Conceden el registro de la marca “Pato Merlín” a su dueña en México

 Marca “Pato Merlín” Registrada en México
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Cape Verde Cape Verde Saudi Arabia Saudi Arabia --
26 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Conceden el registro de la marca “Pato Merlín” a su dueña en México

por Amilcar Avila
Autoridades otorgan el registro de la marca &quot;Pato Merlín&quot; a su propietaria en México, @SE_mx
Autoridades otorgan el registro de la marca "Pato Merlín" a su propietaria en México / FOTO: @SE_mx

Las autoridades mexicanas confirmaron la protección legal de la imagen del fenómeno viral del Mundial 2026 que arrasó en redes sociales.

La historia del "Pato Merlín", una de las mascotas más populares de las redes sociales durante el Mundial 2026, dio un paso definitivo en el terreno legal. La Secretaría de Economía de México y el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) confirmaron este viernes el otorgamiento oficial del registro de la marca y de su diseño tridimensional a nombre de su propietaria, Karla Ivette Gómez López.

La resolución pone fin al proceso administrativo iniciado para proteger la identidad comercial del ave, que alcanzó notoriedad internacional tras aparecer de manera constante recorriendo las calles y el transporte público de la Ciudad de México con unos llamativos tenis amarillos y la camiseta de la selección mexicana.

Foto embed
Merlín, el pato que conquistó el Mundial y cambió la vida de una familia mexicana - EFE

Las imágenes del peculiar pato acumularon millones de reproducciones en plataformas como TikTok y otras redes sociales, convirtiéndolo en uno de los fenómenos virales más comentados del Mundial y en una inesperada figura de apoyo para la afición mexicana.

La popularidad del "Pato Merlín" también despertó el interés comercial. En medio del auge mediático, personas radicadas en los estados de Yucatán y Jalisco intentaron registrar el nombre y la imagen de la mascota ante el IMPI con el propósito de utilizarlos en prendas de vestir y campañas publicitarias relacionadas con la Copa del Mundo.

El caso escaló hasta el Gobierno de México. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó públicamente esos intentos como un "abuso" y solicitó a las autoridades competentes agilizar el procedimiento para garantizar que los derechos de propiedad intelectual quedaran en manos de la familia propietaria del animal.

El trámite comenzó formalmente el pasado 22 de junio mediante la presentación de las solicitudes correspondientes a través del sistema Marcanet. La protección quedó registrada para actividades relacionadas con educación, entretenimiento y actividades culturales.

Durante la entrega de la constancia oficial, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubon, destacó que este tipo de procedimientos se someten a un análisis técnico y jurídico para brindar certeza en materia de propiedad industrial y proteger a los legítimos titulares de los signos distintivos.

Foto embed
El "Pato Merlín" se vuelve oficial: México reconoce su registro como marca - @SE_mx

Por su parte, el director general del IMPI, Vidal Llerenas, subrayó que el organismo actuó conforme a la legislación vigente y señaló que existe un hecho público y notorio sobre la pertenencia del "Pato Merlín" a la familia de la solicitante, lo que respaldó el otorgamiento del registro.

La fama de la mascota trascendió las redes sociales e incluso llegó al ámbito político, cuando fue invitada a una conferencia matutina en Palacio Nacional, donde la presidenta Sheinbaum interactuó públicamente con el ave, consolidando aún más su impacto como fenómeno cultural.

Con la protección legal ya concedida, la familia propietaria tendrá los derechos exclusivos para explotar comercialmente el nombre y la imagen del "Pato Merlín", una figura que pasó de convertirse en un éxito viral a ser uno de los símbolos más reconocibles del ambiente que rodea a la selección mexicana durante el Mundial 2026.

Foto embed
El secretario de Economía de México, Marcelo Ebrard, junto con el
Etiquetas
MéxicoPropiedad intelectualMundial 2026fenómeno viralDestacadaspato Merlín

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver