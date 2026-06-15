 EN VIVO: Minuto a minuto del Irán vs. Nueva Zelanda
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01 Belgium Belgium Egypt Egypt 01
88:00
Grupo A
Mexico South Korea Czech Republic South Africa
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Switzerland Canada Qatar Bosnia & Herzegovina
Grupo C
Scotland Morocco Brazil Haiti
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USA Australia Turkey Paraguay
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Germany Ivory Coast Ecuador Curacao
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Sweden Japan Netherlands Tunisia
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Belgium Egypt Iran New Zealand
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Ranking of third-placed teams
Netherlands Brazil Qatar Uruguay
POSICIONES

Calendario por grupos

Mexico MEX
11/06 13:00 HS
South Africa SAO
Finalizado
South Korea SKO
11/06 20:00 HS
Czech Republic CRZ
Finalizado
Czech Republic CRZ
18/06 10:00 HS
South Africa SAO
Mexico MEX
18/06 19:00 HS
South Korea SKO
South Africa SAO
24/06 19:00 HS
South Korea SKO
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24/06 19:00 HS
Mexico MEX
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12/06 13:00 HS
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Switzerland SWI
Finalizado
Switzerland SWI
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Bosnia & Herzegovina BHO
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Switzerland SWI
24/06 13:00 HS
Canada CAN
Bosnia & Herzegovina BHO
24/06 13:00 HS
Qatar QAT
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13/06 16:00 HS
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Finalizado
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13/06 19:00 HS
Scotland SCO
Finalizado
Scotland SCO
19/06 16:00 HS
Morocco MOR
Brazil BRA
19/06 18:30 HS
Haiti HAI
Morocco MOR
24/06 16:00 HS
Haiti HAI
Scotland SCO
24/06 16:00 HS
Brazil BRA
USA USA
12/06 19:00 HS
Paraguay PAR
Finalizado
Australia AUS
13/06 22:00 HS
Turkey TUR
Finalizado
USA USA
19/06 13:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
19/06 21:00 HS
Paraguay PAR
Paraguay PAR
25/06 20:00 HS
Australia AUS
Turkey TUR
25/06 20:00 HS
USA USA
Germany GER
14/06 11:00 HS
Curacao CUR
Finalizado
Ivory Coast ICV
14/06 17:00 HS
Ecuador ECU
Finalizado
Germany GER
20/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
20/06 18:00 HS
Curacao CUR
Curacao CUR
25/06 14:00 HS
Ivory Coast ICV
Ecuador ECU
25/06 14:00 HS
Germany GER
Netherlands NET
14/06 14:00 HS
Japan JAP
Finalizado
Sweden SWE
14/06 20:00 HS
Tunisia TUN
Finalizado
Netherlands NET
20/06 11:00 HS
Sweden SWE
Tunisia TUN
20/06 22:00 HS
Japan JAP
Tunisia TUN
25/06 17:00 HS
Netherlands NET
Japan JAP
25/06 17:00 HS
Sweden SWE
Belgium BEL
15/06 13:00 HS
Egypt EGY
88
Iran IRA
15/06 19:00 HS
New Zealand NZE
Belgium BEL
21/06 13:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
21/06 19:00 HS
Egypt EGY
Egypt EGY
26/06 21:00 HS
Iran IRA
New Zealand NZE
26/06 21:00 HS
Belgium BEL
Spain SPA
15/06 10:00 HS
Cape Verde CVA
Finalizado
Saudi Arabia SAA
15/06 16:00 HS
Uruguay URU
Spain SPA
21/06 10:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
21/06 16:00 HS
Cape Verde CVA
Cape Verde CVA
26/06 18:00 HS
Saudi Arabia SAA
Uruguay URU
26/06 18:00 HS
Spain SPA
France FRA
16/06 13:00 HS
Senegal SEN
Iraq IRA
16/06 16:00 HS
Norway NOR
France FRA
22/06 15:00 HS
Iraq IRA
Norway NOR
22/06 18:00 HS
Senegal SEN
Norway NOR
26/06 13:00 HS
France FRA
Senegal SEN
26/06 13:00 HS
Iraq IRA
Argentina ARG
16/06 19:00 HS
Algeria ALG
Austria AUS
16/06 22:00 HS
Jordan JOR
Argentina ARG
22/06 11:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
22/06 21:00 HS
Algeria ALG
Algeria ALG
27/06 20:00 HS
Austria AUS
Jordan JOR
27/06 20:00 HS
Argentina ARG
Portugal POR
17/06 11:00 HS
D.R. Congo DCR
Uzbekistan UZB
17/06 20:00 HS
Colombia COL
Portugal POR
23/06 11:00 HS
Uzbekistan UZB
Colombia COL
23/06 20:00 HS
D.R. Congo DCR
Colombia COL
27/06 17:30 HS
Portugal POR
D.R. Congo DCR
27/06 17:30 HS
Uzbekistan UZB
England ENG
17/06 14:00 HS
Croatia CRO
Ghana GHA
17/06 17:00 HS
Panama PAN
England ENG
23/06 14:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
23/06 17:00 HS
Croatia CRO
Croatia CRO
27/06 15:00 HS
Ghana GHA
Panama PAN
27/06 15:00 HS
England ENG
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EN VIVO: Minuto a minuto del Irán vs. Nueva Zelanda

