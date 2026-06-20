Ni Messi ni Mbappé: el fenómeno del Mundial se llama Merlín

 Merlín: El Verdadero Fenómeno del Mundial 2026
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-- Ecuador Ecuador Curacao Curacao --
20 junio / 18:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Brazil Morocco Scotland Haiti
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USA Australia Paraguay Turkey
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Netherlands Sweden Japan Tunisia
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New Zealand Iran Belgium Egypt
Grupo H
Uruguay Saudi Arabia Spain Cape Verde
Grupo I
Norway France Senegal Iraq
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Argentina Austria Jordan Algeria
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Colombia D.R. Congo Portugal Uzbekistan
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England Ghana Panama Croatia
Ranking of third-placed teams
Scotland Paraguay Japan Portugal
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
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Universo Futbol

Ni Messi ni Mbappé: el fenómeno del Mundial se llama Merlín

por Amilcar Avila
Merlín, el pato que conquistó el Mundial y cambió la vida de una familia mexicana, EFE
Merlín, el pato que conquistó el Mundial y cambió la vida de una familia mexicana / FOTO: EFE

Lo que comenzó como una jornada más de venta de refrescos bajo la lluvia terminó convirtiendo a un pato doméstico en la mascota no oficial del Mundial 2026 y en el símbolo de una historia de esfuerzo familiar que ha conmovido a millones.

En un Mundial repleto de estrellas, goles memorables y campañas millonarias de publicidad, uno de los fenómenos más inesperados del torneo no lleva botines ni viste uniforme. Tiene plumas, pico y responde al nombre de Merlín.

El pato se ha convertido en una de las imágenes más virales de la Copa del Mundo 2026, al punto de rivalizar en popularidad con las grandes figuras de la selección mexicana. Pero detrás de su inesperada fama hay una historia mucho más profunda: la de la familia Gómez, que encontró en el pequeño animal un símbolo de trabajo, unión y perseverancia.

Todo comenzó el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial. Mientras México celebraba una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, Karla Gómez y sus hijos, Carlos y Cristian, salieron a trabajar como cualquier otro día. Bajo la lluvia, acompañados por Merlín, recorrieron las calles de Ciudad de México vendiendo refrescos y agua.

Foto embed
Merlín, el pato celebridad del Mundial 2026 - EFE

La escena parecía cotidiana, pero una fotografía y varios videos compartidos en redes sociales transformaron al pato en una sensación nacional. En cuestión de horas, Merlín se convirtió en protagonista de memes, ilustraciones, montajes y hasta imágenes generadas con inteligencia artificial que inundaron internet.

Para Karla, sin embargo, el fenómeno va mucho más allá de un simple momento viral.

"Cuando la gente ve a Merlín, en realidad está viendo a una familia mexicana real que trabaja todos los días para salir adelante", explica. La madre soltera asegura que miles de personas se han identificado con la historia del pato porque representa el esfuerzo diario de quienes luchan por sostener a sus familias.

La popularidad de Merlín también ha servido para visibilizar la historia de Karla y de muchas mujeres que enfrentan solas la crianza de sus hijos. Una realidad que, según ella, sigue cargada de prejuicios, pero que merece reconocimiento por la dedicación y el sacrificio que implica.

La fama, sin embargo, también ha tenido un costo. Desde que Merlín se convirtió en un fenómeno de internet, distintas empresas han utilizado su imagen en campañas publicitarias sin autorización de la familia. Aerolíneas, casas de apuestas y otras compañías aprovecharon la popularidad del pato para generar interacción en redes sociales.

"No se me hace justo que las empresas estén lucrando con el amor", lamenta Karla, quien ya trabaja en el registro oficial de la marca para proteger la imagen de Merlín y explorar posibles colaboraciones con empresas mexicanas.

A ello se suman las amenazas legales de algunos usuarios y las críticas que han recibido en redes sociales, especialmente dirigidas hacia Cristian, uno de sus hijos. Una situación que la familia intenta afrontar manteniéndose unida.

Y es precisamente esa unión la que ha terminado conquistando a los mexicanos.

Mientras los patrocinadores oficiales compiten por la atención del público y las grandes figuras buscan dejar huella en la cancha, Merlín ha logrado algo diferente: convertirse en un símbolo espontáneo del Mundial. Un recordatorio de que, detrás de los grandes eventos deportivos, también existen historias humanas capaces de emocionar a todo un país.

Porque para la familia Gómez, Merlín no es una mascota famosa ni una celebridad de internet. Es un miembro más de la casa. Un hijo, un hermano y el inesperado protagonista de una historia que, en medio del Mundial, logró tocar el corazón de millones. Con información de EFE

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