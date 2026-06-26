Su reacción no era la esperada! Mujer le propone matrimonio a su novio en pleno partido

Lo que parecía ser un partido más terminó convirtiéndose en uno de los momentos más emotivos del la justa futbolera.

El famoso torneo de futbol continúa regalando historias inolvidables dentro y fuera de la cancha. En esta ocasión, una aficionada se robó todas las miradas al sorprender a su novio con una inesperada propuesta de matrimonio durante el un partido entre Túnez y Países Bajos, disputado en Kansas City.

Mucho Nacho Edición Futbolera - Cortesía

El romántico momento rápidamente se volvió viral en redes sociales y provocó la ovación de quienes presenciaron la escena. Mientras el balón seguía rodando, la mujer se arrodilló frente a su pareja con un anillo en la mano.

El joven, completamente sorprendido, tardó apenas unos segundos en responder afirmativamente antes de abrazarla entre lágrimas. Los aficionados que estaban alrededor comenzaron a aplaudir y celebrar el compromiso, convirtiendo el estadio en el escenario perfecto para una de las postales más emotivas del torneo.

El video del momento comenzó a circular rápidamente en plataformas digitales, donde miles de usuarios destacaron que la justa futbolista no solo está dejando grandes goles y partidos memorables, sino también historias de amor. El encuentro también tuvo relevancia deportiva. Países Bajos derrotó 3-1 a Túnez y aseguró el liderato del Grupo F, clasificándose a la siguiente ronda del encuentro futbolistico.

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Con este resultado, la selección neerlandesa confirmó su gran momento futbolístico y ahora se prepara para enfrentar a Marruecos en los dieciseisavos de final, mientras que el combinado tunecino quedó eliminado del torneo. La jornada también quedó marcada por un hecho histórico, ya que la mexicana Katia Itzel García dirigió el compromiso, convirtiéndose en una de las pocas mujeres en arbitrar un partido de una justa mundialista masculino, un avance importante para el arbitraje internacional.

A medida que avanza el el torneo de futbol, la intensidad crece tanto dentro como fuera de la cancha.

El video del gobernador de Monterrey en estado “Happy” haciendo un anuncio mundialista Lo que pretendía ser un mensaje de bienvenida para una selección del Mundial 2026 terminó convirtiéndose en uno de los videos más comentados.

Varias selecciones ya aseguraron su boleto a la fase de eliminación directa, mientras otras pelean hasta el último minuto por mantenerse con vida. Las sorpresas, las goleadas y las historias humanas continúan siendo protagonistas de un torneo que está conquistando a millones de aficionados alrededor del planeta.

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