EN VIVO: Minuto a minuto del Irán vs. Nueva Zelanda

Te presentamos las estadística del duelo mundialista entre iraníes y neozelandeses.
Esta será la primera vez que ambos equipos coincidan en una misma edición de la Copa Mundial de la FIFA y, por lo tanto, su primer enfrentamiento en el escenario más grande del futbol. Ambos brillaron en la fase de clasificación: RI de Irán perdió apenas un partido en un recorrido de 16 encuentros rumbo a lo que será su séptima participación en la máxima cita, mientras que Nueva Zelanda alcanzó su tercera fase final tras una campaña perfecta en Oceanía, en la que ganó sus cinco partidos, marcó 29 goles y solo recibió uno.
En la previa del encuentro, Amir Ghalenoei, entrenador de la selección asiática, afirmó: "Hemos tenido una buena preparación. Estamos emocionados. Hemos esperado mucho tiempo para estar aquí, para volver a una Copa Mundial. Llevamos varios años preparándonos, todos los jugadores están en un buen momento y tenemos muchas ganas de empezar. Hemos visto muchos partidos y estamos ansiosos por empezar".
Incidencias del partido
Goles
- --Sin goles registrados.
Tarjetas
- --Sin tarjetas registradas.
Entre sí
- --Sin partidos disponibles.
Últimos de Iran
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04/06Iran 2 - 0 Mali
Friendlies | Finalizado
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29/05Iran 3 - 1 Gambia
Friendlies | Finalizado
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31/03Costa Rica 0 - 5 Iran
Friendlies | Finalizado
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27/03Iran 1 - 2 Nigeria
Friendlies | Finalizado
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14/10Iran 2 - 0 Tanzania
Friendlies | Finalizado
Últimos de New Zealand
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06/06England 1 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
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03/06Haiti 4 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
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30/03New Zealand 4 - 1 Chile
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
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27/03New Zealand 0 - 2 Finland
Fifa Series - Group Stage | Finalizado
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19/11Ecuador 2 - 0 New Zealand
Friendlies | Finalizado
Estadísticas generales
Alineaciones
- Sin alineación disponible.
- Sin alineación disponible.