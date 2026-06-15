EN VIVO: Minuto a minuto del Irán vs. Nueva Zelanda

Te presentamos las estadística del duelo mundialista entre iraníes y neozelandeses.

Esta será la primera vez que ambos equipos coincidan en una misma edición de la Copa Mundial de la FIFA y, por lo tanto, su primer enfrentamiento en el escenario más grande del futbol. Ambos brillaron en la fase de clasificación: RI de Irán perdió apenas un partido en un recorrido de 16 encuentros rumbo a lo que será su séptima participación en la máxima cita, mientras que Nueva Zelanda alcanzó su tercera fase final tras una campaña perfecta en Oceanía, en la que ganó sus cinco partidos, marcó 29 goles y solo recibió uno.

En la previa del encuentro, Amir Ghalenoei, entrenador de la selección asiática, afirmó: "Hemos tenido una buena preparación. Estamos emocionados. Hemos esperado mucho tiempo para estar aquí, para volver a una Copa Mundial. Llevamos varios años preparándonos, todos los jugadores están en un buen momento y tenemos muchas ganas de empezar. Hemos visto muchos partidos y estamos ansiosos por empezar".

Worldcup | World Cup - World Championship Worldcup | World Cup - World Championship Iran Sistema: No disponible Estado: No iniciado - New Zealand Sistema: No disponible Competición World Cup - World Championship - Worldcup Fase World Championship - Jornada 1 Árbitro C. A. Ramos Incidencias Goles Tarjetas Historial Incidencias del partido -- Sin relato disponible por el momento. Goles -- Sin goles registrados. Tarjetas -- Sin tarjetas registradas. Entre sí -- Sin partidos disponibles. Últimos de Iran 04/06 Iran 2 - 0 Mali

Friendlies | Finalizado

29/05 Iran 3 - 1 Gambia

Friendlies | Finalizado

31/03 Costa Rica 0 - 5 Iran

Friendlies | Finalizado

27/03 Iran 1 - 2 Nigeria

Friendlies | Finalizado

14/10 Iran 2 - 0 Tanzania

Friendlies | Finalizado Últimos de New Zealand 06/06 England 1 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado

03/06 Haiti 4 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado

30/03 New Zealand 4 - 1 Chile

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

27/03 New Zealand 0 - 2 Finland

Fifa Series - Group Stage | Finalizado

19/11 Ecuador 2 - 0 New Zealand

Friendlies | Finalizado Estadísticas generales Iran New Zealand 0 Sin datos 0 Alineaciones Iran Iran Sin alineación disponible. New Zealand New Zealand Sin alineación disponible.

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