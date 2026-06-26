El video del gobernador de Monterrey en estado “Happy” haciendo un anuncio mundialista

 Gobernador Anuncio Mundialista en Estado 'Happy'
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-- Cape Verde Cape Verde Saudi Arabia Saudi Arabia --
26 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

El video del gobernador de Monterrey en estado “Happy” haciendo un anuncio mundialista

por Emisoras Unidas
Samuel García, Samuel García
Samuel García / FOTO: Samuel García

Lo que pretendía ser un mensaje de bienvenida para una selección del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados.

El gobernador de Nuevo León, Samuel García, volvió a convertirse en tendencia en redes sociales. Lo anterior, luego de compartir un video en el que da la bienvenida a una de las selecciones que disputará partidos del Mundial 2026 en Monterrey.

Sin embargo, más que el anuncio, fue su actitud relajada la que terminó acaparando la conversación entre los internautas. En el clip, el mandatario aparece con un tono desenfadado que muchos usuarios calificaron como de alguien que estaba "pasadito de copas".

@samuelgarciasepulveda

5 de diciembre de 2025 SE LOS DIJIMOS 🍊🇳🇱🦁

♬ sonido original - Samuel Garcia

Sin embargo, aunque esa percepción surgió únicamente entre sus seguidores y críticos en redes sociales, sin que exista confirmación oficial al respecto.  Aun así, el momento rápidamente se viralizó y generó miles de comentarios y memes en las redes.

Durante su mensaje, Samuel García hizo referencia al grupo que disputará encuentros en Nuevo León y expresó: "Marianis, ponte los guantes, porque nos tocó Holanda, Naranja Mecánica. Tiene además otro europeo que pase el repechaje, Japón y Tunisia. Les doy provecho, Naranja Mecánica, bienvenidos a Nuevo León, el estado más naranja de toda la República", afirmó.

Samuel García vive el Mundial 2026

La frase, especialmente la bienvenida a la "Naranja Mecánica", fue ampliamente compartida en plataformas como X, TikTok e Instagram, donde muchos usuarios destacaron el entusiasmo del gobernador.

Mientras otros internautas hicieron bromas sobre su aparente estado durante la grabación.  El video acumuló miles de reproducciones en pocas horas y volvió a colocar a García entre las principales tendencias.

La conmovedora de historia detrás de 900 alfajores que recibió Messi por su cumpleaños

Más de 900 alfajores, una promesa de infancia y una historia que ha conmovido a millones de personas.

El Mundial 2026 entra en su etapa decisiva de la fase de grupos, donde varias selecciones ya aseguraron su clasificación a los dieciseisavos de final, mientras otras aún pelean por avanzar como mejores terceros.  Entre los equipos que han destacado hasta el momento aparecen Estados Unidos, Países Bajos y Alemania, mientras que selecciones como Ecuador han protagonizado algunas de las grandes sorpresas del torneo al conseguir su boleto en la última jornada.

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