Conceden el registro de la marca “Pato Merlín” a su dueña en México

Las autoridades mexicanas confirmaron la protección legal de la imagen del fenómeno viral del Mundial 2026 que arrasó en redes sociales.

La historia del "Pato Merlín", una de las mascotas más populares de las redes sociales durante el Mundial 2026, dio un paso definitivo en el terreno legal. La Secretaría de Economía de México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmaron este viernes el otorgamiento oficial del registro de la marca y de su diseño tridimensional a nombre de su propietaria, Karla Ivette Gómez López.

La resolución pone fin al proceso administrativo iniciado para proteger la identidad comercial del ave, que alcanzó notoriedad internacional tras aparecer de manera constante recorriendo las calles y el transporte público de la Ciudad de México con unos llamativos tenis amarillos y la camiseta de la selección mexicana.

Merlín, el pato que conquistó el Mundial y cambió la vida de una familia mexicana - EFE

Las imágenes del peculiar pato acumularon millones de reproducciones en plataformas como TikTok y otras redes sociales, convirtiéndolo en uno de los fenómenos virales más comentados del Mundial y en una inesperada figura de apoyo para la afición mexicana.

La popularidad del "Pato Merlín" también despertó el interés comercial. En medio del auge mediático, personas radicadas en los estados de Yucatán y Jalisco intentaron registrar el nombre y la imagen de la mascota ante el IMPI con el propósito de utilizarlos en prendas de vestir y campañas publicitarias relacionadas con la Copa del Mundo.

El caso escaló hasta el Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó públicamente esos intentos como un "abuso" y solicitó a las autoridades competentes agilizar el procedimiento para garantizar que los derechos de propiedad intelectual quedaran en manos de la familia propietaria del animal.

El trámite comenzó formalmente el pasado 22 de junio mediante la presentación de las solicitudes correspondientes a través del sistema Marcanet. La protección quedó registrada para actividades relacionadas con educación, entretenimiento y actividades culturales.

Durante la entrega de la constancia oficial, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que este tipo de procedimientos se someten a un análisis técnico y jurídico para brindar certeza en materia de propiedad industrial y proteger a los legítimos titulares de los signos distintivos.

El "Pato Merlín" se vuelve oficial: México reconoce su registro como marca - @SE_mx

Por su parte, el director general del IMPI, Vidal Llerenas, subrayó que el organismo actuó conforme a la legislación vigente y señaló que existe un hecho público y notorio sobre la pertenencia del "Pato Merlín" a la familia de la solicitante, lo que respaldó el otorgamiento del registro.

La fama de la mascota trascendió las redes sociales e incluso llegó al ámbito político, cuando fue invitada a una conferencia matutina en Palacio Nacional, donde la presidenta Sheinbaum interactuó públicamente con el ave, consolidando aún más su impacto como fenómeno cultural.

Con la protección legal ya concedida, la familia propietaria tendrá los derechos exclusivos para explotar comercialmente el nombre y la imagen del "Pato Merlín", una figura que pasó de convertirse en un éxito viral a ser uno de los símbolos más reconocibles del ambiente que rodea a la selección mexicana durante el Mundial 2026.

El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, junto con el

Etiquetas