por Oscar Coronado
Minuto a minuto del duelo Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026
Minuto a minuto del duelo Irán vs. Nueva Zelanda por el Mundial 2026 / FOTO: EU Digital

Te presentamos las estadística del duelo mundialista entre iraníes y neozelandeses.

Esta será la primera vez que ambos equipos coincidan en una misma edición de la Copa Mundial de la FIFA y, por lo tanto, su primer enfrentamiento en el escenario más grande del futbol. Ambos brillaron en la fase de clasificación: RI de Irán perdió apenas un partido en un recorrido de 16 encuentros rumbo a lo que será su séptima participación en la máxima cita, mientras que Nueva Zelanda alcanzó su tercera fase final tras una campaña perfecta en Oceanía, en la que ganó sus cinco partidos, marcó 29 goles y solo recibió uno.

En la previa del encuentro, Amir Ghalenoei, entrenador de la selección asiática, afirmó: "Hemos tenido una buena preparación. Estamos emocionados. Hemos esperado mucho tiempo para estar aquí, para volver a una Copa Mundial. Llevamos varios años preparándonos, todos los jugadores están en un buen momento y tenemos muchas ganas de empezar. Hemos visto muchos partidos y estamos ansiosos por empezar".

Worldcup | World Cup - World ChampionshipWorldcup | World Cup - World Championship
Iran
Sistema: No disponible
Estado: No iniciado
-
15/06/2026 - 19:00
New Zealand
Sistema: No disponible
Competición
World Cup - World Championship - Worldcup
Fase
World Championship - Jornada 1
Árbitro
C. A. Ramos

Incidencias del partido

--
Evento
Sin relato disponible por el momento.

Goles

  • --
    Gol
    Sin goles registrados.

Tarjetas

  • --
    Tarjeta
    Sin tarjetas registradas.

Entre sí

  • --
    Sin datos
    Sin partidos disponibles.

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    Iran
    Iran 2 - 0 Mali
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    Iran 3 - 1 Gambia
    Friendlies | Finalizado
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    Costa Rica 0 - 5 Iran
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  • 27/03
    Iran
    Iran 1 - 2 Nigeria
    Friendlies | Finalizado
  • 14/10
    Iran
    Iran 2 - 0 Tanzania
    Friendlies | Finalizado

Últimos de New Zealand

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    Haiti 4 - 0 New Zealand
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    New Zealand
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  • 27/03
    New Zealand
    New Zealand 0 - 2 Finland
    Fifa Series - Group Stage | Finalizado
  • 19/11
    Ecuador
    Ecuador 2 - 0 New Zealand
    Friendlies | Finalizado

Estadísticas generales

Iran
New Zealand
0
Sin datos
0

Alineaciones

Iran
  • Sin alineación disponible.
New Zealand
  • Sin alineación disponible.
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