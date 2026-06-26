¿Jugará Lionel Messi ante Jordania?

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, anunció, en conferencia de prensa, cambios para el duelo ante Jordania, destacó la profundidad de su plantel, y envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano.

Lionel Scaloni sorprendió este viernes al confirmar una de las decisiones más llamativas de Argentina para el compromiso frente a Jordania. En una conferencia de prensa, que dejó varias frases destacadas, el seleccionador reveló que Lionel Messi no formará parte del once inicial y esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La noticia llegó de manera espontánea durante la primera pregunta de la rueda de prensa. El histórico periodista argentino Enrique Macaya Márquez, de 91 años, consultó directamente por la presencia del capitán en la alineación, y Scaloni respondió con una mezcla de humor y sinceridad.

"Le contesto porque es usted; la segunda pregunta que me ha hecho me la guardo. Leo (Messi) va a arrancar después", expresó el entrenador, confirmando que el rosarino ingresará una vez iniciado el encuentro.

Lionel Messi en conferencia de prensa. - AFA

Aunque no profundizó en los motivos específicos de la decisión sobre Messi, el técnico dejó claro que las modificaciones responden a la confianza que existe en todo el plantel y al convencimiento de que cualquier futbolista está preparado para responder cuando recibe una oportunidad.

"Gran mérito de todo lo que se ha hecho es por los chicos que siempre están y entrenan al máximo. Creo que cuando hay oportunidad hay grandes jugadores que también merecen entrar. Y la idea es que el equipo juegue de la misma manera", explicó.

Scaloni insistió en que la exigencia de representar a Argentina obliga a competir con la misma intensidad sin importar los nombres que integren el equipo desde el pitazo inicial.

"Al jugar con esta camiseta da igual el momento, la necesidad de puntos o no; esta camiseta implica salir a jugar y hacerlo bien, intentar ganar siempre. Por eso mantenemos la misma manera y ansiedad del primer día", afirmó.

Sobre el rival, el entrenador pidió no confiarse y destacó las virtudes de Jordania, especialmente por la velocidad de sus atacantes y la capacidad que ha mostrado para competir.

Messi en uno de los entrenamientos - AFA

"Jordania es un buen rival y nuestra intención será tener la pelota y someter a través de la posesión; los jugadores de arriba del rival son rápidos y habrá que tenerlo en cuenta", señaló.

Asimismo, remarcó que el rendimiento de varias selecciones en las últimas semanas demuestra que ningún partido resulta sencillo.

"Siempre hay que tomar recaudos de lo que tiene el rival. En este torneo se está viendo que hay selecciones que juegan de distintas maneras y varias dan resultado", comentó.

Antes de abordar los aspectos futbolísticos, Scaloni dedicó unas palabras de solidaridad al pueblo venezolano por la situación que atraviesa.

"Primero que nada quiero mandarle mucha fuerza a todo el pueblo venezolano. Es muy triste lo que se está viendo. Están atravesando un momento muy difícil y esperemos que todos los países puedan apoyar", manifestó.

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