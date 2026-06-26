Rey Felipe VI llega a Guadalajara para apoyar a España en el decisivo duelo ante Uruguay

 Rey Felipe VI en Guadalajara: Apoyo a España vs. Uruguay
Emisoras Unidas 89.7
Universo Fútbol
SIMAN
Próximo
-- Egypt Egypt Iran Iran --
26 junio / 21:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Cape Verde Uruguay Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
Finalizado
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Finalizado
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Rey Felipe VI llega a Guadalajara para apoyar a España en el decisivo duelo ante Uruguay

por Sandy Sandoval
Rey Felipe VI, Foto EFE
Rey Felipe VI / FOTO: Foto EFE

La presencia del jefe de Estado español reafirma el respaldo institucional a la selección nacional en un compromiso que definirá el liderato del grupo.

La fase de grupos del Mundial 2026 contará con un invitado de lujo. El rey Felipe VI arribó a Guadalajara, Jalisco, para presenciar el encuentro entre España y Uruguay, considerado uno de los partidos más atractivos de la tercera jornada del Grupo H.

La presencia del jefe de Estado español reafirma el respaldo institucional a la selección nacional en un compromiso que definirá el liderato del grupo y el camino que ambos equipos recorrerán en la fase de eliminación directa.

La Casa Real confirmó la visita mediante un comunicado oficial, en el que destacó la importancia del enfrentamiento entre dos selecciones con una rica historia en las Copas del Mundo: Uruguay, dos veces campeona del mundo, y España, campeona en Sudáfrica 2010 y monarca de la Eurocopa 2024.

El encuentro entre Uruguay y España representa uno de los partidos más esperados de la fase de grupos del Mundial 2026.

Por ello, la presencia de Felipe VI cobra un significado especial, ya que no es habitual que el monarca acompañe personalmente al combinado nacional durante un partido de la fase de grupos.

Felipe VI envía un mensaje de solidaridad a Venezuela

Durante su estancia en Guadalajara, el rey también aprovechó para enviar un mensaje de apoyo a Venezuela, país que enfrenta una grave emergencia tras los devastadores terremotos registrados en los últimos días.

Felipe VI expresó su solidaridad con las víctimas y lamentó las pérdidas humanas ocasionadas por la tragedia. "Quiero tener una mención especial hacia un país muy querido, Venezuela, que está sufriendo. Ha sufrido dos terremotos tan terribles y está enfrentando consecuencias cada vez más graves", expresó el monarca.

Asimismo, confirmó que entre las personas afectadas también hay ciudadanos españoles. El rey aseguró que las autoridades españolas permanecen atentas a la evolución de la situación y manifestó su apoyo tanto a los familiares de las víctimas como a quienes continúan participando en las labores de rescate.

Encuentro con la comunidad española en México

Antes del compromiso mundialista, Felipe VI sostuvo una reunión con integrantes de la comunidad española residente en México.

Durante el encuentro agradeció el cariño recibido y destacó el papel que desempeñan los españoles que viven en territorio mexicano para fortalecer los vínculos históricos entre ambas naciones.

La visita también permitió reforzar la agenda diplomática que España mantiene con México en materia económica, cultural y educativa.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, fue el encargado de recibir al rey de España a su llegada al estado. Ambos sostuvieron una reunión privada en la que dialogaron sobre proyectos de infraestructura, energía, turismo, inversión y cooperación económica entre empresas españolas y el estado de Jalisco.

Posteriormente, el mandatario jalisciense destacó que la visita fortalece los lazos históricos entre México y España y abre nuevas oportunidades para impulsar inversiones en sectores estratégicos.

Lemus también señaló que conversó con Felipe VI sobre el crecimiento tecnológico del estado, su modelo educativo enfocado en la innovación y el liderazgo de Jalisco en industrias como la electrónica y la agroindustria.

Además, comentó que el monarca mostró especial interés por la riqueza cultural del estado y expresó su admiración por las tradiciones jaliscienses, incluida la música de mariachi.

La visita del rey a Guadalajara ocurrió apenas un día después de reunirse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en Palacio Nacional.

Durante el encuentro, ambos abordaron temas relacionados con la relación bilateral, la cooperación económica, el comercio y el reconocimiento de los pueblos originarios.

Sheinbaum explicó posteriormente que también dialogaron sobre la importancia de combatir el racismo y el clasismo, además de fortalecer la cooperación entre ambos países en diversos ámbitos.

España busca cerrar con autoridad la fase de grupos

Con el respaldo del rey Felipe VI desde las tribunas, España intentará cerrar la primera fase del Mundial con una actuación convincente frente a Uruguay.

La Roja llega al compromiso como una de las selecciones favoritas para pelear por el título gracias a la combinación de futbolistas experimentados y jóvenes talentos que han consolidado un equipo competitivo bajo el mando de su cuerpo técnico.

Mientras tanto, la afición española espera que la presencia del monarca sirva como un impulso adicional para conseguir una victoria que confirme el gran momento futbolístico del conjunto europeo.

Etiquetas
UruguayEspañaMundial 2026Felipe VI#ViralesMundial2026solidaridad Venezuelacomunidad española

Más de Universo Fútbol

Universo Fútbol Volver