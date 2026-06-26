EN VIVO. Minuto a minuto del Noruega vs. Francia

Sigue todas las incidencias del Noruega vs. Francia en actividad del Grupo I.

Noruega y Francia se enfrentarán este viernes en el Gillette Stadium en el cierre de la actividad del Grupo I del Mundial 2026, en un duelo que definirá al líder del sector. Ambas selecciones llegan con el boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras firmar un paso perfecto en sus dos primeras presentaciones, por lo que ahora buscarán cerrar la fase de grupos con autoridad y obtener una posición favorable de cara a la siguiente ronda.

El conjunto francés ha demostrado su poderío ofensivo al imponerse 3-1 sobre Senegal y 3-0 frente a Irak, mientras que Noruega también ha dejado buenas sensaciones tras golear 4-1 a Irak y superar por un ajustado 3-2 a Senegal. Con dos de las ofensivas más efectivas del grupo y figuras capaces de marcar diferencias en cualquier momento, el enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada mundialista.

Minuto a minuto del Noruega vs. Francia

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Norway Sistema: 4-3-3 Minuto: 29' 1 - 2 Actualizar marcador France Sistema: 4-2-3-1 Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 3 Árbitro Michael Oliver, England Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido 7' Gol de O. Dembele. France deja el marcador 0 - 1 10' P. Berg ve tarjeta amarilla 20' Gol de O. Dembele. France deja el marcador 0 - 2 21' Gol de T. Aasgaard. Norway deja el marcador 1 - 2 Goles 7' O. Dembele (0 - 1)

20' O. Dembele (0 - 2)

21' T. Aasgaard (1 - 2) Tarjetas 10' P. Berg - tarjeta amarilla Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Norway 23/06 Norway 3 - 2 Senegal

World Cup | Finalizado

17/06 Iraq 1 - 4 Norway

World Cup | Finalizado

07/06 Morocco 1 - 1 Norway

Friendlies | Finalizado

01/06 Norway 3 - 1 Sweden

Friendlies | Finalizado

31/03 Norway 0 - 0 Switzerland

Friendlies | Finalizado Últimos de France 22/06 France 3 - 0 Iraq

World Cup | Finalizado

16/06 France 3 - 1 Senegal

World Cup | Finalizado

08/06 France 3 - 1 Northern Ireland

Friendlies | Finalizado

04/06 France 1 - 2 Ivory Coast

Friendlies | Finalizado

29/03 Colombia 1 - 3 France

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Norway France 0 Tiros de esquina 3 4 Saques de banda 4 4 Tiros libres 4 1 Saques de meta 1 0 Penal 0 0 Cambio 0 22 Ataques 35 9 Ataques peligrosos 23 2 Remates al arco 7 2 Remates desviados 4 4 Remates totales 11 2 Remates a puerta 7 1 Remates fuera 2 1 Remates bloqueados 2 2 Remates dentro del área 6 2 Remates fuera del área 5 4 Faltas 3 0 Fuera de juego 1 30% Posesión 70% 1 Tarjetas amarillas 0 5 Atajadas 1 71 Pases totales 165 50 Pases precisos 145 Alineaciones Norway Norway Egil Selvik

Fredrik Aursnes

Henrik Sælebakke Falchener

Leo Østigård

Fredrik André Bjørkan

Kristian Thorstvedt

Patrick Berg

Thelo Aasgaard

Oscar Bobb

Jørgen Strand Larsen

Andreas Schjelderup France France Mike Maignan

Jules Koundé

Dayot Upamecano

Maxence Lacroix

Theo Hernández

Aurélien Tchouaméni

Manu Koné

Ousmane Dembélé

Michael Olise

Désiré Doué

Kylian Mbappé

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