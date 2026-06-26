¡Golpe para Brasil! Raphinha queda fuera del partido frente a Japón

 Raphinha fuera del partido Brasil vs Japón
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01 Norway Norway France France 02
29:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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¡Golpe para Brasil! Raphinha queda fuera del partido frente a Japón

por Amilcar Avila
Se confirma la lesión de Raphinha; seguirá un tratamiento intensivo con Brasil, EFE
Se confirma la lesión de Raphinha; seguirá un tratamiento intensivo con Brasil / FOTO: EFE

El extremo del Barcelona no se recuperó de la lesión muscular sufrida en la fase de grupos y quedó descartado para los dieciseisavos de final del Mundial 2026; Rayan volvería a ocupar su lugar.

Brasil afrontará el inicio de la fase eliminatoria del Mundial de la FIFA 2026 con una baja sensible en su ataque. El extremo Raphinha quedó descartado para el compromiso de dieciseisavos de final frente a Japón, luego de que no lograra recuperarse de la lesión muscular que sufrió durante la fase de grupos.

Fuentes de la selección brasileña confirmaron este viernes a EFE que el futbolista del FC Barcelona no estará disponible para el encuentro del próximo lunes en Houston, donde la Canarinha buscará un lugar entre los 16 mejores del torneo.

El atacante continúa sometiéndose a sesiones de fisioterapia tras lesionarse el pasado 19 de junio durante el partido contra Haití. La dolencia afecta la región posterior del muslo derecho y, según las mismas fuentes, la recuperación avanza con cautela, al punto de que el jugador todavía no ha comenzado los trabajos físicos en el gimnasio sobre la zona afectada.

Foto embed
Raphinha salió lesionado durante el juego contra Haití en el Mundial 2026 - EFE

La previsión del cuerpo médico es que Raphinha pueda regresar únicamente si Brasil consigue avanzar a los octavos de final, por lo que el extremo seguirá al margen mientras completa su proceso de recuperación. 

La ausencia representa un nuevo contratiempo para el atacante de 29 años, quien ha atravesado una temporada marcada por diversos problemas físicos, varios de ellos en la misma zona muscular que ahora lo mantiene fuera de competencia.

Rayan gana protagonismo

Ante la baja de Raphinha, todo apunta a que el joven Rayan volverá a ocupar un puesto en el once inicial de Brasil. El atacante, considerado una de las grandes promesas del fútbol brasileño, respondió con una destacada actuación en la victoria por 3-0 sobre Escocia durante la última jornada de la fase de grupos.

Formado en Vasco da Gama y actualmente jugador del Bournemouth inglés, Rayan es el futbolista más joven convocado por la selección brasileña para esta Copa del Mundo y ha aprovechado la oportunidad para demostrar personalidad y desequilibrio en el frente ofensivo.

Su desempeño dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico y ahora aparece como el principal candidato para acompañar el ataque brasileño frente a una selección japonesa que intentará dar una de las sorpresas de la fase eliminatoria.

Brasil busca confirmar su crecimiento

El conjunto dirigido por Brasil llega al encuentro con la confianza reforzada después de mostrar una evolución durante la fase de grupos. Tras debutar con un empate 1-1 frente a Marruecos, la pentacampeona del mundo reaccionó con dos victorias consecutivas por 3-0 sobre Haití y Escocia, resultados que le permitieron avanzar con buen impulso a la ronda de eliminación directa.

No obstante, Japón representa un rival que trae recuerdos recientes poco agradables para la Seleção. En su último enfrentamiento, disputado en octubre del año pasado en Tokio, los asiáticos remontaron una desventaja de dos goles para imponerse 3-2 en un amistoso internacional.

Con Raphinha fuera de combate, Brasil apostará por la juventud y el buen momento de Rayan para mantener su camino hacia un sexto título mundial y superar un exigente compromiso frente a una selección japonesa que ya demostró ser capaz de complicar a los gigantes del futbol internacional.

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