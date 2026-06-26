Tyler y Jenny Bindon hacen historia en el Mundial: primer caso de madre e hijo en la Copa del Mundo,

 Madre e hijo hacen historia en el Mundial: Bindon 2023
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01 Norway Norway France France 02
29:00
Grupo A
Mexico South Africa South Korea Czech Republic
Grupo B
Switzerland Canada Bosnia & Herzegovina Qatar
Grupo C
Brazil Morocco Scotland Haiti
Grupo D
USA Australia Paraguay Turkey
Grupo E
Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
Grupo F
Netherlands Japan Sweden Tunisia
Grupo G
Egypt Iran Belgium New Zealand
Grupo H
Spain Uruguay Cape Verde Saudi Arabia
Grupo I
France Norway Senegal Iraq
Grupo J
Argentina Austria Algeria Jordan
Grupo K
Colombia Portugal D.R. Congo Uzbekistan
Grupo L
England Ghana Croatia Panama
Ranking of third-placed teams
Sweden Ecuador Bosnia & Herzegovina Paraguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
Finalizado
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
Korea Republic KRO
Finalizado
Czech Republic CRZ
24/06 19:00 HS
Mexico MEX
Finalizado
Canada CAN
12/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Qatar QAT
13/06 13:00 HS
Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
18/06 13:00 HS
Bosnia & Herzegovina BHO
Finalizado
Canada CAN
18/06 16:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Finalizado
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
Finalizado
Brazil BRA
13/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Haiti HAI
13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Finalizado
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Finalizado
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Finalizado
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
Finalizado
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Finalizado
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Finalizado
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Finalizado
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Finalizado
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Finalizado
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Finalizado
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Finalizado
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
Finalizado
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Finalizado
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Finalizado
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Finalizado
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
Finalizado
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Finalizado
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Finalizado
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
28
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
27
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Finalizado
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Finalizado
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Finalizado
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Finalizado
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Finalizado
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Finalizado
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
Finalizado
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Finalizado
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Finalizado
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
Universo Futbol

Tyler y Jenny Bindon hacen historia en el Mundial: primer caso de madre e hijo en la Copa del Mundo

por Amilcar Avila
Tyler y Jenny Bindon hacen historia en el Mundial: primer caso de madre e hijo en la Copa del Mundo,
Tyler y Jenny Bindon hacen historia en el Mundial: primer caso de madre e hijo en la Copa del Mundo / FOTO:

El defensor de Nueva Zelanda y su madre, la exguardameta Jenny Bindon, se convierten en la primera pareja madre-hijo con participación en Mundiales FIFA, tras un hito registrado durante el torneo de 2026.

La presencia de Tyler Bindon con la selección de Nueva Zelanda en el Mundial 2026 ha quedado registrada como un hecho histórico, al convertirse junto a su madre, Jenny Bindon, en la primera pareja madre e hijo en disputar las dos máximas competiciones organizadas por la FIFA: la Copa Mundial masculina y la Copa Mundial femenina.

El hito se produjo durante el torneo disputado en Estados Unidos, Canadá y México, en el que Nueva Zelanda se midió a Irán en el Estadio de Los Ángeles. En ese encuentro, Tyler Bindon ingresó al terreno de juego en el minuto 92, sustituyendo a Marko Stamenić, en un partido que finalizó con empate 2-2.

Mientras tanto, Jenny Bindon seguía el partido desde las gradas, consolidando junto a su hijo un registro sin precedentes dentro del futbol internacional.

Hasta ahora, no se había documentado un caso de este tipo en la historia de la FIFA, lo que convierte a los Bindon en la primera pareja madre-hijo con participación en los máximos torneos del fútbol mundial en distintas ramas.

Tras el empate ante Irán, Tyler se reunió con su madre en el estadio y ambos posaron para una fotografía que posteriormente se viralizó en redes sociales y fue difundida por diversos medios internacionales, reforzando el impacto global de la historia.

El propio futbolista destacó la influencia de su madre en su desarrollo deportivo y el valor emocional del momento vivido: "Mi madre fue una gran inspiración".

"Pasaba el tiempo en sus entrenamientos, por lo que he crecido en el mundo del fútbol y estoy muy agradecido de que haya sido así. Como vives en ese ambiente desde muy pequeño, no conoces otra cosa. Por eso, siempre quise seguir en él, y ahora que estoy aquí con la selección me parece una gesta muy especial. Ver a mi madre en las gradas es fantástico. Cuando fui junto a ella después del partido y vi su sonrisa, comprendí que juntos habíamos conseguido algo realmente único, que nadie más había hecho en el mundo", añadió.

En la misma línea, Jenny destacó el significado familiar del logro y el cierre de un ciclo compartido dentro del futbol.

"Es un logro tremendo para nuestra familia. No lo habíamos planeado, pero es grandioso pasar a la historia. Ver a Taylor en el Mundial representa la culminación de un ciclo. Nos dimos cuenta de que llegaría lejos desde que tenía dos años y jugaba al balón con mis compañeras", expresó.

Con este hecho, la familia Bindon queda inscrita en los registros históricos de la FIFA como el primer caso documentado de madre e hijo con participación en distintos Mundiales, un hito sin precedentes en la historia del futbol internacional.

Etiquetas
Fútbolmadre e hijoMundial 2026DestacadasTyler BindonJenny Bindon

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