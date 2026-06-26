Senegal e Irak se juegan la supervivencia en un duelo sin margen de error en Toronto

Ambas selecciones llegan sin puntos a la última jornada del Grupo I y solo una victoria, combinada con otros resultados, les permitiría aspirar a la repesca como uno de los mejores terceros del Mundial 2026.

Senegal e Irak disputarán este viernes en el Toronto Stadium un partido decisivo por la última jornada del Grupo I del Mundial 2026, en el que ambas selecciones llegan sin puntos y con la obligación de ganar para mantener opciones de continuar en el torneo.

El encuentro enfrenta a dos equipos que han quedado sin posibilidades de avanzar de forma directa, ya que Francia y Noruega han asegurado su clasificación a los dieciseisavos de final tras imponerse en sus dos primeros compromisos.

En este contexto, Senegal y Irak solo conservan una vía de permanencia: el acceso como uno de los mejores terceros del torneo, lo que exige no solo sumar una victoria, sino también depender de la combinación de resultados en otros grupos.

Senegal llega al duelo con una diferencia de goles de -3, producto de las derrotas ante Francia (3-1) y Noruega (3-2). Irak, por su parte, presenta un registro más complicado, con -6, tras caer 4-1 ante los noruegos y 3-0 frente a los franceses.

El empate dejaría a ambas selecciones eliminadas de forma automática, mientras que una victoria, aunque necesaria, no garantiza la clasificación, ya que el tercer lugar del grupo quedará con tres puntos y deberá compararse con el resto de grupos.

La selección senegalesa afronta el encuentro con mayor presión competitiva tras llegar al torneo con aspiraciones de pelear por la clasificación directa. El equipo dirigido por Pape Bouna Thiaw ha tenido un rendimiento por debajo de lo esperado y llega a la última fecha obligado a responder.

El conjunto africano no podrá contar con el portero Édouard Mendy, descartado por lesión, lo que abre la titularidad a Mory Diaw. En defensa, el capitán Kalidou Koulibaly asumió responsabilidades tras los errores cometidos en la última jornada.

En ataque, Senegal depositará sus opciones en Sadio Mané, Nicolas Jackson e Ismaila Sarr, principales referentes ofensivos de un equipo obligado a ganar con contundencia.

Irak, en tanto, afronta el compromiso con la intención de cerrar su participación con dignidad y mantener viva una mínima posibilidad matemática. El equipo dirigido por Graham Arnold disputa apenas su segunda Copa del Mundo desde México 1986.

El técnico destacó que el formato aún deja una puerta abierta, aunque el margen de error es prácticamente inexistente.

La principal duda en el conjunto asiático es la presencia de Aymen Hussein, lesionado en el partido ante Francia. El delantero fue clave en la clasificación al Mundial tras anotar el gol decisivo en la repesca ante Bolivia, y su posible ausencia obligaría a Ali Al-Hamadi a ocupar su lugar en el ataque.

Con estos condicionantes, Senegal e Irak afrontan un duelo marcado por la urgencia, en el que solo la victoria mantiene viva la esperanza mundialista. Con información de EFE

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