¡Golpe para Brasil! Raphinha queda fuera del partido frente a Japón

El extremo del Barcelona no se recuperó de la lesión muscular sufrida en la fase de grupos y quedó descartado para los dieciseisavos de final del Mundial 2026; Rayan volvería a ocupar su lugar.

Brasil afrontará el inicio de la fase eliminatoria del Mundial de la FIFA 2026 con una baja sensible en su ataque. El extremo Raphinha quedó descartado para el compromiso de dieciseisavos de final frente a Japón, luego de que no lograra recuperarse de la lesión muscular que sufrió durante la fase de grupos.

Fuentes de la selección brasileña confirmaron este viernes a EFE que el futbolista del FC Barcelona no estará disponible para el encuentro del próximo lunes en Houston, donde la Canarinha buscará un lugar entre los 16 mejores del torneo.

El atacante continúa sometiéndose a sesiones de fisioterapia tras lesionarse el pasado 19 de junio durante el partido contra Haití. La dolencia afecta la región posterior del muslo derecho y, según las mismas fuentes, la recuperación avanza con cautela, al punto de que el jugador todavía no ha comenzado los trabajos físicos en el gimnasio sobre la zona afectada.

Raphinha salió lesionado durante el juego contra Haití en el Mundial 2026 - EFE

La previsión del cuerpo médico es que Raphinha pueda regresar únicamente si Brasil consigue avanzar a los octavos de final, por lo que el extremo seguirá al margen mientras completa su proceso de recuperación.

La ausencia representa un nuevo contratiempo para el atacante de 29 años, quien ha atravesado una temporada marcada por diversos problemas físicos, varios de ellos en la misma zona muscular que ahora lo mantiene fuera de competencia.

Rayan gana protagonismo

Ante la baja de Raphinha, todo apunta a que el joven Rayan volverá a ocupar un puesto en el once inicial de Brasil. El atacante, considerado una de las grandes promesas del fútbol brasileño, respondió con una destacada actuación en la victoria por 3-0 sobre Escocia durante la última jornada de la fase de grupos.

Formado en Vasco da Gama y actualmente jugador del Bournemouth inglés, Rayan es el futbolista más joven convocado por la selección brasileña para esta Copa del Mundo y ha aprovechado la oportunidad para demostrar personalidad y desequilibrio en el frente ofensivo.

Su desempeño dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico y ahora aparece como el principal candidato para acompañar el ataque brasileño frente a una selección japonesa que intentará dar una de las sorpresas de la fase eliminatoria.

Brasil busca confirmar su crecimiento

El conjunto dirigido por Brasil llega al encuentro con la confianza reforzada después de mostrar una evolución durante la fase de grupos. Tras debutar con un empate 1-1 frente a Marruecos, la pentacampeona del mundo reaccionó con dos victorias consecutivas por 3-0 sobre Haití y Escocia, resultados que le permitieron avanzar con buen impulso a la ronda de eliminación directa.

No obstante, Japón representa un rival que trae recuerdos recientes poco agradables para la Seleção. En su último enfrentamiento, disputado en octubre del año pasado en Tokio, los asiáticos remontaron una desventaja de dos goles para imponerse 3-2 en un amistoso internacional.

Con Raphinha fuera de combate, Brasil apostará por la juventud y el buen momento de Rayan para mantener su camino hacia un sexto título mundial y superar un exigente compromiso frente a una selección japonesa que ya demostró ser capaz de complicar a los gigantes del futbol internacional.

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