EN VIVO. Minuto a minuto del Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Sigue todas las incidencias del Cabo Verde vs. Arabia Saudita en actividad del Grupo H.

El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo H del Mundial 2026, se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos. Este duelo enfrenta a dos selecciones que aún pelean por un puesto en los dieciseisavos de final en un grupo dominado por España y donde Uruguay también tiene opciones. Con el formato de 48 equipos, los dos primeros de cada zona avanzan directamente a la fase de eliminación, mientras que los mejores terceros también clasifican. Cabo Verde figura como local en el papel, aunque se trata de un partido neutral.

Cabo Verde llega con dos empates en sus primeros partidos: un meritorio 0-0 ante España y un vibrante 2-2 contra Uruguay, sumando dos puntos y convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo en su debut mundialista. Arabia Saudita, por su parte, solo tiene un punto tras empatar 1-1 con Uruguay y caer goleada 0-4 ante España. Ambos equipos necesitan una victoria en este encuentro para tener opciones reales de clasificar a la siguiente ronda, ya que Cabo Verde busca prolongar su histórica campaña y Arabia Saudita aspira a revertir su irregular inicio en el grupo.

Minuto a minuto del Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Cape Verde Sistema: 4-2-3-1 Estado: - Saudi Arabia Sistema: 4-4-2 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro François Letexier, France Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Cape Verde 22/06 Uruguay 2 - 2 Cape Verde

World Cup | Finalizado

15/06 Spain 0 - 0 Cape Verde

World Cup | Finalizado

06/06 Cape Verde 3 - 0 Bermuda

Friendlies | Finalizado

31/05 Cape Verde 3 - 0 Serbia

Friendlies | Finalizado

27/03 Chile 4 - 2 Cape Verde

Fifa Series - Group Stage | Finalizado Últimos de Saudi Arabia 21/06 Spain 4 - 0 Saudi Arabia

World Cup | Finalizado

16/06 Saudi Arabia 1 - 1 Uruguay

World Cup | Finalizado

10/06 Saudi Arabia 0 - 0 Senegal

Friendlies | Finalizado

06/06 Puerto Rico 0 - 3 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado

31/05 Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Cape Verde Saudi Arabia 0 Sin datos 0 Alineaciones Cape Verde Cape Verde Vozinha

Wagner Pina

Diney Borges

Pico

João Paulo

Kevin Lenini

Deroy Duarte

Ryan Mendes

Jamiro Monteiro

Willy Semedo

Dailon Rocha Livramento Saudi Arabia Saudi Arabia Mohammed Al-Owais

Nawaf Boushal

Abdulelah Al-Amri

Hassan Tambakti

Nasser Al-Dawsari

Saud Abdulhamid

Abdullah Al-Khaibari

Mohamed Kanno

Salem Al-Dawsari

Firas Al-Buraikan

Sultan Mandash

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