Lionel Messi a lo largo de su extraordinaria carrera, convirtiendo el recorrido en un homenaje a una promesa que marcó su niñez. La historia detrás de la campaña nació de un recuerdo contado por el famoso futbolista argentino.

Messi reveló que cuando era niño le prometieron un alfajor por cada gol que anotara. Si el tanto era de cabeza, la recompensa se duplicaba. "Cada gol que hacía me regalaban un alfajor. Yo era chiquito y, bueno, siempre que entraba a la cancha pensaba en el alfajor", recordó el capitán argentino.

Messi sigue marcando historia

Años después, el coordinador de la escuelita de fútbol donde jugaba confirmó esa divertida apuesta. Según relató, un día se acercó al pequeño Leo y le dijo: "Vamos a hacer una cosa. Por cada gol que vos hagas, yo te regalo un alfajor". Con esa anécdota como inspiración, Havanna construyó una campaña que conecta el éxito del campeón del mundo con la inocencia de sus primeros pasos en el fútbol.

El mensaje es claro: detrás de los récords, los títulos y los cientos de goles, sigue estando aquel niño que encontraba una motivación extra en un simple alfajor.

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El anuncio ha emocionado tanto a niños como a adultos, quienes han destacado en redes sociales la forma en que la publicidad rescata un recuerdo auténtico de la infancia de Messi para transformarlo en un homenaje a toda su carrera.

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