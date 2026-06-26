Rey Felipe VI llega a Guadalajara para apoyar a España en el decisivo duelo ante Uruguay

La presencia del jefe de Estado español reafirma el respaldo institucional a la selección nacional en un compromiso que definirá el liderato del grupo.

La fase de grupos del Mundial 2026 contará con un invitado de lujo. El rey Felipe VI arribó a Guadalajara, Jalisco, para presenciar el encuentro entre España y Uruguay, considerado uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada del Grupo H.

La presencia del jefe de Estado español reafirma el respaldo institucional a la selección nacional en un compromiso que definirá el liderato del grupo y el camino que ambos equipos recorrerán en la fase de eliminación directa.

La Casa Real confirmó la visita mediante un comunicado oficial, en el que destacó la importancia del enfrentamiento entre dos selecciones con una rica historia en las Copas del Mundo: Uruguay, dos veces campeona del mundo, y España, campeona en Sudáfrica 2010 y monarca de la Eurocopa 2024.

El encuentro entre Uruguay y España representa uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026.

Por ello, la presencia de Felipe VI cobra un significado especial, ya que no es habitual que el monarca acompañe personalmente al combinado nacional durante un partido de la fase de grupos.

Felipe VI envía un mensaje de solidaridad a Venezuela

Durante su estancia en Guadalajara, el rey también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a Venezuela, país que enfrenta una grave emergencia tras los devastadores terremotos registrados en los últimos días.

Felipe VI expresó su solidaridad con las víctimas y lamentó las pérdidas humanas ocasionadas por la tragedia. "Quiero tener una mención especial hacia un país muy querido, Venezuela, que está sufriendo. Ha sufrido dos terremotos tan terribles y está enfrentando consecuencias cada vez más graves", expresó el monarca.

Asimismo, confirmó que entre las personas afectadas también hay ciudadanos españoles. El rey aseguró que las autoridades españolas permanecen atentas a la evolución de la situación y manifestó su apoyo tanto a los familiares de las víctimas como a quienes continúan participando en las labores de rescate.

Encuentro con la comunidad española en México

Antes del compromiso mundialista, Felipe VI sostuvo una reunión con integrantes de la comunidad española residente en México.

Durante el encuentro agradeció el cariño recibido y destacó el papel que desempeñan los españoles que viven en territorio mexicano para fortalecer los vínculos históricos entre ambas naciones.

La visita también permitió reforzar la agenda diplomática que España mantiene con México en materia económica, cultural y educativa.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue el encargado de recibir al rey de España a su llegada al estado. Ambos sostuvieron una reunión privada en la que dialogaron sobre proyectos de infraestructura, energía, turismo, inversión y cooperación económica entre empresas españolas y el estado de Jalisco.

Posteriormente, el mandatario jalisciense destacó que la visita fortalece los lazos históricos entre México y España y abre nuevas oportunidades para impulsar inversiones en sectores estratégicos.

Lemus también señaló que conversó con Felipe VI sobre el crecimiento tecnológico del estado, su modelo educativo enfocado en la innovación y el liderazgo de Jalisco en industrias como la electrónica y la agroindustria.

Además, comentó que el monarca mostró especial interés por la riqueza cultural del estado y expresó su admiración por las tradiciones jaliscienses, incluida la música de mariachi.

La visita del rey a Guadalajara ocurrió apenas un día después de reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

Durante el encuentro, ambos abordaron temas relacionados con la relación bilateral, la cooperación económica, el comercio y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Sheinbaum explicó posteriormente que también dialogaron sobre la importancia de combatir el racismo y el clasismo, además de fortalecer la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos.

España busca cerrar con autoridad la fase de grupos

Con el respaldo del rey Felipe VI desde las tribunas, España intentará cerrar la primera fase del Mundial con una actuación convincente frente a Uruguay.

La Roja llega al compromiso como una de las selecciones favoritas para pelear por el título gracias a la combinación de futbolistas experimentados y jóvenes talentos que han consolidado un equipo competitivo bajo el mando de su cuerpo técnico.

Mientras tanto, la afición española espera que la presencia del monarca sirva como un impulso adicional para conseguir una victoria que confirme el gran momento futbolístico del conjunto europeo.

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