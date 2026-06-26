EN VIVO. Minuto a minuto del Noruega vs. Francia

 Resultado Noruega vs. Francia - Grupo I Mundial 2026
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
En Vivo
01 Norway Norway France France 02
29:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

EN VIVO. Minuto a minuto del Noruega vs. Francia

por Christoper Chang
Noruega vs. Francia - Grupo I Mundial 2026 - Emisoras Unidas
Noruega vs. Francia - Grupo I Mundial 2026 / FOTO: Emisoras Unidas

Sigue todas las incidencias del Noruega vs. Francia en actividad del Grupo I.

Noruega y Francia se enfrentarán este viernes en el Gillette Stadium en el cierre de la actividad del Grupo I del Mundial 2026, en un duelo que definirá al líder del sector. Ambas selecciones llegan con el boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras firmar un paso perfecto en sus dos primeras presentaciones, por lo que ahora buscarán cerrar la fase de grupos con autoridad y obtener una posición favorable de cara a la siguiente ronda.

El conjunto francés ha demostrado su poderío ofensivo al imponerse 3-1 sobre Senegal y 3-0 frente a Irak, mientras que Noruega también ha dejado buenas sensaciones tras golear 4-1 a Irak y superar por un ajustado 3-2 a Senegal. Con dos de las ofensivas más efectivas del grupo y figuras capaces de marcar diferencias en cualquier momento, el enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada mundialista.

Minuto a minuto del Noruega vs. Francia

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Norway
Sistema: 4-3-3
Minuto: 29'
1 - 2
26/06/2026 - 13:00
Actualizar marcador
France
Sistema: 4-2-3-1
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 3
Árbitro
Michael Oliver, England

Incidencias del partido

7'
goal
Gol de O. Dembele. France deja el marcador 0 - 1
10'
card
P. Berg ve tarjeta amarilla
20'
goal
Gol de O. Dembele. France deja el marcador 0 - 2
21'
goal
Gol de T. Aasgaard. Norway deja el marcador 1 - 2

Goles

  • 7'
    Gol
    O. Dembele (0 - 1)
  • 20'
    Gol
    O. Dembele (0 - 2)
  • 21'
    Gol
    T. Aasgaard (1 - 2)

Tarjetas

  • 10'
    Tarjeta
    P. Berg - tarjeta amarilla

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

Últimos de Norway

  • 23/06
    Norway
    Norway 3 - 2 Senegal
    World Cup | Finalizado
  • 17/06
    Iraq
    Iraq 1 - 4 Norway
    World Cup | Finalizado
  • 07/06
    Morocco
    Morocco 1 - 1 Norway
    Friendlies | Finalizado
  • 01/06
    Norway
    Norway 3 - 1 Sweden
    Friendlies | Finalizado
  • 31/03
    Norway
    Norway 0 - 0 Switzerland
    Friendlies | Finalizado

Últimos de France

  • 22/06
    France
    France 3 - 0 Iraq
    World Cup | Finalizado
  • 16/06
    France
    France 3 - 1 Senegal
    World Cup | Finalizado
  • 08/06
    France
    France 3 - 1 Northern Ireland
    Friendlies | Finalizado
  • 04/06
    France
    France 1 - 2 Ivory Coast
    Friendlies | Finalizado
  • 29/03
    Colombia
    Colombia 1 - 3 France
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Norway
France
0
Tiros de esquina
3
4
Saques de banda
4
4
Tiros libres
4
1
Saques de meta
1
0
Penal
0
0
Cambio
0
22
Ataques
35
9
Ataques peligrosos
23
2
Remates al arco
7
2
Remates desviados
4
4
Remates totales
11
2
Remates a puerta
7
1
Remates fuera
2
1
Remates bloqueados
2
2
Remates dentro del área
6
2
Remates fuera del área
5
4
Faltas
3
0
Fuera de juego
1
30%
Posesión
70%
1
Tarjetas amarillas
0
5
Atajadas
1
71
Pases totales
165
50
Pases precisos
145

Alineaciones

Norway
  • Egil Selvik
  • Fredrik Aursnes
  • Henrik Sælebakke Falchener
  • Leo Østigård
  • Fredrik André Bjørkan
  • Kristian Thorstvedt
  • Patrick Berg
  • Thelo Aasgaard
  • Oscar Bobb
  • Jørgen Strand Larsen
  • Andreas Schjelderup
France
  • Mike Maignan
  • Jules Koundé
  • Dayot Upamecano
  • Maxence Lacroix
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