EN VIVO. Minuto a minuto del Noruega vs. Francia

Sigue todas las incidencias del Noruega vs. Francia en actividad del Grupo I.
Noruega y Francia se enfrentarán este viernes en el Gillette Stadium en el cierre de la actividad del Grupo I del Mundial 2026, en un duelo que definirá al líder del sector. Ambas selecciones llegan con el boleto asegurado a los dieciseisavos de final tras firmar un paso perfecto en sus dos primeras presentaciones, por lo que ahora buscarán cerrar la fase de grupos con autoridad y obtener una posición favorable de cara a la siguiente ronda.
El conjunto francés ha demostrado su poderío ofensivo al imponerse 3-1 sobre Senegal y 3-0 frente a Irak, mientras que Noruega también ha dejado buenas sensaciones tras golear 4-1 a Irak y superar por un ajustado 3-2 a Senegal. Con dos de las ofensivas más efectivas del grupo y figuras capaces de marcar diferencias en cualquier momento, el enfrentamiento promete ser uno de los más atractivos de la jornada mundialista.
Minuto a minuto del Noruega vs. Francia
Incidencias del partido
Goles
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7'O. Dembele (0 - 1)
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20'O. Dembele (0 - 2)
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21'T. Aasgaard (1 - 2)
Tarjetas
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10'P. Berg - tarjeta amarilla
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Norway
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23/06Norway 3 - 2 Senegal
World Cup | Finalizado
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17/06Iraq 1 - 4 Norway
World Cup | Finalizado
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07/06Morocco 1 - 1 Norway
Friendlies | Finalizado
-
01/06Norway 3 - 1 Sweden
Friendlies | Finalizado
-
31/03Norway 0 - 0 Switzerland
Friendlies | Finalizado
Últimos de France
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22/06France 3 - 0 Iraq
World Cup | Finalizado
-
16/06France 3 - 1 Senegal
World Cup | Finalizado
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08/06France 3 - 1 Northern Ireland
Friendlies | Finalizado
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04/06France 1 - 2 Ivory Coast
Friendlies | Finalizado
-
29/03Colombia 1 - 3 France
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Egil Selvik
- Fredrik Aursnes
- Henrik Sælebakke Falchener
- Leo Østigård
- Fredrik André Bjørkan
- Kristian Thorstvedt
- Patrick Berg
- Thelo Aasgaard
- Oscar Bobb
- Jørgen Strand Larsen
- Andreas Schjelderup
- Mike Maignan
- Jules Koundé
- Dayot Upamecano
- Maxence Lacroix
- Theo Hernández
- Aurélien Tchouaméni
- Manu Koné
- Ousmane Dembélé
- Michael Olise
- Désiré Doué
- Kylian Mbappé