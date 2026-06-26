Senegal e Irak se juegan la supervivencia en un duelo sin margen de error en Toronto

 Senegal e Irak: Duelo Clave por la Supervivencia en Toronto
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-- Norway Norway France France --
26 junio / 13:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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Senegal e Irak se juegan la supervivencia en un duelo sin margen de error en Toronto

por Amilcar Avila
Sadio Mané, delantero de Senegal, EFE
Sadio Mané, delantero de Senegal / FOTO: EFE

Ambas selecciones llegan sin puntos a la última jornada del Grupo I y solo una victoria, combinada con otros resultados, les permitiría aspirar a la repesca como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

Senegal e Irak disputarán este viernes en el Toronto Stadium un partido decisivo por la última jornada del Grupo I del Mundial 2026, en el que ambas selecciones llegan sin puntos y con la obligación de ganar para mantener opciones de continuar en el torneo.

El encuentro enfrenta a dos equipos que han quedado sin posibilidades de avanzar de forma directa, ya que Francia y Noruega han asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final tras imponerse en sus dos primeros compromisos.

En este contexto, Senegal y Irak solo conservan una vía de permanencia: el acceso como uno de los mejores terceros del torneo, lo que exige no solo sumar una victoria, sino también depender de la combinación de resultados en otros grupos. 

Senegal llega al duelo con una diferencia de goles de -3, producto de las derrotas ante Francia (3-1) y Noruega (3-2). Irak, por su parte, presenta un registro más complicado, con -6, tras caer 4-1 ante los noruegos y 3-0 frente a los franceses.

El empate dejaría a ambas selecciones eliminadas de forma automática, mientras que una victoria, aunque necesaria, no garantiza la clasificación, ya que el tercer lugar del grupo quedará con tres puntos y deberá compararse con el resto de grupos.

La selección senegalesa afronta el encuentro con mayor presión competitiva tras llegar al torneo con aspiraciones de pelear por la clasificación directa. El equipo dirigido por Pape Bouna Thiaw ha tenido un rendimiento por debajo de lo esperado y llega a la última fecha obligado a responder.

El conjunto africano no podrá contar con el portero Édouard Mendy, descartado por lesión, lo que abre la titularidad a Mory Diaw. En defensa, el capitán Kalidou Koulibaly asumió responsabilidades tras los errores cometidos en la última jornada.

En ataque, Senegal depositará sus opciones en Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, principales referentes ofensivos de un equipo obligado a ganar con contundencia.

Irak, en tanto, afronta el compromiso con la intención de cerrar su participación con dignidad y mantener viva una mínima posibilidad matemática. El equipo dirigido por Graham Arnold disputa apenas su segunda Copa del Mundo desde México 1986.

El técnico destacó que el formato aún deja una puerta abierta, aunque el margen de error es prácticamente inexistente.

La principal duda en el conjunto asiático es la presencia de Aymen Hussein, lesionado en el partido ante Francia. El delantero fue clave en la clasificación al Mundial tras anotar el gol decisivo en la repesca ante Bolivia, y su posible ausencia obligaría a Ali Al-Hamadi a ocupar su lugar en el ataque.

Con estos condicionantes, Senegal e Irak afrontan un duelo marcado por la urgencia, en el que solo la victoria mantiene viva la esperanza mundialista. Con información de EFE

Etiquetas
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