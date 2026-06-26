¿Jugará Lionel Messi ante Jordania?

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26 junio / 21:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Egypt Iran Belgium New Zealand
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Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
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Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
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Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
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Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
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18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
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Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¿Jugará Lionel Messi ante Jordania?

por Amilcar Avila
Messi durante un entrenamiento previo al juego contra Jordania., EFE
Messi durante un entrenamiento previo al juego contra Jordania. / FOTO: EFE

El técnico de Argentina, Lionel Scaloni, anunció, en conferencia de prensa, cambios para el duelo ante Jordania, destacó la profundidad de su plantel, y envió un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano.

Lionel Scaloni sorprendió este viernes al confirmar una de las decisiones más llamativas de Argentina para el compromiso frente a Jordania. En una conferencia de prensa, que dejó varias frases destacadas, el seleccionador reveló que Lionel Messi no formará parte del once inicial y esperará su oportunidad desde el banco de suplentes.

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Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

La noticia llegó de manera espontánea durante la primera pregunta de la rueda de prensa. El histórico periodista argentino Enrique Macaya Márquez, de 91 años, consultó directamente por la presencia del capitán en la alineación, y Scaloni respondió con una mezcla de humor y sinceridad.

"Le contesto porque es usted; la segunda pregunta que me ha hecho me la guardo. Leo (Messi) va a arrancar después", expresó el entrenador, confirmando que el rosarino ingresará una vez iniciado el encuentro.

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Lionel Messi en conferencia de prensa. - AFA

Aunque no profundizó en los motivos específicos de la decisión sobre Messi, el técnico dejó claro que las modificaciones responden a la confianza que existe en todo el plantel y al convencimiento de que cualquier futbolista está preparado para responder cuando recibe una oportunidad.

"Gran mérito de todo lo que se ha hecho es por los chicos que siempre están y entrenan al máximo. Creo que cuando hay oportunidad hay grandes jugadores que también merecen entrar. Y la idea es que el equipo juegue de la misma manera", explicó.

Scaloni insistió en que la exigencia de representar a Argentina obliga a competir con la misma intensidad sin importar los nombres que integren el equipo desde el pitazo inicial.

"Al jugar con esta camiseta da igual el momento, la necesidad de puntos o no; esta camiseta implica salir a jugar y hacerlo bien, intentar ganar siempre. Por eso mantenemos la misma manera y ansiedad del primer día", afirmó.

Sobre el rival, el entrenador pidió no confiarse y destacó las virtudes de Jordania, especialmente por la velocidad de sus atacantes y la capacidad que ha mostrado para competir.

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Messi en uno de los entrenamientos - AFA

"Jordania es un buen rival y nuestra intención será tener la pelota y someter a través de la posesión; los jugadores de arriba del rival son rápidos y habrá que tenerlo en cuenta", señaló.

Asimismo, remarcó que el rendimiento de varias selecciones en las últimas semanas demuestra que ningún partido resulta sencillo.

"Siempre hay que tomar recaudos de lo que tiene el rival. En este torneo se está viendo que hay selecciones que juegan de distintas maneras y varias dan resultado", comentó.

Antes de abordar los aspectos futbolísticos, Scaloni dedicó unas palabras de solidaridad al pueblo venezolano por la situación que atraviesa.

"Primero que nada quiero mandarle mucha fuerza a todo el pueblo venezolano. Es muy triste lo que se está viendo. Están atravesando un momento muy difícil y esperemos que todos los países puedan apoyar", manifestó.

Etiquetas
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