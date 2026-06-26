Su reacción no era la esperada! Mujer le propone matrimonio a su novio en pleno partido

 Propuesta de matrimonio en pleno partido
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Cape Verde Cape Verde Saudi Arabia Saudi Arabia --
26 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Su reacción no era la esperada! Mujer le propone matrimonio a su novio en pleno partido

por Emisoras Unidas
Partido, Partido
Partido / FOTO: Partido

Lo que parecía ser un partido más terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del la justa futbolera.

El famoso torneo de futbol continúa regalando historias inolvidables dentro y fuera de la cancha.  En esta ocasión, una aficionada se robó todas las miradas al sorprender a su novio con una inesperada propuesta de matrimonio durante el un partido entre Túnez y Países Bajos, disputado en Kansas City.

Foto embed
Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El romántico momento rápidamente se volvió viral en redes sociales y provocó la ovación de quienes presenciaron la escena. Mientras el balón seguía rodando, la mujer se arrodilló frente a su pareja con un anillo en la mano.

El joven, completamente sorprendido, tardó apenas unos segundos en responder afirmativamente antes de abrazarla entre lágrimas.  Los aficionados que estaban alrededor comenzaron a aplaudir y celebrar el compromiso, convirtiendo el estadio en el escenario perfecto para una de las postales más emotivas del torneo.

El video del momento comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron que la justa futbolista no solo está dejando grandes goles y partidos memorables, sino también historias de amor. El encuentro también tuvo relevancia deportiva. Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez y aseguró el liderato del Grupo F, clasificándose a la siguiente ronda del encuentro futbolistico.

Más del torneo de fútbol

Con este resultado, la selección neerlandesa confirmó su gran momento futbolístico y ahora se prepara para enfrentar a Marruecos en los dieciseisavos de final, mientras que el combinado tunecino quedó eliminado del torneo. La jornada también quedó marcada por un hecho histórico, ya que la mexicana Katia Itzel García dirigió el compromiso, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en arbitrar un partido de una justa mundialista masculino, un avance importante para el arbitraje internacional.

A medida que avanza el el torneo de futbol, la intensidad crece tanto dentro como fuera de la cancha.

El video del gobernador de Monterrey en estado “Happy” haciendo un anuncio mundialista

Lo que pretendía ser un mensaje de bienvenida para una selección del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados.

Varias selecciones ya aseguraron su boleto a la fase de eliminación directa, mientras otras pelean hasta el último minuto por mantenerse con vida.  Las sorpresas, las goleadas y las historias humanas continúan siendo protagonistas de un torneo que está conquistando a millones de aficionados alrededor del planeta.

Etiquetas
FútbolPaíses BajosKansas CityMundial 2026propuesta de matrimoniohistorias de amor#ViralesMundial2026universofutbol

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver