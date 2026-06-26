El video del gobernador de Monterrey en estado “Happy” haciendo un anuncio mundialista

Lo que pretendía ser un mensaje de bienvenida para una selección del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. Lo anterior, luego de compartir un video en el que da la bienvenida a una de las selecciones que disputará partidos del Mundial 2026 en Monterrey.

Sin embargo, más que el anuncio, fue su actitud relajada la que terminó acaparando la conversación entre los internautas. En el clip, el mandatario aparece con un tono desenfadado que muchos usuarios calificaron como de alguien que estaba "pasadito de copas".

Sin embargo, aunque esa percepción surgió únicamente entre sus seguidores y críticos en redes sociales, sin que exista confirmación oficial al respecto. Aun así, el momento rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios y memes en las redes.

Durante su mensaje, Samuel García hizo referencia al grupo que disputará encuentros en Nuevo León y expresó: "Marianis, ponte los guantes, porque nos tocó Holanda, Naranja Mecánica. Tiene además otro europeo que pase el repechaje, Japón y Tunisia. Les doy provecho, Naranja Mecánica, bienvenidos a Nuevo León, el estado más naranja de toda la República", afirmó.

Samuel García vive el Mundial 2026

La frase, especialmente la bienvenida a la "Naranja Mecánica", fue ampliamente compartida en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde muchos usuarios destacaron el entusiasmo del gobernador.

Mientras otros internautas hicieron bromas sobre su aparente estado durante la grabación. El video acumuló miles de reproducciones en pocas horas y volvió a colocar a García entre las principales tendencias.

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El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva de la fase de grupos, donde varias selecciones ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras otras aún pelean por avanzar como mejores terceros. Entre los equipos que han destacado hasta el momento aparecen Estados Unidos, Países Bajos y Alemania, mientras que selecciones como Ecuador han protagonizado algunas de las grandes sorpresas del torneo al conseguir su boleto en la última jornada.

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