Tyler y Jenny Bindon hacen historia en el Mundial: primer caso de madre e hijo en la Copa del Mundo,

El defensor de Nueva Zelanda y su madre, la exguardameta Jenny Bindon, se convierten en la primera pareja madre-hijo con participación en Mundiales FIFA, tras un hito registrado durante el torneo de 2026.

La presencia de Tyler Bindon con la selección de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 ha quedado registrada como un hecho histórico, al convertirse junto a su madre, Jenny Bindon, en la primera pareja madre e hijo en disputar las dos máximas competiciones organizadas por la FIFA: la Copa Mundial masculina y la Copa Mundial femenina.

El hito se produjo durante el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México, en el que Nueva Zelanda se midió a Irán en el Estadio de Los Ángeles. En ese encuentro, Tyler Bindon ingresó al terreno de juego en el minuto 92, sustituyendo a Marko Stamenić, en un partido que finalizó con empate 2-2.

Mientras tanto, Jenny Bindon seguía el partido desde las gradas, consolidando junto a su hijo un registro sin precedentes dentro del futbol internacional.

Hasta ahora, no se había documentado un caso de este tipo en la historia de la FIFA, lo que convierte a los Bindon en la primera pareja madre-hijo con participación en los máximos torneos del fútbol mundial en distintas ramas.

Tras el empate ante Irán, Tyler se reunió con su madre en el estadio y ambos posaron para una fotografía que posteriormente se viralizó en redes sociales y fue difundida por diversos medios internacionales, reforzando el impacto global de la historia.

El propio futbolista destacó la influencia de su madre en su desarrollo deportivo y el valor emocional del momento vivido: "Mi madre fue una gran inspiración".

"Pasaba el tiempo en sus entrenamientos, por lo que he crecido en el mundo del fútbol y estoy muy agradecido de que haya sido así. Como vives en ese ambiente desde muy pequeño, no conoces otra cosa. Por eso, siempre quise seguir en él, y ahora que estoy aquí con la selección me parece una gesta muy especial. Ver a mi madre en las gradas es fantástico. Cuando fui junto a ella después del partido y vi su sonrisa, comprendí que juntos habíamos conseguido algo realmente único, que nadie más había hecho en el mundo", añadió.

En la misma línea, Jenny destacó el significado familiar del logro y el cierre de un ciclo compartido dentro del futbol.

"Es un logro tremendo para nuestra familia. No lo habíamos planeado, pero es grandioso pasar a la historia. Ver a Taylor en el Mundial representa la culminación de un ciclo. Nos dimos cuenta de que llegaría lejos desde que tenía dos años y jugaba al balón con mis compañeras", expresó.

Con este hecho, la familia Bindon queda inscrita en los registros históricos de la FIFA como el primer caso documentado de madre e hijo con participación en distintos Mundiales, un hito sin precedentes en la historia del futbol internacional.

Etiquetas