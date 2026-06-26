EN VIVO. Minuto a minuto del Cabo Verde vs. Arabia Saudita

Sigue todas las incidencias del Cabo Verde vs. Arabia Saudita en actividad del Grupo H.
El partido entre Cabo Verde y Arabia Saudita, correspondiente a la tercera y última jornada del Grupo H del Mundial 2026, se disputará en el NRG Stadium de Houston, Texas, Estados Unidos. Este duelo enfrenta a dos selecciones que aún pelean por un puesto en los dieciseisavos de final en un grupo dominado por España y donde Uruguay también tiene opciones. Con el formato de 48 equipos, los dos primeros de cada zona avanzan directamente a la fase de eliminación, mientras que los mejores terceros también clasifican. Cabo Verde figura como local en el papel, aunque se trata de un partido neutral.
Cabo Verde llega con dos empates en sus primeros partidos: un meritorio 0-0 ante España y un vibrante 2-2 contra Uruguay, sumando dos puntos y convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo en su debut mundialista. Arabia Saudita, por su parte, solo tiene un punto tras empatar 1-1 con Uruguay y caer goleada 0-4 ante España. Ambos equipos necesitan una victoria en este encuentro para tener opciones reales de clasificar a la siguiente ronda, ya que Cabo Verde busca prolongar su histórica campaña y Arabia Saudita aspira a revertir su irregular inicio en el grupo.
Minuto a minuto del Cabo Verde vs. Arabia Saudita
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Cape Verde
-
22/06Uruguay 2 - 2 Cape Verde
World Cup | Finalizado
-
15/06Spain 0 - 0 Cape Verde
World Cup | Finalizado
-
06/06Cape Verde 3 - 0 Bermuda
Friendlies | Finalizado
-
31/05Cape Verde 3 - 0 Serbia
Friendlies | Finalizado
-
27/03Chile 4 - 2 Cape Verde
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
Últimos de Saudi Arabia
-
21/06Spain 4 - 0 Saudi Arabia
World Cup | Finalizado
-
16/06Saudi Arabia 1 - 1 Uruguay
World Cup | Finalizado
-
10/06Saudi Arabia 0 - 0 Senegal
Friendlies | Finalizado
-
06/06Puerto Rico 0 - 3 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
-
31/05Ecuador 2 - 1 Saudi Arabia
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Vozinha
- Wagner Pina
- Diney Borges
- Pico
- João Paulo
- Kevin Lenini
- Deroy Duarte
- Ryan Mendes
- Jamiro Monteiro
- Willy Semedo
- Dailon Rocha Livramento
- Mohammed Al-Owais
- Nawaf Boushal
- Abdulelah Al-Amri
- Hassan Tambakti
- Nasser Al-Dawsari
- Saud Abdulhamid
- Abdullah Al-Khaibari
- Mohamed Kanno
- Salem Al-Dawsari
- Firas Al-Buraikan
- Sultan Mandash