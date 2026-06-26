La foto más privada de Miss Universo con Memo Ochoa

La foto más personal de Fátima Bosch junto a Memo Ochoa sale a la luz.

Tras la victoria de México ante Chequia en el Mundial 2026, la modelo Fátima Bosch, actual Miss Universo, sorprendió en redes sociales al rendir homenaje al portero Guillermo "Memo" Ochoa, quien disputó sus primeros minutos del torneo en lo que fue también uno de los momentos más emotivos para la afición mexicana.

A través de sus historias de Instagram, la reina de belleza compartió una fotografía inédita de su infancia junto al experimentado guardameta, imagen que rápidamente generó reacciones entre seguidores del futbol y del mundo del espectáculo. En la publicación, Bosch acompañó la imagen con un mensaje cargado de admiración hacia el histórico arquero.

La fotografía muestra a la entonces niña Fátima Bosch con una camiseta del Club América y un balón en las manos, posando junto a Ochoa durante la etapa del portero en el conjunto azulcrema. La imagen, que había permanecido fuera del ojo público, fue presentada como un recuerdo personal que conecta la infancia de la modelo con uno de los ídolos del futbol mexicano.

Los rumores son ciertos, soy su fan desde bb, crecimos viéndote jugar y siempre nos hiciste soñar. Crack, ídolo, máster", escribió Miss Universo en sus historias. Además, añadió otra publicación en la que calificó al guardameta como "Leyenda", en alusión a su despedida de la Selección Mexicana.

México clasifica como líder

El homenaje se dio en el contexto de la victoria de México sobre Chequia, resultado con el que el equipo dirigido por Javier Aguirre aseguró el liderato del Grupo A y avanzó a los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

En el encuentro, Ochoa ingresó al minuto 78 en sustitución de Raúl ‘Tala’ Rangel y recibió una ovación de más de 80 mil aficionados en el Estadio Ciudad de México. El arquero disputó así sus primeros minutos en su sexta Copa del Mundo, tras haber estado presente en convocatorias desde 2006.

Al finalizar el partido, el portero expresó su agradecimiento por el respaldo recibido y recordó su trayectoria con la selección, cerrando así una etapa histórica en el futbol mexicano que quedó marcada tanto por su despedida como por el inesperado homenaje de Miss Universo.

Memo Ochoa recibe ovación histórica tras ingresar en el México vs. República Checa La escena con Memo Ochoa en el México vs. República Checa que se robó los reflectores.

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