Ni Messi ni Mbappé: el fenómeno del Mundial se llama Merlín

Lo que comenzó como una jornada más de venta de refrescos bajo la lluvia terminó convirtiendo a un pato doméstico en la mascota no oficial del Mundial 2026 y en el símbolo de una historia de esfuerzo familiar que ha conmovido a millones.

En un Mundial repleto de estrellas, goles memorables y campañas millonarias de publicidad, uno de los fenómenos más inesperados del torneo no lleva botines ni viste uniforme. Tiene plumas, pico y responde al nombre de Merlín.

El pato se ha convertido en una de las imágenes más virales de la Copa del Mundo 2026, al punto de rivalizar en popularidad con las grandes figuras de la selección mexicana. Pero detrás de su inesperada fama hay una historia mucho más profunda: la de la familia Gómez, que encontró en el pequeño animal un símbolo de trabajo, unión y perseverancia.

Todo comenzó el 11 de junio, día de la inauguración del Mundial. Mientras México celebraba una victoria por 2-0 sobre Sudáfrica, Karla Gómez y sus hijos, Carlos y Cristian, salieron a trabajar como cualquier otro día. Bajo la lluvia, acompañados por Merlín, recorrieron las calles de Ciudad de México vendiendo refrescos y agua.

Merlín, el pato celebridad del Mundial 2026 - EFE

La escena parecía cotidiana, pero una fotografía y varios videos compartidos en redes sociales transformaron al pato en una sensación nacional. En cuestión de horas, Merlín se convirtió en protagonista de memes, ilustraciones, montajes y hasta imágenes generadas con inteligencia artificial que inundaron internet.

Para Karla, sin embargo, el fenómeno va mucho más allá de un simple momento viral.

"Cuando la gente ve a Merlín, en realidad está viendo a una familia mexicana real que trabaja todos los días para salir adelante", explica. La madre soltera asegura que miles de personas se han identificado con la historia del pato porque representa el esfuerzo diario de quienes luchan por sostener a sus familias.

La popularidad de Merlín también ha servido para visibilizar la historia de Karla y de muchas mujeres que enfrentan solas la crianza de sus hijos. Una realidad que, según ella, sigue cargada de prejuicios, pero que merece reconocimiento por la dedicación y el sacrificio que implica.

La fama, sin embargo, también ha tenido un costo. Desde que Merlín se convirtió en un fenómeno de internet, distintas empresas han utilizado su imagen en campañas publicitarias sin autorización de la familia. Aerolíneas, casas de apuestas y otras compañías aprovecharon la popularidad del pato para generar interacción en redes sociales.

"No se me hace justo que las empresas estén lucrando con el amor", lamenta Karla, quien ya trabaja en el registro oficial de la marca para proteger la imagen de Merlín y explorar posibles colaboraciones con empresas mexicanas.

A ello se suman las amenazas legales de algunos usuarios y las críticas que han recibido en redes sociales, especialmente dirigidas hacia Cristian, uno de sus hijos. Una situación que la familia intenta afrontar manteniéndose unida.

Y es precisamente esa unión la que ha terminado conquistando a los mexicanos.

Mientras los patrocinadores oficiales compiten por la atención del público y las grandes figuras buscan dejar huella en la cancha, Merlín ha logrado algo diferente: convertirse en un símbolo espontáneo del Mundial. Un recordatorio de que, detrás de los grandes eventos deportivos, también existen historias humanas capaces de emocionar a todo un país.

Porque para la familia Gómez, Merlín no es una mascota famosa ni una celebridad de internet. Es un miembro más de la casa. Un hijo, un hermano y el inesperado protagonista de una historia que, en medio del Mundial, logró tocar el corazón de millones. Con información de EFE

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